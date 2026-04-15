Una atleta rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down
Tras salir primera en el campeonato sudamericano, la convocaron a la selección argentina para disputar el certamen internacional en agosto, en Suecia
15 de abril 2026·16:01hs
La atleta rosarina Lourdes Gatti, de 18 años, fue convocada por la selección nacional de judo para atletas con Síndrome de Down para representar a Argentina en el Mundial de la disciplina que se disputará en agosto, en Lindesberg, Suecia. La clasificación deportiva ya la consiguió, pero ahora debe afrontar los costos del viaje y pide ayuda.
Lourdes, que forma parte de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (Fadasd) y de la Federación de Judo Santafesina, fue convocada para participar del Mundial que se disputará del 5 al 9 de Agosto de este año en Suecia. Practica judo desde los 9 años, compitió por primera vez el año pasado y ya se consagró campeona sudamericana en su categoría.
Entrena desde sus inicios en el Club Banco Nación y sus profesores son Rubén Basualdo y Gabriela Valenti. "Ella siempre decía que su sueño era competir, y por suerte se le dio", contó a La Capital Nahuel Gatti, hermano de Lourdes, quien acompañará a la atleta a Suecia.
Y agregó: "Luli arrancó a competir el año pasado en judo. Fue a un torneo sudamericano, organizado en conjunto entre Argentina y Brasil, y salió primera en su categoría. Por eso la convocó la selección argentina de judo y también fue la convocatoria al Mundial".
Para disputar el Mundial, la joven rosarina comparte la nómina de convocados junto a atletas de Bahía Blanca, Formosa, Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires y Colón (Entre Ríos).
Ayuda económica para ir a Suecia
Lourdes ya consiguió la llave para acceder a disputar el certamen luego de salir primera. Sin embargo, queda la parte más difícil: solventar económicamente los costos de pasajes, inscripción y alojamiento.
Para eso, Lourdes y su familia organizaron rifas y vendieron pizzas y pastas, además de colaboraciones puntuales de personas y entidades, pero aún les queda resolver los costos de los pasajes aéreos. Tiene tiempo de resolver hasta mitad de mayo.