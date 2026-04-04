La Capital | La Ciudad | Miguel Ángel Russo

"Todo se cura con amor": Miguel Ángel Russo será homenajeado en el Hospital Vilela

Una placa que recordará al exentrenador de Rosario Central será presentada en la guardia del nosocomio municipal el día de su cumpleaños

4 de abril 2026 · 18:06hs
Miguel Ángel Russo visitaba habitualmente a los pacientes del hospital Víctor J. Vilela

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Miguel Ángel Russo visitaba habitualmente a los pacientes del hospital Víctor J. Vilela

A seis meses del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, una movida solidaria busca reivindicar la figura del entrenador, pero haciendo hincapié en su faceta fuera de las canchas. Multicampeón en lo deportivo, Russo será recordado por su apoyo y contención a los pacientes que pasaron por el Hospital de Niños Víctor J. Vilela con una placa en la guardia de la institución.

“Todo se cura con amor”, es una icónica frase que Miguel Russo hizo popular mientras era entrenador de Millonarios en Colombia. En esa época atravesaba un duro tratamiento contra el cáncer y sus palabras llegaron justo después de ser campeón con el club colombiano en 2017.

Después de revelar el tratamiento que se enfrentó, Russo fue un referente en la lucha contra el cáncer y hasta se lo vio recorriendo el hospital donde será homenajeado, sacándose fotos con los pacientes oncopediátricos y sacando sonrisas en su andar. Muchas veces bajo el altruismo y lejos de los flashes de la cámara.

>> Leer más: La historia detrás de la icónica frase de Miguel Ángel Russo: "Todo se cura con amor"

Tras su fallecimiento el 8 de octubre de 2025, "Todo se cura con amor” resonó cada vez que la memoria evocaba al extecnico campeón con Rosario Central. Y con esa historia, la Asociación Civil Sol del Sur decidió llevar adelante el homenaje el próximo 9 de abril a las 12 en el Hospital Vilela.

El homenaje a Miguel Russo

Para ellos, la asociación se contactó con la Secretaría de Salud Pública de Rosario y con el directorio del Hospital Vilela. Todos estuvieron de acuerdo y comenzaron a gestar el reconocimiento. El llamado más importante fue a la familia de Miguel Russo. “Nacho estaba emocionado y encantando. Mónica (la esposa de Miguel) estaba encantada y me dijo que todavía se acuerda de un paciente que abrazó a Russo y la sonrisa que le produjo ese abrazo”, le contó a La Capital el presidente de la Asociación Civil Sol del Sur, Marcelo Ramírez.

Además, confirmó que en el homenaje estarán presentes los dos hijos de Russo, su esposa Mónica y su nieto. Sobre todo, Ignacio Russo, que 48 horas antes estará en Perú con su club, Tigre, para disputar la primera fecha de la Copa Sudamericana. Ni bien pise Argentina, viajará a Rosario para no perderse el homenaje.

Russo homenaje 4.4

La actividad consiste en entregarle una merienda a los chicos que estén en la institución médica. Además de la familia de Russo y los referentes de Sol del Sur, acompañarán los excombatientes de Malvinas reconocidos por Rosario Central. La jornada contempla la presencia de magos y payasos para “llevar alegría” a los pequeños, aseguró Ramírez y subrayó que la fecha del homenaje no es azarosa ya que el próximo 9 de abril, Miguel Ángel Russo cumpliría 70 años.

La idea de que sea un homenaje entre sonrisas nace “independientemente de la figura deportiva de Russo” porque la frase “todo se cura con amor es muy fuerte para los familiares y acompañantes de los pacientes oncopediatricos”, dijo Ramírez. Para el presidente de la asociación civil, el amor que pregonó Russo es una “ayuda terapéutica” al trabajo de los profesionales de la salud.

>> Leer más: Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

“El homenaje es por la cuestión solidaria. Lo altruista del apoyo. Sacarse una foto y recordar que se cura con amor. Es una placa para los rosarinos, no queremos parcializarlo porque Russo hizo cosas que no se sabían mediáticamente. Se brindó siempre por los niños del hospital”, remarcó Ramírez.

La Asociación Civil Sol del Sur es una nueva organización que trabaja como nexo para llevar acciones solidarias. En 2025 centraron su actividad en conjunto con el programa Nueva Oportunidad y el jueves con la placa a Miguel Russo realizarán su primer homenaje a destacadas figuras de la comunidad.

Noticias relacionadas
Rosario recibió miles de visitantes para Semana Santa

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico

Se viene el festival de hamburguesas

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

Bar Rosarigasino. La reconfiguración del consumo tras la pandemia, sumada a cambios culturales y normativos, generó condiciones propicias para el crecimiento de corredores de cercanía.

Bares y bodegones: Arroyito se reinventa como polo gastronómico

Hoy existe una pérdida de referencia, no hay ya casi tribus productoras de un lazo social. Los pibes están muy solos, sin valores que los contengan, asegura el especialista.

