Uniendo Orillas: un servicio hospitalario de Alcohólicos Anónimos en un rincón único del Hospital Centenario

El lugar y el servicio

Hay un lugar muy especial, privilegiado, en un sector del Hospital del Centenario. Es un espacio parquizado, rodeado de vegetación exuberante y bien cuidada, moderno en su estructura, ubicado justo al lado de la Iglesia San Francisco de Asís.

Embed - Salón de Usos Múltiples "Hipócrates de Kos"

Allí se levanta el Salón de Usos Múltiples Hipocrates de Kos, un lugar creado por la Fundación Ciencias Médicas para que se desarrollen actividades que tengan que ver con lo terapéutico pero no específicamente con el acto médico.

Ahí funcionan, además de Uniendo Orillas, Alanon (familiares de alcohólicos) Damas de Rosa, voluntarias de Pediatría, Grupo Anímese, tratamiento de miedos y fobias, Bioética, Ginecología, Grupo de Salud Mental, Cuidados Progresivos, Coordinación de Unidad de Terapia Intensiva y Trasplantes.

El sitio tiene algo de magia. Se llega por el ala noreste del hospital, donde funcionan los consultorios externos. Se cruza una verja y de pronto aparece una edificación rodeada de un parque.

Adentro, el lugar es francamente acogedor. Una construcción moderna, con espacio de cocina, lugar de encuentro, baño muy bien equipado, aire acondicionado y sistemas de seguridad.

Uniendo Orillas

El Grupo Uniendo Orillas surgió a partir de una histórica reunión pública en el mismo hospital, realizada el 9 de agosto de 2018, en la que brindaron testimonios alcohólicos anónimos y miembros de Alanon (familiares y allegados a personas alcohólicas), ante la mirada de directivos y profesionales del centro de salud, quienes se mostraron “verdaderamente conmovidos, movilizados y comprometidos”. Así se lee en un escrito muy minucioso que redactaron los propios integrantes. Y allí se sentaron las bases de un acercamiento real entre la comunidad de Alcohólicos Anónimos y el centro asistencial.

Luego de distintas instancias, la Fundación de Ciencias Médicas de Rosario inició la construcción SUM Hipócrates de Kos, con una arquitectura y unas instalaciones muy agradables y funcionales. Las obras comenzaron en octubre de 2018 y fueron completadas en abril de 2019. El proyecto se vio impulsado por la Dirección del Centenario.

2018-09-19NID_263004O_1.jpeg El Hospital Centenario alberga al grupo Uniendo Orillas.

Allí se reúne el Grupo Uniendo Orillas, los martes y jueves, de 17 a 19, y los sábados, de 10 a 12. Pero antes de que se terminara la construcción, los AA ya se reunían en distintos sectores para ofrecer su servicio.

El grupo busca hacer un trabajo dentro de la Salud Pública. El hospital ya está empapelado con carteles que invitan a las personas internadas a unirse a esa comunidad, cuyos integrantes ya pasaron por la etapa de consumo y ahora están en recuperación. Cuando les es posible y los profesionales de la salud, los familiares y los mismos pacientes lo permiten, visitan las salas para contarles sus experiencias y hablarles de la posibilidad de una sobriedad duradera.

Enn primera persona

Tanto en las reuniones cerradas como en las abiertas, los miembros de AA no dudan en contar cómo llegaron a ese lugar, narrar sus experiencias e invitar a otros alcohólicos a sumarse a la recuperación.

“Cada caso es distinto y, sin embargo, hay algo que nos une. Hay personas que tocaron un fondo muy oscuro, y otras que se llegan sin tantas pérdidas. Pero todos tenemos algo en común: descubrimos que el alcohol estaba afectando nuestras vidas”, dice Sebastián R., uno de los integrantes. Y abunda: “No se trata exactamente de qué tipo de bebida tomás y de cuánto bebés, el asunto es que empieces a verlo como un problema”. Y evidentemente algo de eso hay.

A la hora de hablar del trabajo que los agrupa, Gustavo M. recuerda: “Empecé a hacer servicio en AA para devolver todo lo que me habían dado. Ahora me doy cuenta de que lo hago por mí mismo”.

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 2.jpg Alcohólicos Anónimos busca que sus integrantes alcancen la sobriedad.

Mauro M. pasó por internaciones en distintos centros de salud, buscó alternativas, y finalmente recayó en AA. “Aquí encontré mi lugar” dice. Y asegura que quiere llevar el mensaje a quien “todavía está sufriendo”.

Otros integrantes también afirman haber buscado otros medios, tanto terapéuticos como espirituales, y que no les dieron resultados. El compartir “experiencia, fortaleza y esperanza”, como dice su preámbulo, los ayuda en una recuperación definitiva. Hay personas como Marta S, de 83 años, que siguen asistiendo, pese a que esta mujer acumula ya 33 años de sobriedad. Y por dos cuestiones: “Primero, esto no es solamente para dejar de beber, sino para aprender a vivir. Segundo, los que llevamos ya muchos años sobrios tenemos el compromiso de ayudar a los que recién llegan”.Y los testimonios siguen.

Alcohólicos Anónimos

Tal cual lo dice su propio preámbulo, que leen en cada reunión, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otras a recuperarse del alcoholismo.

El programa de AA es de alcohol cero, en el convencimiento de que una persona -hasta la más adicta- puede dejar de beber solo por un día. Y luego, al día siguiente, y así hasta alcanzar, como ellos mismos dicen, “pasado sin alcohol”. El único requisito para ser miembro de AA es “el deseo de dejar la bebida”.

Los integrantes le dan un especial interés al anonimato. “Algunas personas no quieren exponerse al estigma que se atribuye al alcoholismo, entendemos su situación porque también la hemos atravesado, y le prometemos el privado refugio del anonimato”, dice su literatura. En las reuniones no dan sus apellidos, y procuran no identificarse ante la prensa. ¿Fotografiarse? Mejor, no.

whatsapp_image_2019_04_16_at_12_22_34.jpg El ingreso al Salón de Usos Múltiples Hipocrates de Kos.

Ellos tienen un programa de 12 pasos, 12 tradiciones y conceptos, y además 12 promesas, que en Uniendo Orillas se leen diariamente: “Vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas”, reza la segunda promesa, que a los integrantes tanto les gusta.

En síntesis, hay un lugar en el Hospital Centenario donde puede ir la gente que tiene problemas con el alcohol, ya sea porque esté internada y va a salir de la sala, o porque asuma su problema y quiera buscar ayuda.