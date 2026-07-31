Rosario, sede de una nueva edición de Urban Cities, rumbo al 1° Congreso de Ciudades Inteligentes

La iniciativa porteña realizará una nueva presentación en la ciudad para impulsar el intercambio de experiencias sobre gestión pública y desarrollo urbano

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La jornada se realizará en la UAI

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional, realizará una nueva presentación de Urban Cities en Rosario como parte del recorrido federal que impulsa de cara al 1° Congreso de Ciudades Inteligentes.

El encuentro tendrá lugar el lunes 3 de agosto a las 19 en la sede de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) , ubicada en Pellegrini 1620, y reunirá a funcionarios, académicos y referentes de la gestión pública para debatir sobre los desafíos que enfrentan las ciudades argentinas.

Urban Cities es una iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre la Ciudad de Buenos Aires y las distintas provincias mediante el intercambio de experiencias, herramientas y políticas públicas orientadas al desarrollo urbano y la transformación digital.

La propuesta promueve una mirada federal sobre la innovación en la gestión pública y genera espacios de diálogo entre gobiernos, universidades y especialistas para compartir buenas prácticas y analizar los desafíos de las ciudades.

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Quiénes participarán del encuentro en Rosario

La Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional estará representada por:

Maximiliano Costantinis, director general de Gestión y Evaluación Estratégica.

Pablo Lecadito, director general de Acuerdos con Provincias y Municipios.

Además, la jornada contará con la participación de:

Dr. Fabián Lavallén Ranea, director de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Abierta Interamericana.

Lic. Juan Cruz Cándido, secretario General de la Gobernación de la Provincia de Santa Fe.

Dr. Mauricio Basso, secretario de Coordinación de Transformación Digital de la Provincia de Santa Fe.

Lic. Sebastián Chale, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario.

Fernanda Merdeni, directora del canal La Capital+.

Durante el encuentro, los expositores analizarán las oportunidades y los desafíos que enfrentan las ciudades argentinas con eje en la innovación, la modernización del Estado, la gestión pública y la transformación digital aplicada al territorio.

La presentación en Rosario forma parte del recorrido nacional de Urban Cities, que ya pasó por distintas ciudades del país y continúa incorporando experiencias de gobiernos provinciales, municipios, universidades y especialistas.

El ciclo funciona como antesala del 1° Congreso de Ciudades Inteligentes, que se desarrollará el 1 y 2 de septiembre en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires.

Quienes deseen participar del congreso pueden inscribirse a través del siguiente formulario oficial: https://www.formulariosgcba.gob.ar/MwNoXRBOdxpMOgVerp34/canal/web