Tragedia en San Cristóbal: "Muchos chicos están sumergidos en la soledad, con ausencia de representación"

Ver comentarios

Las más leídas

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Lo último

Otra vez todo vacante en el Quini 6: hay cuatro ganadores santafesinos del Siempre Sale

Otra vez todo vacante en el Quini 6: hay cuatro ganadores santafesinos del Siempre Sale

Las lesiones persiguen a los zagueros de Newells: esta vez le tocó a Bruno Cabrera

Las lesiones persiguen a los zagueros de Newell's: esta vez le tocó a Bruno Cabrera

Scarpeccio lo tuvo de contra pero se la sacó el arquero Vallejos

Scarpeccio lo tuvo de contra pero se la sacó el arquero Vallejos

Tragedia en San Cristóbal: dos días más sin clases y regreso escalonado a las escuelas

Lunes y martes no habrá actividades en todas las instituciones educativas de San Cristóbal. La escuela Nº 40, donde sucedió el tiroteo, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso por orden judicial

Tragedia en San Cristóbal: dos días más sin clases y regreso escalonado a las escuelas
Scarpeccio lo tuvo de contra pero se la sacó el arquero Vallejos
Ovación

Scarpeccio lo tuvo de contra pero se la sacó el arquero Vallejos

Con más desempleo, crece el trabajo en apps: ya supera el millón de personas en Argentina
Información General

Con más desempleo, crece el trabajo en apps: ya supera el millón de personas en Argentina

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio
Policiales

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres
La Región

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana
La Ciudad

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Piden preservar una casona ligada al origen del deporte en Rosario

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

Newells: tras el papelón y el ruego de Kudelka, va por la resurrección de Pascua

Newell's: tras el papelón y el ruego de Kudelka, va por la resurrección de Pascua

Ovación
Scarpeccio lo tuvo de contra pero se la sacó el arquero Vallejos
Ovación

Scarpeccio lo tuvo de contra pero se la sacó el arquero Vallejos

Scarpeccio lo tuvo de contra pero se la sacó el arquero Vallejos

Scarpeccio lo tuvo de contra pero se la sacó el arquero Vallejos

Newells: Kudelka cambió el arquero y hay una sorpresa para enfrentar a Central Córdoba

Newell's: Kudelka cambió el arquero y hay una sorpresa para enfrentar a Central Córdoba

Tenis: Luisina Giovannini se coronó por segunda semana seguida en el W35 de Junín

Tenis: Luisina Giovannini se coronó por segunda semana seguida en el W35 de Junín

Policiales
Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio
Policiales

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Así cayó en Rosario el ladrón de las heladerías: fue rastreado con inteligencia artificial

Así cayó en Rosario el "ladrón de las heladerías": fue rastreado con inteligencia artificial

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

La Ciudad
La UNR suma un centro de salud en La Siberia con foco en estudiantes sin obra social
La Ciudad

La UNR suma un centro de salud en La Siberia con foco en estudiantes sin obra social

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

La movilidad sustentable como visión de futuro que hoy transforma Santa Fe

Por Joaquín Blanco
Opinión

La movilidad sustentable como visión de futuro que hoy transforma Santa Fe

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza
La CiuDAd

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

El socialismo de la provincia sale a mostrar músculo político

Por Javier Felcaro
Política

El socialismo de la provincia sale a mostrar músculo político

Tragedia en San Cristóbal: Educación capacitará referentes escolares para prevenir el acoso digital

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Tragedia en San Cristóbal: Educación capacitará referentes escolares para prevenir el acoso digital

Cristian Módolo: Si no ponen dinero en el bolsillo de la gente no revertirán la caída del consumo

Por Alvaro Torriglia
Economía

Cristian Módolo: "Si no ponen dinero en el bolsillo de la gente no revertirán la caída del consumo"

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico
La Ciudad

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico

El gobierno, de mal en peor

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

El gobierno, de mal en peor

Taxis: proponen una tarifa dinámica y descuentos ilimitados de acuerdo a la demanda

Por Matías Petisce
La Ciudad

Taxis: proponen una tarifa dinámica y descuentos ilimitados de acuerdo a la demanda

Todo se cura con amor: Miguel Ángel Russo será homenajeado en el Hospital Vilela
La Ciudad

"Todo se cura con amor": Miguel Ángel Russo será homenajeado en el Hospital Vilela

Triste Semana Santa en un jardín maternal: robo, destrozos y se comieron lo que había

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

Triste Semana Santa en un jardín maternal: robo, destrozos y se comieron lo que había

A pesar del cambio de temperaturas, Rosario seguirá bajo alerta amarillo por tormentas
La ciudad

A pesar del cambio de temperaturas, Rosario seguirá bajo alerta amarillo por tormentas

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste
Policiales

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

Newells en Santiago del Estero, con Frank Kudelka al frente y una posible variante en el arco
Ovación

Newell's en Santiago del Estero, con Frank Kudelka al frente y una posible variante en el arco

Estación fluvial: proyectan terminar la reconstrucción de los muelles a fin de agosto

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Estación fluvial: proyectan terminar la reconstrucción de los muelles a fin de agosto

Santa Fe aparece en una red de contrabando de neumáticos con cifras multimillonarias
Policiales

Santa Fe aparece en una red de contrabando de neumáticos con cifras multimillonarias

Robó, huyó y terminó en el hospital después de un choque por haber cruzado en rojo
Policiales

Robó, huyó y terminó en el hospital después de un choque por haber cruzado en rojo

Incendio impactante bajo la lluvia: un auto quedó destruido en la zona oeste
La Ciudad

Incendio impactante bajo la lluvia: un auto quedó destruido en la zona oeste

Pullaro espera que Nación transfiera la A012 a la provincia para iniciar los arreglos inmediatamente
La Región

Pullaro espera que Nación transfiera la A012 a la provincia para iniciar los arreglos "inmediatamente"

Tregua breve: cesó el alerta por tormentas en Rosario tras un viernes muy inestable
La Ciudad

Tregua breve: cesó el alerta por tormentas en Rosario tras un viernes muy inestable

Créditos del Banco Nación: presentaron una denuncia penal para investigar a legisladores y funcionarios
politica

Créditos del Banco Nación: presentaron una denuncia penal para investigar a legisladores y funcionarios