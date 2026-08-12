Anmat prohíbe productos médicos de distintas marcas Se trata de productos sin registro, de origen no acreditado y productos médicos falsificados. Los detalles en esta nota 12 de agosto 2026 · 18:46hs

Los productos médicos fueron prohibidos por Anmat tras una investigación

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de distintos productos médicos de diversas marcas.

La prohibición de los productos se hizo oficial a partir de la Disposición 4888/2026. La medida fue tomada luego de una inspección realizada en una ortopedia de la ciudad de Santa Fe, donde personal de ANMAT detectó distintos productos médicos sin registro sanitario, sin documentación que acreditara su origen y otros que presentaban irregularidades en su rotulado.

Durante el procedimiento se inmovilizaron los productos y se retiraron muestras para su verificación. Las investigaciones posteriores permitieron confirmar que algunos de los productos habían ingresado al país sin la autorización correspondiente, mientras que otros carecían de registros sanitarios y su firma responsable no se encontraba habilitada como fabricante de productos médicos. Asimismo, se verificó la existencia de productos médicos falsificados.

Al no conocer las condiciones de elaboración y distribución de los productos, Anmat no puede garantizar que estos cumplan con las condiciones de seguridad, calidad y eficacia correspondientes. Por esto, definió su prohibición para evitar la exposición de la población a cualquier riesgo posible.

>>Leer más: Anmat prohíbe un producto de limpieza para eliminar olores Los productos médicos prohibidos por Anmat La prohibición de Anmat alcanza a los productos rotulados como: Punta de Shaver 5.5 mm INCISOR Plus Blade Platinum Series - REF 72203519 - Smith & Nephew.

Punta de Shaver 5.5 mm Full Radius Blade - REF 7205307 - Smith & Nephew.

Punta de Shaver 5.5 mm BONECUTTER Blade Platinum Series - REF 72202530 - Smith & Nephew - Dyonics.

Producto rotulado con las referencias "BIOMET - REF 904755" y "BIOMET - REF 905942P".

ARPON D 3,5 MM S/OJAL SUT NO ABS., JOINT, Artículo 65062J0, lote 2504016, fabricado por BIOPROTECE SA.

Todos los productos médicos identificados con la marca o denominación "VIKINGO", hasta tanto obtengan las autorizaciones correspondientes.