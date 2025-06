Los precios de los alquileres triplican la inflación y golpean de lleno a los inquilinos

La inflación parece haberse frenado, pero no así el costo de alquilar. En Rosario, los precios de los alquileres siguen creciendo a un ritmo muy por encima del promedio general , generando una presión cada vez más fuerte sobre los bolsillos de quienes no tienen vivienda propia.

La economista también hizo foco en la vulnerabilidad de quienes alquilan tras la derogación de la ley de Alquileres: “Se siente en los bolsillos de los inquilinos, que no tienen resguardo ni una ley que diga cuánto hay que aumentar. Más allá de cómo funcionó esa norma, que tuvo problemas vinculados a la macroeconomía, hoy un inquilino tiene que ir a negociar con el propietario o la inmobiliaria en una situación desigual”.

“El acceso a una vivienda se vuelve un problema estructural. Familias con hijos que crecen y necesitarían más habitaciones se quedan en donde están por una cuestión económica. Y eso también afecta la salud, el estudio, la organización cotidiana”, remarcó Calore.

Si bien Rosario aún no replica el fenómeno porteño de habitaciones compartidas entre adultos que trabajan o estudian, la socióloga advirtió que “la demanda habitacional no está siendo saldada por la oferta”. Y señala que “los gobiernos locales también tienen que intervenir, no alcanza solo con medidas nacionales”.

La brecha entre ingresos y alquileres se hizo más visible con los años: “En 2019, un monoambiente representaba el 50% del salario mínimo. Hoy es casi el 90%. Vemos cómo se fue quedando atrás ese monto que era una referencia para la economía”, analizó.

A eso se suma un dato que complejiza el escenario: ya no es negocio alquilar. “Tener un departamento dejó de ser rentable hace tiempo. Pero también es cierto que muchos propietarios necesitan complementar sus ingresos y terminan trasladando esa necesidad al precio del alquiler”, explicó Calore. “No es un problema de los propietarios, sino un problema macroeconómico. Antes decíamos ‘el sueño de la casa propia’, hoy es el sueño de poder alquilar un departamento que acompañe tu vida”, cerró.

Cuánto sale alquilar un departamento en Rosario

El contraste es claro: mientras la inflación entra en su nivel más bajo de los últimos años, el costo de la vivienda en alquiler sigue en ascenso. En términos interanuales, los incrementos son todavía más duros: 75% para monoambientes, 81% para dos ambientes y 96% para tres ambientes.

Los datos relevados reflejan también la dificultad creciente para acceder a una vivienda en alquiler. La mediana de precio de un monoambiente en Rosario ronda los $280.000 mensuales. Para un jubilado que percibe $374.724, eso representa el 74,7% de su ingreso. En el caso de quienes cobran el Salario Mínimo Vital y Móvil, hoy en $313.400, deben destinar el 89,3% de su sueldo solo para pagar el alquiler de un monoambiente.

El panorama no mejora en los departamentos más grandes. Un alquiler de dos ambientes cuesta en promedio $380.000. Un maestro de grado sin antigüedad destina el 49% de su salario solo a cubrir ese gasto, sin contar expensas ni servicios.

Desde el Ceso también remarcaron que la situación no solo es crítica por el aumento de precios, sino también por la caída en la oferta de unidades disponibles: un 9,5% menos que en junio de 2024. Esa menor disponibilidad tensiona aún más el mercado y favorece la especulación.

La nota completa con Celina Calore de Ceso

Presión inflacionaria

Distintos analistas preanuncian que el índice de precios de junio se ubicaría por encima del de mayo, cortando la mini racha de desaceleración que transitó luego del pico anual de marzo.

No solo los alquileres meten presión a la inflación. También hubo aumentos de las prepagas y, más recientemente, incrementos en el combustible, producto del impacto de la guerra en Medio Oriente en el precio internacional del petróleo, que fue del 20%.

La petrolera Puma aumentó desde este sábado un 5% los precios del litro de nafta y gasoil, y se estima, Shell podría seguir el mismo camino en las próximas horas.

Por su parte, YPF -que lidera el mercado con cerca del 60% de participación en las ventas de combustibles- está en proceso de evaluación de que porcentaje de aumento aplicar. Por ahora, no acompañó las primeras subas del sector.