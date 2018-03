Tras el paro y la movilización, los docentes esperan "una oferta razonable" del gobierno

Tras el paro docente de ayer y hoy, y la contundente movilización realizada esta mañana en la ciudad de Santa Fe, los gremios docentes esperan ahora una nueva convocatoria a paritarias de parte del gobierno provincial en la que aguardan una "oferta razonable" y que "sea superadora de la actual en cantidad y con menos plazos".

"Aspiramos a que nos convoquen nuevamente y a que se discuta seriamente", sostuvo Sonia Alesso, titular de Amsafe, en diálogo con La Capital mientras que Martín Lucero, secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), de Rosario, señaló que "la pelota quedó del lado del gobierno, que debe convocar a paritarias y hacer una nueva oferta superadora de la actual en cantidad y con menos plazo".

El cuadro de situación: Tras las dos reuniones paritarias llevadas a cabo entre el gobierno provincial y los gremios docentes, no llegaron a buen puerto. El último ofrecimiento oficial -realizado el viernes pasado- fue del 16 por ciento de incremento salarial en tres tramos para este año (7% para marzo, 4% en julio y 5% en octubre), además de la cláusula gatillo por inflación. Esto fue rechazado de plano por los gremios, que recalcaron que la propuesta fue la misma que la inicial, pero que solo habían mejorado en un punto la primera cuota de las tres (del 6 a 7 por ciento). Esta falta de acuerdo determinó el paro de 48 horas que se cumplió entre ayer y hoy.

docentes3.jpg

La consecuencia: el rechazo al ofrecimiento del gobierno provincial derivó en la segunda semana de paro por 48 horas que se cumplió en las escuelas públicas y la enorme mayoría de las privadas de Rosario entre ayer y hoy y con una movilización multitudinaria que se dio por las calles de la ciudad de Santa Fe, donde confluyeron los gremios docentes, juntos a los estatales de UPCN y ATE, los municipales y también del gremio de salud nucleados en Siprus y Amra.

En medio de la medida de fuerza, el gobernador Miguel Lifschitz insistió hoy en que la propuesta salarial que se le hizo a los estatales y a los docentes es "buena, teniendo en cuenta el contexto nacional". No obstante, aclaró que puede haber "una mejor forma de distribuir" el incremento que inicialmente fue planteado en tres tramos (podrían ser dos) y con cláusula gatillo que ofreció la provincia, pero descartó que haya modificaciones en el porcentaje final (del 16%).

docentes4.jpg

Por qué importa: la vocación negociadora que mostró el gobernador cada vez que se le preguntó sobre el conflicto que desató no haber podido llegar a un acuerdo con los maestros ni con los trabajadores del Estado busca bajar los niveles de tensión. Ese, evidentemente, es el primer punto para poder volver al diálogo y, de este modo, lograr un consenso que le dé punto final al conflicto.

Embed Podrán conseguir los votos para la reforma constitucional, pero no conseguirán la reelección dándole la espalda al pueblo trabajador pic.twitter.com/eeLUXrHryb — SADOP Rosario (@sadoprosario) 14 de marzo de 2018

"La pelota quedó del lado del gobierno. Los sindicatos hemos dado sobradas muestras de nuestra voluntad de diálogo. Las 48 horas de paro de esta semana estaban en suspenso. Se hicieron efectivas porque el gobierno hizo la misma oferta que ya habíamos rechazado. La decisión es política. El gobierno de Santa Fe tiene que dar un claro gesto de autonomía y federalismo planteando una oferta razonable que esté por encima del techo del 15% que aceptó al firmar el pacto fiscal. Está claro que la política de acercamiento al gobierno nacional no les ha dado resultado. No consiguieron el pago de la deuda, siguen dando vueltas con promesas en el aire, nada concreto. Mientras Santa Fe aplica el ajuste a sus trabajadores. La gente no acepta esto. La enorme movilización de hoy y la contundencia de toda la Provincia parada lo reafirman", argumentó Lucero en diálogo con La Capital.

lucero.jpg Martín Lucero, titular de Sadop Rosario.

Cómo sigue la negociación con los docentes: "El gobierno tiene la obligación de convocar a paritarias y hacer una nueva oferta superadora de la actual en cantidad y en menor plazo. Si es así habrá asambleas y se debatirá. Si no hay ofertas o convocatorias continuarán las medidas de fuerza", advirtió Lucero, mientras que Alesso sentenció: "El techo planteado está lejos de las aspiraciones de todos los trabajadores que estuvimos en la marcha". Para la secretaria general de Amsafé, el incremento ofertado "es inferior al del año pasado", y eso "preocupa y enoja (a los trabajadores)".