Primera C: Central Córdoba igualó ante Cañuelas en Tablada por el Reducido

El Matador empató ante el Tambero, en el partido de ida de los playoffs en la Primera C. Luca Pasinato para el Charrúa. La revancha en 15 días

Primera C. Central Córdoba igualó ante Cañuelas en el partido de ida del Reducido en barrio Tablada.

Central Córdoba igualó ante Cañuelas 1 a10, en el partido de ida del torneo Reducido de la Primera C . Javier Arias, abrió el marcador para el Tambero y Luca Pasinato estableció la igualdad. El equipo dirigido por Arnaldo Sialle se quedó con diez jugadores por la expulsión de Facundo Galli en el cierre de la etapa inicial .

Después de eliminar a Centro Español por penales, el Charrúa vuelve a jugar en el Gabino Sosa con la premisa de obtener un buen resultado para encarar de la mejor manera el encuentro revancha.

En el arranque del encuentro, el Charrúa entró dormido, la visita aprovechó el quedo de la defensa, Coyette habilitó a Arias, el delantero eludió a Giroldi y con un toque preciso estampó el 1 a 0 para la sorpresa de todos los presentes.

El local sintió el impacto, fue en busca de la igualdad y a los 13', Diego Barrionuevo enfrentó a Francesconi, sacó un potente remate pero el guardavalla la mandó al córner .

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El Charrúa buscó la igualdad

Sobre los 30', llegó una perfecta habilitación de Messi a Marcos Córdoba, el delantero remató como venía y el arquero visitante volvió lucirse al mandar el balón al córner.

A los 42', el Matador se quedó con diez por la expulsión de Facundo Galli por doble amarilla. El resto del trámite estuvo de más, el Charrúa buscó la igualdad pero careció de ideas en los metros finales y Cañuelas con muy poco se está alzando con un buen triunfo en barrio Tablada.

Pasinato empató el partido

Con diez jugadores y con mucho amor propio, el Charrúa salió como un león herido en busca de la igualdad y a los 57', tras un par de rebotes en el área visitante, Luca Pasinato debió el remate para poner el 1 a 1.

Dos minutos después, el Tambero se quedó con diez por la expulsión de Lucas Fernández por una grosera falta a Cristian Sánchez. A partir de esa jugada se hizo otro encuentro.

Igualdad en el Gabino Sosa

El resto del partido, el local manejó el balón, jugó cerca de Francesconi pero en los metros finales no tuvo ideas para romper el cerrojo de la defensa visitante.

Central Córdoba y Cañuelas no se sacaron ventajas, igualaron 1 a 1, en el encuentro de ida del Reducido Final y dentro de 15 días, en la cancha del Tambero se definirá la llave para enfrentar al ganador entre Leones FC o Sportivo Barracas.