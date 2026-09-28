Cómo actuar cuando el auto patina o se queda atascado en el barro

Luego de una fuerte lluvia existen maniobras de rescate y recomendaciones para que los conductores puedan para prevenir daños ante los obstáculos

Las fuertes tormentas dejan su huella incluso varias horas después de haber pasado por un terreno, donde los conductores pueden encontrarse con un camino anegado o cubierto de barro que representará un desafío complejo tanto para el auto como para su piloto .

Cuando el terreno pierde firmeza y la adherencia disminuye drásticamente, muchos conductores suelen tener dudas sobre la forma correcta de reaccionar. Ante esta situación, conocer los movimientos técnicos adecuados permite encarar la dificultad con mayor previsión y seguridad.

Quedar atascado en el barro es un escenario preocupante que puede empeorar si se realiza una mala maniobra . Por este motivo, la primera indicación fundamental es mantener la tranquilidad y evitar desesperarse .

Antes de intentar cualquier movimiento, resulta indispensable apagar el motor y evaluar detenidamente la situación . El conductor debe observar cómo quedó apoyado el vehículo, identificar la presencia de peligros cercanos y determinar hacia qué sector es factible recuperar la tracción.

Nunca acelerar a fondo

El error más habitual cuando las ruedas comienzan a patinar consiste en presionar el acelerador con mayor intensidad. Al contrario de lo que suele pensarse, incrementar la aceleración no ayuda a avanzar, sino que hace que los neumáticos remuevan el barro y profundicen la huella en el suelo. Esta acción provoca que el vehículo se entierre aún más, dificultando los intentos posteriores de liberación.

Lo recomendable ante la pérdida de agarre es soltar el acelerador de inmediato para analizar el panorama. Si el auto cuenta con una transmisión manual, se sugiere intentar la salida dosificando suavemente el uso del embrague, evitando así que los neumáticos giren a excesiva velocidad.

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En el caso de los vehículos automáticos, es conveniente seleccionar el modo de conducción específico para superficies resbaladizas configurado por el fabricante, si estuviera disponible. En tanto, en todas las alternativas deben evitarse los movimientos bruscos tanto con el acelerador como con el volante.

Atención al terreno para liberar las ruedas

Para lograr que los neumáticos recuperen movimiento sin someter a un esfuerzo innecesario al motor, la transmisión o las cubiertas, se pueden aplicar diversas maniobras sencillas. En primer lugar, es muy útil retirar con las manos o con una pala el barro acumulado delante y detrás de las ruedas motrices, generando un canal libre para el desplazamiento.

A su vez, se puede intentar mover el vehículo suavemente hacia adelante y hacia atrás, aprovechando el efecto de balanceo y girando el volante de lado a lado de forma progresiva para ayudar a que la banda de rodadura encuentre adherencia.

Otra medida complementaria consiste en aliviar la carga total del auto, así sea retirar del habitáculo a pasajeros o del baúl los objetos más pesados, tales como el equipaje o la rueda de repuesto. Para mejorar el agarre de las llantas, resulta efectivo colocar elementos sólidos debajo de las ruedas motrices. Para ello, pueden utilizarse tablas de madera, pedazos de cartón, piedras, las propias alfombras del vehículo o accesorios diseñados específicamente para el rescate.

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De igual manera, es posible disminuir ligeramente la presión de inflado de los neumáticos para ampliar la superficie de contacto con el suelo y ganar tracción. No obstante, esta maniobra debe realizarse con precaución, respetando las recomendaciones del fabricante y recordando reajustar la presión adecuada una vez superado el problema.

Detenerse y pedir asistencia

En caso de que estas técnicas no permiten retirar el vehículo de la zona anegada, mientras las ruedas patinan en el mismo lugar, es importante detener el intento y solicitar asistencia especializada. Insistir en acelerar sobre el propio pozo solo llevará a que se entierre más profundamente el auto y aumentará el riesgo de provocar daños mecánicos severos en la transmisión, el motor o los neumáticos.

Por eso, la opción más idónea es solicitar el servicio de una grúa, remolque o la asistencia de otro vehículo equipado para el rescate. Al momento de efectuar la maniobra de tirado mediante una eslinga o elemento de remolque, se debe asegurar la sujeción únicamente en los puntos de recuperación homologados por el fabricante.

En ninguno de estos casos se deben improvisar enganches en partes no estructurales ni permitir que las personas se ubiquen cerca de cuerdas sometidas a tensión, priorizando en todo momento la seguridad personal y la integridad del vehículo. Una vez que el automóvil logró salir exitosamente del barro, se recomienda inspeccionar la parte inferior del chasis y los neumáticos para retirar los restos del mismo acumulados.