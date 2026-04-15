Una atleta rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down

Tras salir primera en el campeonato sudamericano, la convocaron a la selección argentina para disputar el certamen internacional en agosto, en Suecia

La atleta rosarina Lourdes Gatti, de 18 años, fue convocada por la selección nacional de judo para atletas con Síndrome de Down para representar a Argentina en el Mundial de la disciplina que se disputará en agosto, en Lindesberg, Suecia . La clasificación deportiva ya la consiguió, pero ahora debe afrontar los costos del viaje y pide ayuda.

Lourdes, que forma parte de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (Fadasd) y de la Federación de Judo Santafesina, fue convocada para participar del Mundial que se disputará del 5 al 9 de Agosto de este año en Suecia. Practica judo desde los 9 años , compitió por primera vez el año pasado y ya se consagró campeona sudamericana en su categoría.

Entrena desde sus inicios en el Club Banco Nación y sus profesores son Rubén Basualdo y Gabriela Valenti . "Ella siempre decía que su sueño era competir , y por suerte se le dio", contó a La Capital Nahuel Gatti, hermano de Lourdes, quien acompañará a la atleta a Suecia.

Y agregó: "Luli arrancó a competir el año pasado en judo. Fue a un torneo sudamericano, organizado en conjunto entre Argentina y Brasil, y salió primera en su categoría. Por eso la convocó la selección argentina de judo y también fue la convocatoria al Mundial".

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Para disputar el Mundial, la joven rosarina comparte la nómina de convocados junto a atletas de Bahía Blanca, Formosa, Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires y Colón (Entre Ríos).

Ayuda económica para ir a Suecia

Lourdes ya consiguió la llave para acceder a disputar el certamen luego de salir primera. Sin embargo, queda la parte más difícil: solventar económicamente los costos de pasajes, inscripción y alojamiento.

Para eso, Lourdes y su familia organizaron rifas y vendieron pizzas y pastas, además de colaboraciones puntuales de personas y entidades, pero aún les queda resolver los costos de los pasajes aéreos. Tiene tiempo de resolver hasta mitad de mayo.

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Quienes quieran y puedan colaborar con el sueño de Lourdes, pueden contactarse con su hermano, Nahuel, al 3412801387 o enviar una colaboración al alias nahue.almafuerte.mp, a nombre de Nahuel Gatti.