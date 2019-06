UPCN denuncia que "son 15 las escuelas rosarinas que no tienen gas"

El caso de la escuela Nº 1263 que hace un año no tiene gas no es el único en la ciudad. Hoy desde el gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aseguraron que son 15 las escuelas que no cuentan con el suministro para calefaccionar los establecimientos educativos en plena época invernal. Desde la escuela Nº 85, Esteba Echeverría de zona sur confirmaron a La Capital que hace un año no tienen gas.

La coordinadora de Asistentes Escolares de Upcn Rosario, Cristina Vergara, precisó hoy que son varias escuelas en la misma situación, y aseguró que si bien el diálogo con las autoridades provinciales "es bueno, las soluciones no llegan". En tanto, desde el Ministerio de Educación indicaron que están confeccionan el listado de escuelas afectadas ya que el número variable.

En declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho, Vergara enumeró algunas de las instituciones educativas que están sin gas: "Por ejemplo, la escuela Nº 85, la 816, la 250, la 156, la 1883 transitan por esta problemática desde hace tiempo".

La dirigente explicó que se elevan las quejas y reclamos pero no hay avances. "Van a los establecimientos, miran las obras y se van. En los casos en los que hay una pérdida lo mismo, asisten al lugar, cortan el servicio y se retiran", dijo.

"Tenemos compañeros en escuelas que están llamado que están muertos de fríos, que tienen que lavar con agua fría. Por ahí hay lugares donde ponen estufas con gas envasado pero por ejemplo no llega a las hornallas", puntualizó en referencia al trabajo que realizan los porteros agrupados en Upcn.

Y agregó: "Los chicos en los grados pasan frío. Son unas 15 escuelas las que están en emergencia con esta problemática y otras también que no tienen agua".

Vergara detalló que "en las escuelas Nº 1883, Nº 85 y Nº 816 tienen pérdidas de gas que no han sido arregladas y están trabajando en condiciones muy malas". Y sumó también a esa lista a "las escuelas Nº 117 y Nº 1078".

Por último, la dirigente aclaró que tienen "muy buen diálogo con todo el mundo, nos atienden, nos reciben, pero no se soluciona el problema, es por eso que empezamos a hacerlo público".

Otro de los casos confirmados es el de la escuela Nº 85, Esteban Echeverría, de Ayolas al 500 en la zona sur de la ciudad, que desde julio del año pasado no tienen suministrod e gas,

Eliana, la vicedirectora de la mañana, lo confirmó en diálogo con La Capital. "Hace un año detectaron una pérdida y cortaron el gas. La situación es más grave porque tenemos una cocina que a su vez deriva comida para otras escuelas", manifestó.

Para que pueda seguir funcionando, "hicieron un arreglo provisorio, con un sistema de garrafas para la cocina, pero obviamente no para calefaccionar, en ningún salón funcionan las estufas".

En ese sentido dijo que desde el Ministerio les piden que "se hagan las notas correspondientes, que se eleven, pero después no hay nada, no hay solución".