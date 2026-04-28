Fallo inédito en Rosario: una nena podrá viajar fuera del país sin autorización del padre

La decisión de la Justicia se produjo luego de que el hombre revocara unilateralmente un permiso a horas de que la niña aborde un avión junto a su madre

Un fallo del juzgado de Familia en Rosario cobró relevancia nacional luego de dictaminar que una niña podrá viajar fuera del país sin autorización expresa de ambos progenitores . La decisión fue tras la revocación unilateral por parte del padre de otro permiso , que había sido expedido para que la menor pueda realizar un viaje junto a su madre, a horas de que la mujer y la hija de ambos viajaran.

El fallo de la jueza Sabina Sansarricq, además, cuenta con perspectiva de género debido a que, según explicó a LT8 el abogado que llevó adelante la demanda de la madre, Lionel Dvoretz, "la iniciativa del padre de impedir el viaje tenía como finalidad una negociación : un pedido de eximición de la cuota alimentaria o que pueda ver a la hija sin tramitar el expediente correspondiente".

El letrado explicó, en el programa "El primero de la mañana" , que "el padre no tenía contacto con la hija desde 2022 , no había una cuota alimentaria que estuviese cumpliendo y la madre estaba organizando la crianza de su hija de manera unilateral ".

Dvoretz narró que la menor de edad comenzó a plantearle a su madre la posibilidad de viajar el exterior , precisamente a Brasil, porque tenía ganas de hacerlo en avión. La mujer accedió pero antes consultó con el padre de la niña si estaba de acuerdo en firmar una autorización conjunta , pedida por Migraciones de manera obligatoria para permitir que un menor de edad pueda salir del país.

Ese permiso, explicó el abogado, puede expedirse de dos maneras: por un plazo o viaje determinado, o hasta la mayoría de edad para que el menor viaje con el otro progenitor las veces que desee. Ambos padres firmaron, en 2024, una autorización bajo la segunda opción, por lo que, según lo expuesto por el letrado, la niña podría viajar de manera irrestricta hasta que cumpliera los 18 años.

"Con esa autorización, la madre planifica el viaje para enero de este año a Brasil, por siete días. Cuando llegan a Ezeiza para hacer el check in, en la parte de control migratorio, le informan a la mamá que el permiso (de la menor) había sido revocado por el padre de manera unilateral en diciembre de 2025", detalló Dvoretz, y agregó: "Revocó el poder sin avisarle, y tampoco las oficinas de Migraciones tienen obligación de comunicar esa revocatoria".

"La madre se entera con las valijas despachadas en el avión, con todo un viaje planificado y con la ilusión de la niña, que por primera vez iba a viajar en avión y que tuvo que hacer el recorrido inverso y volverse a Rosario, perdiendo todo", contó.

Fallo con perspectiva de género

Ante esta situación, Dvoretz solicitó una venia para que se pueda realizar el viaje: "Es el trámite habitual, se otorga por un viaje determinado en el que uno tiene que acreditar tickets comprados, el alojamiento y cuáles son los números de contacto para que el progenitor pueda supervisar el viaje o estar en contacto".

La decisión de la Justicia no quedó en esa medida ya que la jueza Sansarricq invirtió la situación y expidió una autorización para que la menor pueda viajar con su madre hasta la mayoría de edad, pero con un agregado: en caso de que el padre se oponga, deberá recurrir a la Justicia, exponer argumentos y hacerse cargo de los costos del proceso judicial.

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"El fallo tiene perspectiva de género porque sostenemos que dentro de esta problemática, la iniciativa del padre de impedir el viaje tenía como finalidad una negociación: un pedido de eximición de cuota alimentaria, poder ver a la hija sin tramitar el expediente correspondiente o sin acreditar situaciones pendientes, violentando la responsabilidad parental e impidiendo a la madre, injustificadamente, para producirle un daño patrimonial", explicó Dvoretz.

Versión local de la "ley Cazzu"

La decisión del juzgado de Familia de Rosario se asemeja a la "ley Cazzu", que se presentó en marzo de este año en México, toma como testigo el caso de la cantante argentina y busca replicarse en el país a través de una presentación en la Cámara de Senadores por parte del legislador Carlos Linares (Chubut, Partido Justicialista).

Cazzu tuvo una hija con el cantante mexicano Cristian Nodal. Tras separarse en mayo del 2024, la argentina tuvo que recurrir a denuncias judiciales en varias oportunidades porque él no autorizaba a viajar a la menor al exterior con su madre durante sus giras. También se supo que no cumple con la cuota alimentaria y que Cazzu se encarga de criarla en Argentina.

Este caso derivó en la presentación de la ley Cazzu en el Congreso del Estado de Michoacán para reformar la Constitución mexicana y que se priorice el interés de los menores de edad en casos de explícito abandono parental para que el progenitor que se encarga de la crianza del hijo o hija pueda realizar trámites sin necesidad de la autorización del otro (en caso de que se requiera).

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Al respecto, el abogado dijo que el caso "reedita lo que se debate con la ley Cazzu, que es la suspensión de la responsabilidad parental para aquellos padres que se alejan de los hijos o incumplen la cuota alimentaria y que la madre o el padre que están a cargo del cuidado del hijo puedan salir del país o hacer tratamientos médicos sin tener que estar requiriendo consentimiento o autorización del otro progenitor, lo que, por lo general, genera presiones, condicionamientos y todo tipo de litigios que atraviesan a los hijos y los traumatiza".