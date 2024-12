Un muchacho fue salvajemente agredido tras una fiesta de graduación

"Me conmueve, me shockea verme así", contó Alan, quien sufrió principalmente heridas en un ojo, la boca y la nariz a raíz de los golpes recibidos. Tras el ataque fue trasladado a un sanatorio privado con traumatismo de cráneo, heridas cortantes y escoriaciones.

Cuando salieron del salón los tres jóvenes continuaron acosando verbalmente al hombre. "Como un acto reflejo, yo me metí y recibí una golpiza", contó Alan a Telefé Rosario. Y añadió: "Desde que caí al piso ya no me acuerdo más nada".

"Me levanté en el hospital, ni sabía donde estaba. Me miré y... todavía me cuesta verme así. Me hizo muy mal también anímicamente, cada vez que me veo en un espejo me pongo a llorar", aseguró, además de resaltar: "Igual creo que tuve suerte, hay personas que pasaron por cosas así y les costó la vida".

Su tía Andrea también estaba en la fiesta de graduación con la hija, dos compañeritas y un sobrino. "Alan quiso defendernos porque esta gente nos estaba diciendo un montón de cosas", aseguró.

Dijo que en el lugar "no había policías, no había ambulancias, no había alcoholemia, era un verdadero descontrol. Había tres graduaciones más, éramos cerca de 5 mil personas".

La mujer contó que recibieron ayuda de padres de otros alumnos, que finalmente lograron que los agresores se retiraran. "Yo recibí una patada, y encima con la desesperación de verlo a Alan tirado y ensangrentado", sostuvo Andrea.

Personal de investigaciones de la Policía solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del salón y de las inmediaciones, con lo que pudieron identificar al menos a uno de los agresores, quien habría sido detenido.