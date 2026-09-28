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Trading online: lo que hay que entender antes de abrir una cuenta

El trading en línea permite operar divisas, materias primas e índices desde una sola cuenta. Brokers como easyMarkets exigen entender el apalancamiento y la regulación antes de depositar capital real

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

28 de septiembre 2026 · 16:15hs
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Trading online: lo que hay que entender antes de abrir una cuenta

El trading en línea es la práctica de comprar y vender instrumentos financieros, como divisas, materias primas, índices o acciones, a través de una plataforma conectada a un broker, especulando sobre el movimiento de precio sin necesariamente poseer el activo. Para alguien en Argentina acostumbrado a pensar en el dólar como referencia constante, el trading online puede sonar familiar en concepto, pero opera bajo reglas y riesgos distintos a los de simplemente comprar dólares para ahorro.

Qué se puede operar realmente

La mayoría de los brokers de trading en línea ofrecen acceso a varios mercados desde una sola cuenta:

  • Divisas, incluyendo pares como EUR/USD o USD/BRL
  • Materias primas, como oro, petróleo y plata
  • Índices bursátiles internacionales
  • Acciones individuales de empresas cotizadas, según el broker

La mayor parte de este acceso se da a través de CFDs (contratos por diferencia), que siguen el movimiento de precio del activo subyacente sin transferencia de propiedad real.

El punto que más confunde a los principiantes: el apalancamiento

El apalancamiento permite controlar una posición más grande que el depósito inicial. Si depositás USD 500 con un apalancamiento de 10 a 1, controlás una posición de USD 5.000. Una ganancia del 2 % en esa posición representa un 20 % de retorno sobre tu depósito. Pero una pérdida del 2 % también representa un 20 % de pérdida sobre lo depositado.

Este mecanismo es más importante de entender que cualquier estrategia específica, porque determina cuánto puede moverse tu cuenta en relación con un movimiento relativamente pequeño del mercado.

Cómo elegir un broker para trading en línea

Antes de comparar plataformas o promociones, conviene revisar quién regula al broker. easyMarkets, por ejemplo, opera bajo licencia de la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) para clientes europeos y de la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles para su entidad internacional. Confirmar esta información en el registro público del regulador lleva pocos minutos y es un paso que conviene no saltear.

Otros puntos prácticos a comparar:

  • Si los spreads son fijos o variables
  • Qué herramientas de gestión de riesgo ofrece, como stop-loss garantizado
  • El depósito mínimo requerido y si hay cuenta demo disponible
  • Si existe protección de saldo negativo para clientes minoristas

Comparación simple

Preguntas frecuentes

¿Es legal operar trading en línea desde Argentina? Sí, siempre que se haga a través de un broker regulado por una autoridad reconocida internacionalmente, dado que la operación ocurre en plataformas fuera del país.

¿Cuánto dinero necesito para empezar? Varía bastante según el broker y el tipo de cuenta, por lo que conviene comparar en lugar de asumir una cifra fija.

¿El trading en línea reemplaza al ahorro en dólares? No debería pensarse así. Son actividades con objetivos distintos: una busca preservar valor, la otra especula activamente sobre movimientos de precio con riesgo de pérdida.

¿Puedo perder más de lo que deposito? Sin protección de saldo negativo, sí, porque el apalancamiento amplifica tanto ganancias como pérdidas. La mayoría de los brokers regulados hoy ofrecen esta protección de forma estándar.

¿Conviene practicar en una cuenta demo primero? En general sí. Permite familiarizarse con la colocación y el cierre de órdenes usando saldo simulado antes de arriesgar capital real.

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