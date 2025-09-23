Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos choferes

El conductor de 41 años de edad, está acusado de atacar a un pasajero de otra taxista el 13 de septiembre pasado en Montevideo al 2100. Ayer fue detenido en una vivienda de Vera Mujica al 2500

El taxista de 41 años detenido ayer en Vera Mujica al 2500 será imputado mañana por tentativa de homicidio doloso simple en el Centro de Justicia Penal.

Un taxista de 41 años, quien fue detenido este lunes en una vivienda próxima a barrio Parque, irá mañana a audiencia imputativa bajo el cargo de homicidio doloso simple en grado de tentativa, tras los hechos graves de agresión que se registraron la semana pasada cuando un grupo de choferes acudió a Montevideo al 2100 para asistir a una taxista que había mantenido un incidente con un pasajero. La fiscalía ordenó la captura de otros dos sospechosos de haber participado en la gresca y que aún permanecen prófugos.

A lo largo de la mañana de ayer y por orden de la Fiscalía Regional Segunda se llevaron adelante allanamientos para dar con los taxistas sospechados de haber participado en la agresión que dejó a un pasajero de 43 años, que permanece en estado delicado internado en terapia intensiva. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) identificó al primero de ellos y fue capturado en un allanamiento en una vivienda de Vera Mujica al 2500.

Su detención se produjo a una semana de los hechos que dejaron a Flavio B intubado y con asistencia respiratoria en una cama del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por el ataque se sufrió luego de una discusión con un grupo de taxistas que fueron al auxilio de una mujer conductora, en la madrugada del 13 de septiembre, en Montevideo al 2100.

Según los informes médicos, el pasajero F.B. de 43 años presentó a su ingreso al Heca un traumatismo severo de cráneo. La policía había demorado a cinco taxistas el día de la denuncia, pero la Justicia ordenó su liberación en las horas siguientes y la investigación tomó otro rumbo a partir de los testimonios y la evidencia reunida.

La detención del taxista

De esta forma, y por orden del fiscal Lisandro Artacho (del Equipo de Violencias Altamente Lesivas) se aprehendió ayer a un taxista de 41 años por homicidio doloso simple en grado de tentativa. Tras su identificación, David C. quedó bajo custodia de las fuerzas de seguridad provinciales. Y la audiencia imputativa para presentar la evidencia contra el presunto agresor se concretará mañana en el Centro de Justicia Penal. Sin embargo, no es la única persona en la mira judicial como responsable de las lesiones que sufrió el paciente. De hecho, existen otros dos taxistas que hasta anoche permanecían prófugos, tras haberse allanado los lugares donde podrían permanecer. Y tampoco se presentaron de manera espontánea para escuchar cargos en su contra.

Además del procedimiento realizado a pocas cuadras del parque de la Independencia, donde se detuvo al presunto agresor; la Policía de Investigaciones (PDI) requisó dos domicilios. Uno en Morse al 3300 y Roberto Arlt al 4900, en el oeste y el sudoeste de Rosario. En simultáneo, las fuerzas de seguridad provinciales inspeccionaron un domicilio de Pérez ubicado sobre Simón Bolívar al 2100.

Pronóstico reservado

Flavio B. el pasajero agredido, permanece con pronóstico reservado aún transcurrida una semana desde el ataque. Sufrió lesiones hemorrágicas y algunas contusiones dentro del cerebro y las imágenes viralizadas en redes sociales tomadas con un celular dejan entrever como el hombre cae al piso y aparentemente recibibe una patada de parte de uno de los taxistas. En torno al paciente sigue la cautela, aunque se detectaron algunos indicios de leve mejoría.

Según el testimonio de la conductora que lo trasladó aquella noche, el pasajero la había tomado en Brown y Francia para ir hacia Montevideo y Mitre, pero el taxi se detuvo en inmediaciones de Montevideo y Oroño donde primero hubo un cruce de palabras y algunos dichos subidos de tono atribuidos al agredido.

La conductora del taxi había manifestado que su pasajero quedó inconsciente apenas se dio la cabeza contra el suelo. Así lo encontró la policía cuando recibió la denuncia por una discusión que comenzó en plena madrugada, cuando la víctima se negó a pagar el viaje y le habría realizado propuestas indecentes.

Caución de chapas de taxi

Mientras se sustancia el expediente judicial de cara a la audiencia prevista para mañana, la Municipalidad de Rosario dispuso la caución preventiva de dos licencias de los taxis que arribaron al lugar de los hechos. Y dispuso el retiro de la licencia de conductores profesionales para este servicio público también a dos de ellos. En su momento, el propio intendente Pablo Javkin mencionó que se había tratado de un "hechos criminal grave".

Entre las versiones que siguen corriendo entre los trabajadores del volante, trascendió que los sospechosos pertenecerían a una misma agencia de radiotaxi. El dato se desprendería de los RA (número de licencia de taxi) que fueron solicitados en la investigación.

En medio de versiones y contrapuntos, la taxista brindó su versión. Su pasajero se habría negado a pagarle y la agredió verbalmente con insinuaciones de corte sexual adentro del taxi. En declaraciones a la prensa, negó la agresión grupal al hombre de 43 años y manifestó que fue un solo el chofer que atacó a la víctima, incluso que los taxistas demorados inicialmente no habían intervenido en el ataque y se habían retirado antes del arribo de un patrullero.