Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un arma de fuego secuestrada

Participaron de la gresca más de una decena de alumnos de escuelas de la zona. Uno de los implicados aseguró que "le gatillaron, pero no salieron las balas"

Personal policial secuestró un arma de fuego y detuvo a dos personas luego de una pelea entre dos grupos de adolescentes de entre 16 y 17 años, que se produjo a ultima hora de la tarde de este lunes en pleno centro rosarino.

Según contaron algunos de los implicados, el episodio comenzó poco después de las 19.30, cuando un grupo de alumnos de la escuela Bernardino Rivadavia, de Oroño y San Juan, fue a devolver un pantalón que le habían prestado y que había provocado el encono entre ambas bandas.

En Oroño y Rioja se encontraron ambos grupos y se desató una pelea, en la que uno de los adolescentes habría sacado un revólver con el que habría intentado dispararle a uno de los chicos y que finalmente usó para golpearlo en la nuca.

Un familiar de uno de los involucrados le contó a El Tres que todo comenzó con "un pantalón que le prestaron a otro chico, no se lo devolvió, se agarraron a piñas y se ve que quedaron a encontrarse acá y se agarraron entre las dos bandas".

2025-08-11 pelea estudiantes orono y rioja Captura de TV (El Tres)

Uno de los adolescentes que participó de la pelea dijo que eran "4 o 5 contra 12 o 15. Todos pibes de 16 o 17 años que salían de la escuela"

"Le gatillaron dos veces a mi hermano, pero no salieron las balas", contó, y dijo que descartaron el arma en el cantero de un edificio cuando llegó la Policía.

Uno de los oficiales que participó del amplio operativo policial dijo que acudieron al llamado telefónico que alertó sobre la pelea y "un masculino que habría tenido un arma de fuego se dio a la fuga hacia calle San Luis, donde fue aprehendido". Finalmente secuestraron un revólver calibre 22 con dos cartuchos sin usar.

Personal policial detuvo a un mayor de edad que intentó agredir a un oficial "y un menor que se había dado a la fuga y estaba sindicado como portador del arma de fuego".

Uno de los adolescentes resultó herido por dos golpes en la nuca con la culata del revólver.