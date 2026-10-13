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Los reclamos por conflictos al devolver un alquiler ya representan el 14 % de las denuncias

La Oficina de Defensa del Consumidor recibió 129 expedientes por pedidos desmedidos de inmobiliarias o propietarios al momento de recibir las llaves. Hay diferencias por reparaciones, cobros de días incorrectos y falta de constancias

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

13 de octubre 2026 · 06:10hs
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Ayuda a inquilinos. Para postularse a Llave

Foto: Héctor Rio / La Capital

Ayuda a inquilinos. Para postularse a Llave, los interesados deben ingresar a www.santafe.gob.ar/ms/llave/, completar el formulario y la carta de intención avalada por la inmobiliaria que llevará adelante la operación.

Dejar un departamento alquilado puede convertirse en el último problema de una relación contractual que parecía terminada. En Rosario, los reclamos por exigencias desmedidas al momento de entregar una propiedad representan el 14 % de las consultas vinculadas a alquileres que recibió la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios durante los primeros nueve meses de 2026.

El dato surge del informe elaborado por el Consejo Asesor para la Defensa de la Vivienda Única, Inquilinos y PyMEs, que relevó 1.666 expedientes iniciados de manera presencial entre el 10 de diciembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. De ese total, 919 estuvieron vinculados con alquileres. Dentro de esos casos, 129 correspondieron específicamente a requerimientos desmedidos de la parte locadora o de la inmobiliaria al entregar la propiedad.

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Entregar las llaves

El subdirector de la Oficina de Defensa del Consumidor, Ariel D'Orazio, señaló que este tipo de conflictos viene creciendo y puso el foco en una situación particular: la misma parte que administra o alquila el inmueble suele intervenir también en la evaluación de cómo se entrega.

“Vemos que crecen año tras año las desaveniencias a la hora de entrega un contrato, donde muchas veces la parte locadora o inclusive la inmobiliaria se transforma en juez y parte porque va a determinar el estado inicial del inmueble alquilado y también va a determinar si el inquilino lo entrega en condiciones”, explicó.

Por eso, el funcionario remarcó la importancia de que el inquilino documente el estado de la propiedad desde el comienzo de la locación. El inventario inicial puede convertirse en una herramienta clave cuando aparece una discusión sobre qué daños o deterioros existían previamente.

“Acá cobra una importancia muy importante el inventario que debe hacer el inquilino en los primeros días de iniciada la locación”, sostuvo D'Orazio. Pero el otro momento crítico aparece al finalizar el contrato. Según explicó, entregar físicamente las llaves no siempre alcanza si el inquilino no obtiene una constancia que deje asentada la recepción del inmueble.

“También el no entregar la llave sin tener un acta que compruebe que está siendo efectivamente entrega del inmueble, porque muchas veces hay situaciones que son discutibles en torno al estado del mismo, no se recibieron las llaves, se siguen corriendo los días y esto genera después un cargo mayor para los inquilinos”, señaló.

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Reparaciones

Uno de los conflictos que detectó la oficina se produce cuando el propietario o la inmobiliaria reclama reparaciones después de la entrega. El problema puede agravarse cuando se pretende trasladar al inquilino el costo de los días que insumen esos trabajos.

D'Orazio relató que se han registrado casos en los que el inquilino entregó las llaves dentro del plazo pactado e incluso contrató una empresa para realizar las reparaciones exigidas, pero posteriormente se intentaron cobrar días adicionales por el tiempo que llevó pintar o reparar el inmueble.

“Muchas veces inclusive aún habiendo entregado las llaves en el periodo pactado y habiendo contratado incluso una empresa elegida por el corredor inmobiliario o por el dueño para hacer las reparaciones, intentan cobrarle los días transcurridos posterior a la entrega del inmueble”, explicó.

El informe municipal muestra que los reclamos vinculados con la devolución de la vivienda no son un fenómeno aislado dentro del universo de consultas por alquileres. Los 129 casos constituyen el tercer grupo de denuncias no estrictamente económicas, detrás de los incumplimientos en reparaciones urgentes y los cobros indebidos de expensas extraordinarias o no habituales.

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Las inmobiliarias

El relevamiento permite además ubicar el papel de las inmobiliarias en el conjunto de conflictos. De los 919 reclamos por alquileres recibidos durante el período analizado, el 70,06% fueron radicados contra inmobiliarias, mientras que el 19,93% correspondió a propietarios directos y el 10,01% restante a estudios jurídicos y/o contables.

La mayoría de las consultas, de todos modos, está relacionada con dificultades económicas para afrontar los contratos. El informe contabilizó 425 reclamos dentro de esa categoría, entre ellos rescisión anticipada por problemas económicos, gastos iniciales, aumentos al renovar, dificultades para pagar el alquiler, intereses abusivos y actualizaciones por encima de lo pactado.

Pero para D'Orazio existe una preocupación particular en torno de la finalización del vínculo contractual. “Aquí vemos una práctica que en algunos casos hasta podría ser extorsiva”, afirmó. El funcionario también describió situaciones que, según los casos recibidos por la oficina, incluyen formas de trato que considera intimidatorias o indignas durante la inspección del inmueble.

“En algunos casos hemos visto situaciones de amedrentamiento donde las personas que van a inspeccionar no le dirigen la palabra al inquilino que está dejando la propiedad”, relató. Y agregó que también detectaron situaciones en las que las personas encargadas de inspeccionar son hombres y las inquilinas son mujeres. “También vemos un abuso en ese sentido de no hablarle o de un trato indigno hacia la persona que está alquilando”, sostuvo.

Recomendaciones

Ante este escenario, desde la oficina municipal recomiendan que el inquilino tome fotografías y registre detalladamente el estado de la propiedad al comenzar el contrato. La documentación permite establecer cómo se encontraba la vivienda antes de que comenzara la locación.

Al momento de retirarse, la recomendación es no limitarse a dejar las llaves, sino contar con un acta o documento que acredite efectivamente la entrega y permita establecer la fecha. “Es importante aquí al momento de ingresar hacer un inventario detallado y pormenorizado del estado de la propiedad, pero tampoco no entregar las llaves sin un acta que compruebe la efectiva entrega y el estado del inmueble”, indicó D'Orazio.

La oficina municipal señaló que puede intervenir ante este tipo de conflictos para intentar que la finalización del contrato se produzca sin que se generen gastos que no correspondan para quien alquila. El informe indica que, del conjunto de denuncias vinculadas a alquileres, el 74% tuvo una resolución favorable, mientras que un 9% obtuvo una resolución negativa y el 17% restante continuaba en proceso al momento del relevamiento.

El volumen general de consultas también muestra un crecimiento significativo. En los primeros nueve meses de 2026 se registraron 1.665 consultas, frente a 1.184 en el mismo período de 2025, 1.095 en 2024, 831 en 2023 y 578 en 2022.

Para D'Orazio, la cifra de reclamos por la entrega de los inmuebles debería funcionar como una señal de alerta frente a prácticas que pueden terminar generando deudas posteriores a la finalización del contrato, especialmente cuando no existe documentación clara sobre el estado de la vivienda y la fecha efectiva de devolución.

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