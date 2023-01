Tras la denuncia penal, el médico de Grávida dijo que no hizo nada contra la ley

"Yo no convencí a nadie, di información de lo que se me solicitó. Desconozco si la denuncia me complica, a mí no me llegó nada, aunque es normal que se demore por los tiempos de la Justicia. No hice nada contra la ley".

Dalla Fontana tiene 62 años, tres hijos y una nieta. Cursó la carrera en las universidades públicas de Corrientes, Rosario y en la Unidad Docente Asistencial de Santa Fe (dependiente de la UNR). Y al dialogar con este diario negó que su paradigma profesional esté ligado a lo religioso.

"Soy Pro Vida por formación humana y científica, que dice que la vida humana empieza en la concepción", porque en realidad no voy a misa hace 20 años, si es como dice la Iglesia me voy al infierno", ironizó.

Se define como justicialista: "Desde que nací", remarcó. Fue funcionario del ex gobernador Jorge Obeid (reconocido católico tanto como algunos de sus ministros, tal el caso de de María Rosa Stanoevich, ex titular de la cartera educativa).

En esos años, Dalla Fontana asesoró en la comisión de Salud a la actual titular de la Secretaría de Niñez de la provincia, Patricia Chialvo, cuando ella era diputada provincial. Y, además, este médico fue uno de los objetores de conciencia del Servicio de Ginecología del Hospital Iturraspe, donde se negaron a interrumpir el embarazo de una mujer de 19 años y madre de tres hijos, que padecía un cáncer de mandíbula. Se llamaba Ana María Acevedo. Ella y su bebé murieron en mayo de 2007.

Dalla Fontana trabaja de manera privada pero desde hace "unos diez años", dijo, colabora como voluntario ad honorem con Grávida , una entidad católica con centros en distintas provincias del país. Sus voluntarios "salen al encuentro de las mujeres vulnerables, sorprendidas por un embarazo inesperado", se lee en su web.

Ese fue el "servicio", que protagonizaron una vez más con la menor de Garibaldi, quien ya había expresado ante profesionales de la salud que no quería llevar adelante el embarazo; su madre, ya había radicado denuncias por violencia de género a su pareja y tampoco quería hacerse cargo de la crianza y por eso se había gestionado la ILE en el Hospital Iturraspe, de Santa Fe.

Aún así, la nena y su mamá fueron interceptadas y retenidas por Grávida el fin de semana de Año Nuevo. Las autoridades de la provincia intentaron localizarlas, hasta que las encontraron en la sede de la organización conocida como "Casa Hermanas de Betania".

Tras el encuentro de la chiquita se supo que había tenido un contacto por videollamada con Dalla Fontana quien había intentado persuadirla de no interrumpir el embarazo. El papá de la nena fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado pro el vínculo y la guarda y quedó detenido.

Dalla Fontana en calidad de voluntario tuvo diálogo con la nenita de Garibaldi y su mamá. Lo que sigue es la conversación que mantuvo con este diario.

Queremos hablar desde hace días con alguien de Grávida en Rosario para que nos digan qué opinan de la demanda penal que cursó la provincia contra la ONG y nos expliquen cuántos miembros son en la ciudad y cómo accionan, pero nadie atiende en ningún teléfono de los que figuran en la web. ¿Usted tiene contactos con Grávida de Rosario?

No, porque mi trabajo se limita con algunas personas de acá (Santa Fe), no conozco de otros lados.

Cuénteme entonces por favor cómo es su trabajo y cómo fue su participación con la chiquita de Garibaldi abusada por su padre y embarazada.

A mí me contacta gente de Grávida de Santa Fe, no conozco de otro lugar. Me preguntaron si estaba de acuerdo en salvar el embarazo y la vida del niño por nacer que siempre queda en un segundo plano. Tuve con ella y con la madre, la futura abuela, una llamada por WhatsApp.

¿De cuánto tiempo?

De unos veinte minutos. Antes de empezar la charla se le preguntó a la mamá si quería que la nena no escuche y dijo taxativa: "No ella está al tanto de todo y quiere saber lo que el médico opina". Y estuvieron ellas dos y otra mujer voluntaria de Grávida.

¿Y qué les dijo?

Tenían mucha ansiedad y dudas por toda la información que les habían dado en los efectores de la localidad de Rafaela, porque en Santa Fe nunca habían estado. El turno para el aborto se lo consiguen en el Iturraspe y no sé por qué, tal vez por la complejidad. Le dijeron que corría altísimo riesgo de vida por su embarazo, por su cuerpito inmaduro...

¿Usted que piensa?

No es lo que pienso es que no hay riesgo de muerte por un parto o una cesárea, casi te diría que están equiparados con el aborto en porcentaje...

Pero entonces usted reconoce que hay riesgo, y le pregunto además, ¿tampoco corre riesgo la salud mental de una nena de 12 años y violada, al llevar adelante un embarazo?

Mire la muerte materna en Santa Fe, datos 2019 porque no hay nuevos, es de 1,9 cada diez mil nacidos vivos. Y en cuanto a la salud mental, el riesgo es altísimo aunque no quede embarazada, esa persona que la violó le arruinó la vida, el daño se puede mitigar pero no anular, más cuando es el padre biológico. Pero yo no soy psicólogo, yo no hablé de la violación. A ella le hablaban de riesgo de muerte y por eso le aconsejaban un aborto, todo estaba basado en el riesgo de muerte más que en el tema violación, que es otra arista. Entonces yo le dije, "el riesgo de muerte , mamá, es bajísimo".

