"Todo se cura con amor": Miguel Ángel Russo será homenajeado en el Hospital Vilela

Una placa que recordará al exentrenador de Rosario Central será presentada en la guardia del nosocomio municipal el día de su cumpleaños

A seis meses del fallecimiento de Miguel Ángel Russo , una movida solidaria busca reivindicar la figura del entrenador, pero haciendo hincapié en su faceta fuera de las canchas. Multicampeón en lo deportivo, Russo será recordado por su apoyo y contención a los pacientes que pasaron por el Hospital de Niños Víctor J. Vilela con una placa en la guardia de la institución.

“Todo se cura con amor” , es una icónica frase que Miguel Russo hizo popular mientras era entrenador de Millonarios en Colombia. En esa época atravesaba un duro tratamiento contra el cáncer y sus palabras llegaron justo después de ser campeón con el club colombiano en 2017.

Después de revelar el tratamiento que se enfrentó, Russo fue un referente en la lucha contra el cáncer y hasta se lo vio recorriendo el hospital donde será homenajeado, sacándose fotos con los pacientes oncopediátricos y sacando sonrisas en su andar. Muchas veces bajo el altruismo y lejos de los flashes de la cámara.

Tras su fallecimiento el 8 de octubre de 2025, "Todo se cura con amor” resonó cada vez que la memoria evocaba al extecnico campeón con Rosario Central. Y con esa historia, la Asociación Civil Sol del Sur decidió llevar adelante el homenaje el próximo 9 de abril a las 12 en el Hospital Vilela.

El homenaje a Miguel Russo

Para ellos, la asociación se contactó con la Secretaría de Salud Pública de Rosario y con el directorio del Hospital Vilela. Todos estuvieron de acuerdo y comenzaron a gestar el reconocimiento. El llamado más importante fue a la familia de Miguel Russo. “Nacho estaba emocionado y encantando. Mónica (la esposa de Miguel) estaba encantada y me dijo que todavía se acuerda de un paciente que abrazó a Russo y la sonrisa que le produjo ese abrazo”, le contó a La Capital el presidente de la Asociación Civil Sol del Sur, Marcelo Ramírez.

Además, confirmó que en el homenaje estarán presentes los dos hijos de Russo, su esposa Mónica y su nieto. Sobre todo, Ignacio Russo, que 48 horas antes estará en Perú con su club, Tigre, para disputar la primera fecha de la Copa Sudamericana. Ni bien pise Argentina, viajará a Rosario para no perderse el homenaje.

Russo homenaje 4.4

La actividad consiste en entregarle una merienda a los chicos que estén en la institución médica. Además de la familia de Russo y los referentes de Sol del Sur, acompañarán los excombatientes de Malvinas reconocidos por Rosario Central. La jornada contempla la presencia de magos y payasos para “llevar alegría” a los pequeños, aseguró Ramírez y subrayó que la fecha del homenaje no es azarosa ya que el próximo 9 de abril, Miguel Ángel Russo cumpliría 70 años.

La idea de que sea un homenaje entre sonrisas nace “independientemente de la figura deportiva de Russo” porque la frase “todo se cura con amor es muy fuerte para los familiares y acompañantes de los pacientes oncopediatricos”, dijo Ramírez. Para el presidente de la asociación civil, el amor que pregonó Russo es una “ayuda terapéutica” al trabajo de los profesionales de la salud.

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“El homenaje es por la cuestión solidaria. Lo altruista del apoyo. Sacarse una foto y recordar que se cura con amor. Es una placa para los rosarinos, no queremos parcializarlo porque Russo hizo cosas que no se sabían mediáticamente. Se brindó siempre por los niños del hospital”, remarcó Ramírez.

La Asociación Civil Sol del Sur es una nueva organización que trabaja como nexo para llevar acciones solidarias. En 2025 centraron su actividad en conjunto con el programa Nueva Oportunidad y el jueves con la placa a Miguel Russo realizarán su primer homenaje a destacadas figuras de la comunidad.