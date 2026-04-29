La enfermería de Newell's: cómo evolucionan los lesionados antes del partido ante Vélez

uLa Lepra sigue trabajando de cara al último encuentro de la fase regular del torneo Apertura, el próximo lunes en el Amalfitani ante el Fortín

Lamentablemente para el cuerpo técnico que comanda Frank Darío Kudelka , uno de los grandes dolores de cabeza con los que convive desde su llegada a Newell's son los lesionados . El choque entre la pretemporada realizada por la dupla Orsi-Gómez y la preparación física del actual cuerpo técnico encontró muchas bajas fecha tras fecha .

Quien ya está descartado para el encuentro del lunes, debido a una lesión muscular que no fue confirmada oficialmente, es Oscar Salomón . El ex-Platense, apenas jugó un puñado de minutos ante Instituto y debió salir con una molestia en el posterior que no le permitió continuar .

Uno de los que comenzó una recuperación y, al parecer, empezará a trabajar de manera normal durante toda la semana es Franco García . El exdelantero de San Martín de Tucumán, quien había tenido un traumatismo de rodilla y una distensión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha , comenzó el proceso de recuperación tras buenos rendimientos ante Central Córdoba de Santiago del Estero y San Lorenzo.

Franco García se ganó un lugar en el equipo, pero las lesiones lo marginaron en el cierre del torneo.

Otro de los que se va recuperando es Bruno Cabrera. El ex-Coquimbo Unido de Chile sufrió una lesión a los 14 minutos de disputarse el encuentro ante el Ferroviario en Santiago del Estero y, poco tiempo después, se confirmó que había sufrido un desgarro grado 2 en el recto anterior del muslo derecho.

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A pesar de que comenzaron a trabajar con el plantel, y que la expectativa es de ir mejorando día a día, ninguno de los dos futbolistas llegaría al último partido del semestre ante Vélez en el Amalfitani.

Luis Lobo Medina será el árbitro ante Vélez

El árbitro que conducirá el último partido de la Lepra en el primer semestre de este 2026 será Luis Lobo Medina. El dato sobresaliente es que el referí dirigió al Rojinegro cuatro veces en las 16 fechas que se disputaron en esta Liga.

Por el momento, Newell's no ganó con este juez, ya que empató con Deportivo Riestra y Platense 1 a 1, mientras que sufrió una derrota en el primer partido del campeonato ante Talleres 2 a 1.

Lobo Medina estará acompañado por Facundo Rodríguez y Carlos Viglietti como asistentes y Facundo Acosta como cuarto árbitro. En el VAR estarán Salomé Di Iorio junto al asistente Agustín Méndez.