Intoxicación por alimentos a causa de la contaminación cruzada en las fiestas, ¿Cómo se previene?

El almacenamiento, la cocción, el lavado de las materias primas, la higiene personal y de los utensilios durante la manipulación son determinantes para una posible contaminación. Cuando alguno de estos puntos no es controlado se puede producir la denominada contaminación cruzada, en donde se da la transferencia de agentes contaminantes biológicos (bacterias, virus, hongos), físicos (fragmentos de virulana, vidrios, plástico, pelos) o químicos (restos de fertilizantes, plaguicidas, desinfectantes) desde un alimento contaminado a otro que no lo esta.

Podemos hablar de la contaminación cruzada directa, aquella que ocurre cuando un alimento contaminado entra en contacto directo con uno que no lo está, o contaminación cruzada indirecta, cuando el agente contaminante se transfiere de un alimento a otro mediante algún elemento, por ejemplo las manos, utensilios, tablas, equipos de cocina, etcétera.

El Dr. Alberto Davidovich, Director Médico de Emerger , nos explica cuáles son los síntomas que pueden causar este tipo de enfermedades. Entre ellos podemos encontrar sintomatologías similares a una gastroenteritis como diarreas, náuseas, vómitos, escalofríos, fiebre, etc. En algunos casos, dependiendo del estado de salud de la persona que contrae la intoxicación, puede que la reacción sea más grave y derive en una hospitalización aunque el grupo más vulnerable se constituye por los ancianos, niños menores de cinco años y personas con sistema inmunológico debilitado.

Los síntomas mencionados pueden aparecer posteriormente a la ingesta o dos semanas después como sucede con personas que han ingerido bacterias como la Salmonella o Escherichia coli. Los alimentos más propensos a transmitir enfermedades, si no son manipulados en forma adecuada, son carnes, huevos, mariscos, productos lácteos, pasta cocinada y ensaladas crudas, especialmente si en sus ingredientes se encuentran cremas a base de manteca o salsas, muy utilizadas en las fiestas.

Para disfrutar de comidas seguras e inocuas en estas fiestas recomendamos: limpiar, ordenar y desinfectar; utilizar agua potable para lavar frutas y verduras; lavarse las manos antes y durante la manipulación de alimentos; no dejar comida a temperatura ambiente por más de dos horas; si sobra comida, rotularla con la fecha de elaboración y, en el caso de que su consumo no esté previsto en 24hs, conservar en el freezer; no descongelar a temperatura ambiente; y, conservar los alimentos en envases rígidos con tapa o envueltos en papel aluminio para que queden perfectamente sellados.

En Emerger creemos que es fundamental cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos, adoptando las prácticas recomendadas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria para llevar inocuidad en nuestras mesas en las fiestas y así poder disfrutar de las celebraciones sin poner en riesgo nuestra salud.

Desde hace 29 años, GRUPO EMERGER sigue brindando servicios de salud pre hospitalarios de excelencia y sumando valor agregado a toda la comunidad en general en materia de prevención y cuidados.

Los invitamos a conocer nuestra página web ingresando a http://www.grupoemerger.com/