¿"Mamá" le dijo usted a la nena?

A la mujer, los obstetras hablamos así, andá al Hospital de Niños y vas a ver que les decimos así a las mujeres, es una cosa vieja. ¿Además cuál es el problema?

Solo le pregunto si la llamó así a la nenita de 12 años o a su mamá.

Ahora no me acuerdo, hablo como hablo en general. Solo te puedo decir que el riesgo de muerte por estar embarazada aunque sea una adolescente precoz no es altísimo.

¿Usted le advirtió a la nena y a la mamá de la nena que había una ley que le daba derecho a interrumpir legalmente el embarazo de manera segura y gratuita?

No fue lo que ellas me pidieron, ni hablo del tema yo, respondo lo que me preguntan. Si me hubieran preguntado...yo di información científica y fidedigna.

Pero como usted les habló de cifras y estadísticas tal vez les podría haber informado también sobre esta ley que le permitía a la nena interrumpir el embarazo.

No, la madre había firmado el consentimiento y tenía temor que si se echaba atrás eso le ocasionara problemas legales entonces le dije que no iba a tener problemas, que el consentimiento no la obligaba y que lo hablara con abogados, yo no soy abogado. Solo di informaciòn y sugerí estudios: ecografía obstétrica y morfológica genética y un estudio de toxoplasmosis para ver si el bebé estaba o no en perfectas condiciones.

¿Usted tiene contrato con Grávida?

No, es un servicio voluntario ad honorem, sin contrato, es todo verbal. Ni siquiera creo que Grávida tenga personería jurídica, depende del Episcopado, no sé, averigüen. Pero se logró en varios años que nazcan más de 200 niños cuyas madres tenían la decisión de hacerse un aborto y desistieron.

¿En Santa Fe?, ¿en qué tiempo?

En muchos años, porque Grávida funciona hace mucho, hace tiempo que me incorporé a colaborar, hace unos diez años. No soy el presidente de Grávida, hablá con Grávida de Buenos Aires.

(N. de la R: La Capital se comunicó con Dalla Fontana y otras personalidades Pro Vida en un intento de dialogar con miembros rosarinos de Grávida, tras conocerse la denuncia penal a la entidad. Entre ellos con Emilio Perizzotti (hijo del fallecido represor Juan Calixto Perizzotti condenado a cadena perpetua). Perizzotti es el principal referente de Grávida en la ciudad de Santa Fe y quedó en brindar la información. Aún no lo hizo si bien aclaró: "Preferimos hacer silencio, ya va a ser nuestro momento de contar la verdad de cómo fueron los hechos").

Usted asesoró en Salud a la ministra Chialvo cuando era legisladora provincial (entre 2015 y 2019). ¿Les costaba ponerse de acuerdo en estos temas relacionados con la interrupción legal del embarazo?

La asesoré a ella y a (Silvina ) Frana (hoy ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat). Asesoré en dos gestiones, no tengo nada que ocultar. Los jueves a la mañana teníamos reunión y yo asesoraba. Y no estábamos en desacuerdo, nunca tuvimos discusiones al respecto.

Quién fue también legisladora provincial (por el Frente Popular Civil y Social) Alicia Gutiérrez dijo que usted denunciaba a quienes estaban a favor de la ILE.

Eso fue hace más de diez años y no la denuncié por eso, sino porque en su blog, ni una página era, con una carita feliz hacía apología del aborto con la pastilla abortiva (misoprostol) cuando el aborto estaba prohibido.

El aborto no estaba prohibido en todos los casos; en esa época, en casos de violación, era y es legal.

No decía eso, decía "aborto seguro con pastillas", en una página de una legisladora. Hoy no lo haría porque es legal.

Le voy a hacer una pregunta personal, más que profesional. ¿No considera cruel y degradante que una chiquita de 12 años, violada por su padre, lleve adelante un embarazo de nueve meses?

Eso habría que preguntárselo a la Secretaría de la Niñez que demoró hasta las 16 semanas para tomar una decisión sobre algo aunque yo no lo comparta. ¿Por qué demoraron tanto si se sabía desde las tres semanas que estaba embarazada? Ahora hacen una demanda penal, a mí no me llegó nada, todo lo sé por información periodística. Yo no convencí a nadie de nada, di información de lo que se me solicitó. Desconozco si la denuncia me complica, a mí no me llegó nada, aunque es normal que se demore por los tiempos de la Justicia. No hice nada contra la ley, ni ahora ni cuando le salí de testigo a la psicóloga a quien acusaron de algo ilegal. (N.de la R. Refiere María Belén Catalano, integrante de Grávida, quien de manera clandestina convenció en 2015 a una nena de 12 años, embarazada por una violación, de continuar con su embarazo). El parto por cesárea se hizo en el Cullen, yo intervine también en ese momento para asesorar a la madre de la nena, porque por lo que tengo de conocimiento también le habían dicho que iba a correr riesgo su vida con el embarazo.

Usted no reconoce nada irregular en el caso aquel en que la psicóloga, según el Colegio profesional cometió falta de ética, tampoco le parece mal que se haya prácticamente raptado a la nenita de Garibaldi y a su mamá. ¿Tampoco vio mal que se le haya negado una ILE a Ana María Acevedo?

Me parece que no tengo una información sesgada como la de usted.