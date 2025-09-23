Hockey inline: un deporte que crece y tendrá a una rosarina en la selección argentina

Giuliana Plano, de apenas 17 años, acaba de llegar a la selección juvenil, pero ya tuvo roce con la mayor. En noviembre participará del Panamericano, en México

La riqueza deportiva de Rosario sigue derramando un talento que no se circunscribe sólo a los deportes tradicionales. Y entre tantas disciplinas innovadoras, en pleno auge, hay una que sigue aumentando su caudal de adeptos: el hockey inline . Y con él, un nombre que acaba de llegar a la selección argentina juvenil pero que ya tuvo roce con la mayor. Se trata de Giuliana Plano , quien con 17 años está pronta a escribir su historia con la albiceleste .

Nutrido generalmente de jóvenes patinadoras que buscan un deporte en equipo, de contacto y juego rápido, el hockey inline aparece como una opción potable y moderna que capta la atención de quienes aman los patines. Aunque la historia es la de siempre. Los gastos en los deportes amateurs generalmente corren por cuenta de los protagonistas y eso impide un progreso que debería estar asegurado de antemano.

En octubre se llevará a cabo el Panamericano de hockey inline con las potencias del continente. Será en las instalaciones del Resort Dorados Conventions de la ciudad de Oaxtepec , ubicada a una hora y media al sur de la Ciudad de México. Habrá dos categorías: juniors y mayores. Para la primera fue convocada Giuliana, quien también tuvo entrenamientos con la mayor.

Pero la joven surgida en Provincial tiene en sus sueños el lastre de los altos costos económicos que debe afrontar para competir. Sólo recibió un incentivo de la Federación de Patín de Santa Fe. “Jugar ese torneo es cumplir un sueño, es dejar todo por nuestra bandera, pero los costos para participar son muy altos”, le contó a Ovación recién llegada de un torneo en Córdoba, resumiendo su historia con este deporte. Podrá patinar, pero caerse no es una opción.

¿Cómo llegaste al hockey inline y qué te hizo quedar?

Desde los 7 años practico hockey sobre rollers, una pasión que descubrí en el club y que desde entonces forma parte de mi vida. Comencé en Provincial y luego continué mi camino en Estadio Norte, en la esquina de José Ingenieros y Alberdi. Me encontré con algo muy lindo, porque a lo largo de estos años el hockey me enseñó el valor de la disciplina, el esfuerzo y, sobre todo, el trabajo en equipo.

Hockey2 Para Giuliana Plano, el hockey inline es su vida y en el Panamericano de México tendrá un gran desafío.

Y siendo muy joven cumpliste el sueño de llegar a la selección.

-Este año tuve la gran oportunidad de entrenar con mi compañera Macarena Ruth Aragonés (otra rosarina que llegó a la selección) en la mayor y también me llegó la chance de estar en la categoría junior de Argentina. Con enorme orgullo, finalmente fui seleccionada para la selección juvenil para representar al país en el Panamericano de México, que será del 13 al 19 de octubre. Siento una gran alegría por tener esta posibilidad. Jugar este torneo significa cumplir un sueño y dejar todo por nuestra bandera. Sin embargo, los costos del viaje y la participación son muy altos, y no puedo afrontarlos sola. Se complica porque no tenemos el apoyo que necesitamos.

Una disciplina que crece y tiene sede en Rosario

Está regido a nivel mundial por World Skate, el organismo faro de todos los deportes realizados sobre ruedas de patinaje. Mientras que en Argentina depende de la Confederación Argentina de Patín y, en la provincia, de la Federación de Patín de Santa Fe.

El hockey inline se juega en pistas de madera, asfalto, cemento o sintética, de una medida de entre 20x40 y 30x60 metros, parecidas a las de hockey sobre hielo. Los jugadores usan patines en línea de cuatro ruedas consecutivas con los que pueden alcanzar velocidades altísimas (se ha llegado a 70 km/h) y un stick o palo con el que golpean el puck o disco. Lo suelen llamar el “hermano veraniego” del hockey sobre hielo.

En Rosario, el hockey inline se puede practicar en Provincial (27 de Febrero 2672) y en el Estadio Norte (José Ingenieros casi avenida Alberdi).