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Primera C: Argentino derrotó a Defensores de Glew y salvó la categoría

El Salaíto fue superior ante el equipo del torneo Promocional Amateur, le ganó por 2 a 1 y seguirá jugando en la Primera C durante la temporada 2027

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

31 de octubre 2026 · 16:59hs
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Primera C. Argentino derrotó a Defensores de Glew

Primera C. Argentino derrotó a Defensores de Glew, se quedó con la promoción y seguirá jugando en la cuarta categoría en el 2027

Argentino venció a Defensores de Glew por 2 a 1, en el segundo partido de la promoción entre la Primera C y el Torneo Promocional Amateur, y así mantiene la categoría. El Salaíto tenía ventaja deportiva por ser de la categoría mayor, pero en los 90 minutos fueron superiores ante un rival que terminó con diez jugadores por la expulsión de Axel Martínez.

Tras un temporada para el olvido, Argentino, en el último encuentro de la temporada, pudo salvar el año al derrotar a Defensores de Glew con autoridad.

Primero tuvo que salvar la desafiliación en un partido infartante ante Muñiz disputado en la cancha de Atlético Empalme de Villa Constitución. Se jugaron 120 minutos, con alargue incluido, pero en los tiros penales se quedó con el triunfo por 5 a 3.

La revancha en barrio Sarmiento

En el encuentro de ida ante Defensores de Glew, el Salaíto fue muy superior y con el tanto de tiro libre de Thiago Bartalini se trajo un empate importante.

Este sábado, en un encuentro disputado con dientes apretados, el dueño de casa tomó la iniciativa. Fue superior a su rival y trató de llegar con peligro al arco del golero Ramiro Álvarez. Glew trató de jugar al contragolpe pero careció de ideas en los metros finales.

Las emociones llegaron en el cierre de la etapa inicial. A los 43', Ignacio Canteros sacó un tremendo zapatazo desde 25 metros y venció la estirada de Álvarez para poner el 1 a 0 merecido.

En el primer minuto adicionado por Mateo Bocaccia, el árbitro sancionó penal tras una falta de Olivera sobre Cano. Thiago Rodríguez fue el encargado de canjear por gol para poner el 1 a 1. Así se fueron al descanso.

Superioridad del Salaíto

En el complemento, el dueño de casa volvió a manejar el trámite en todos los sectores. A los 50' llegó el córner ejecutado por Bartalini desde la derecha, el balón fue al corazón del área, el golero se confió al querer embolsar el balón, se escapó entre las manos y venció su propio arco para poner el 2 a 1 para el Albo. El árbitro le dio el tanto a Bartalini.

A los 61' llegó la doble amarilla de Axel Martínez y la visita se quedó con diez para disputar el resto de encuentro. Después el trámite se hizo de ida y vuelta, la visita contó con dos chances para igualar pero Olivera se quedó con los remates de Robles y Rodríguez.

El local pudo liquidar el pleito en el final del partido, pero el golero Álvarez le tapó dos remates a los delanteros salaítos.

El final llegó, Argentino se quedó con la promoción, derrotó a Defensores de Glew 2 a 1 y de esta forma seguirá jugando en la Primera C durante la temporada 2027.

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