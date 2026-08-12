Anmat prohíbe productos médicos de distintas marcas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de distintos productos médicos de diversas marcas.
Se trata de productos sin registro, de origen no acreditado y productos médicos falsificados. Los detalles en esta nota
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de distintos productos médicos de diversas marcas.
La prohibición de los productos se hizo oficial a partir de la Disposición 4888/2026. La medida fue tomada luego de una inspección realizada en una ortopedia de la ciudad de Santa Fe, donde personal de ANMAT detectó distintos productos médicos sin registro sanitario, sin documentación que acreditara su origen y otros que presentaban irregularidades en su rotulado.
Durante el procedimiento se inmovilizaron los productos y se retiraron muestras para su verificación. Las investigaciones posteriores permitieron confirmar que algunos de los productos habían ingresado al país sin la autorización correspondiente, mientras que otros carecían de registros sanitarios y su firma responsable no se encontraba habilitada como fabricante de productos médicos. Asimismo, se verificó la existencia de productos médicos falsificados.
Al no conocer las condiciones de elaboración y distribución de los productos, Anmat no puede garantizar que estos cumplan con las condiciones de seguridad, calidad y eficacia correspondientes. Por esto, definió su prohibición para evitar la exposición de la población a cualquier riesgo posible.
>>Leer más: Anmat prohíbe un producto de limpieza para eliminar olores
La prohibición de Anmat alcanza a los productos rotulados como:
Es el segundo detenido por el crimen de Brian Nahuel “Chino” Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2025. La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas entre grupos delictivos de villa La Lata.