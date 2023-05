Tras el robo, los estudiantes de la Gurruchaga exigieron soluciones

En un abrazo solidario al edificio de Salta 3439, el centro de estudiantes pidió a los ministerios de Educación y de Seguridad que "hagan algo para solucionar el problema" y advirtieron que con la pérdida de equipos hay materias que no podrán dar

No quedó nada ni del taller de radio que se había terminado de montar el año pasado tras la pandemia, ni de los laboratorios de sonido y de producción audiovisual. "Este fin de semana nos robaron prácticamente 50 millones de pesos, cosas que eran muy importantes para nosotros y que estuvimos intentando juntar por muchos años", agregó el joven de 4º año B, que además dejó en claro que en las semanas por venir "serán muchas las materias que teníamos y que no podremos seguir dando porque los materiales ya no están".