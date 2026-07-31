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Dónde comprar caña con ruda en Rosario: feria especial por el Día de la Pachamama

La Municipalidad organiza este viernes una feria en el Pasaje Pan con venta de caña con ruda a precios promocionales, además de productos de emprendedores

31 de julio 2026 · 09:42hs
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El ritual de la Pachamama recomienda beber tres tragos de caña con ruda en ayunas el 1º de agosto

El ritual de la Pachamama recomienda beber tres tragos de caña con ruda en ayunas el 1º de agosto

En la víspera del Día de la Pachamama, la Municipalidad de Rosario realiza este viernes 31 de julio una Feria Especial de la Pachamama en el Pasaje Pan, donde vecinos y visitantes podrán comprar caña con ruda a precios promocionales y recorrer una propuesta de emprendedores de la economía social.

La actividad se desarrollará de 10 a 15, en el tradicional Pasaje Pan, ubicado en Córdoba 954, entre Maipú y San Martín.

Durante la jornada habrá venta de la tradicional bebida guaraní elaborada con ruda, que se acostumbra tomar en ayunas cada 1° de agosto como parte de un ritual vinculado a la protección, la salud y los buenos augurios.

Cuánto cuesta la caña con ruda

En la feria participarán distintos emprendimientos rosarinos que ofrecerán caña con ruda a valores promocionales.

Los precios anunciados son:

  • Botella de 250 mililitros: $4.500
  • Botella de 500 mililitros: $12.000

Además, la propuesta incluirá puestos con productos de la economía social, entre ellos piezas de cerámica, vasijas de barro, cestería y otros objetos de diseño elaborados por emprendedoras y emprendedores locales.

Por qué se toma caña con ruda el 1° de agosto

La caña con ruda es una tradición de origen guaraní que se mantiene vigente en distintas regiones del país y que cada año cobra protagonismo durante el Día de la Pachamama.

Según la costumbre, la bebida debe tomarse en ayunas el 1° de agosto para pedir protección, salud y prosperidad durante el resto del año.

>> Leer más: Caña con ruda: cómo es el ritual y por qué se toma el primero de agosto

La ruda era utilizada por los pueblos originarios por las propiedades medicinales que le atribuían para aliviar dolores estomacales y combatir parásitos. Con el tiempo, la mezcla con caña dio origen a una bebida asociada a los meses más fríos del año y a los rituales de agradecimiento a la Madre Tierra.

Cómo es el ritual de la Pachamama

La tradición indica que, antes de beber la caña con ruda, se debe realizar una ofrenda a la Pachamama.

Para ello se colocan sobre la tierra —ya sea en el suelo o en una maceta— alimentos como azúcar, harina o yerba mate, como gesto de agradecimiento.

Luego se abre la botella de caña con ruda con la mano derecha, se vierte un poco sobre la ofrenda y se toman tres sorbos: uno para uno mismo, otro en agradecimiento y un tercero para compartir simbólicamente con la Tierra.

También es habitual convidar la bebida durante todo agosto a familiares y visitantes como parte de la tradición.

Un paseo con historia en pleno centro

La feria se realizará en el Pasaje Pan, una de las galerías históricas de Rosario.

El edificio nació en el siglo XIX como una residencia señorial y más tarde fue transformado en un pasaje comercial por el empresario español Andrés Pan, de quien conserva su nombre.

Actualmente, el espacio reúne cafeterías, librerías, talleres, muestras de arte y distintas propuestas culturales, convirtiéndose en uno de los rincones más característicos del centro rosarino.

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