Defensa del Consumidor alertó por un salto de reclamos en Rosario: crecieron 43% en cuatro meses

Un informe municipal registró 2.827 casos entre diciembre y abril, con fuertes subas en deudas, estafas, vivienda y servicios públicos. Advierten un deterioro en la economía cotidiana de los hogares.

Un informe de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor reveló un marcado crecimiento significativo en la cantidad de reclamos registrados entre diciembre de 2025 y abril de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior. En total, se pasó de 1.980 a 2.827 casos, lo que representa un incremento cercano al 43 por ciento. El análisis muestra además un cambio en el perfil de los reclamos, con una fuerte concentración en problemáticas vinculadas a la economía cotidiana de los hogares.

El área Financiera de la Oficina es la que registra el mayor crecimiento en términos absolutos, pasando de 657 a 1.104 casos, lo que implica un aumento del 68 por ciento. Dentro de esta área, se destacan dos problemáticas centrales: los reclamos de deudas crecieron de 194 a 370 casos (el incremento fue del 90,7 por ciento, lo que refleja un fuerte incremento del endeudamiento en los hogares.

Y en el caso de los expedientes por estafas, pasaron de 64 a 190 casos, con un crecimiento cercano al 200 por ciento consolidándose como una de las problemáticas más preocupantes. Por su parte, el área de Vivienda también muestra una suba importante, pasando de 420 a 614 reclamos, lo que da cuenta del aumento de conflictos vinculados a alquileres, condiciones habitacionales y relaciones de consumo asociadas al acceso a la vivienda.

En cuanto a Servicios Públicos, los casos crecieron de 221 a 352, en un contexto atravesado por modificaciones en el régimen de subsidios, que impactaron directamente en las consultas y reclamos de los usuarios. Otros sectores presentan variaciones menores o incluso descensos, como el área comercial (de 563 a 463) y telefonía (de 162 a 130), lo que refuerza la idea de una reconfiguración del mapa de conflictos, donde adquieren mayor centralidad aquellos vinculados a la sostenibilidad económica de los hogares.

Preocupación por el aumento de casos

La jefa de la Oficina, Nadia Amalevi, expresó su preocupación por la tendencia que muestran los datos: “Estos números no son solo estadísticas: reflejan una realidad que vemos todos los días en la oficina. Hay una creciente dificultad de los hogares para sostener gastos básicos, y eso se traduce en más deudas, más conflictos con servicios y un aumento muy preocupante de las estafas.”

Y agregó: “Nos preocupa especialmente que problemáticas como el endeudamiento y los fraudes digitales se estén profundizando a este ritmo, porque hablan de una mayor vulnerabilidad de los usuarios frente a un contexto económico que se vuelve cada vez más exigente”.

>>Leer más: Ofrecen descuentos en la EPE, Pami o YPF pero son una nueva modalidad de estafa virtual

El informe permite identificar una transformación en el tipo de demandas que llegan a la Oficina. Mientras que en períodos anteriores predominaban conflictos más asociados al consumo cotidiano, actualmente crecen con fuerza aquellos vinculados a la economía estructural de los hogares, como finanzas personales, vivienda y servicios públicos.

Desde la Oficina señalaron que este escenario refuerza la necesidad de profundizar las políticas de información, prevención y acompañamiento, con especial foco en los sectores más expuestos a situaciones de vulnerabilidad.