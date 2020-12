Socorristas en red: cuando la información es poder

“Cuando deciden abortar, las mujeres lo hacen. Nuestro objetivo es que lo hagan de manera segura y cuidada”, señala Miranda Postiglione Martinetti, actriz, directora teatral y una de las integrantes de Las Fugas, y subraya que desde los tiempos de las abuelas o, antes aún, de las bisabuelas, “el aborto sigue sucediendo, en la clandestinidad pero sigue sucediendo. La única diferencia es que, sin información o sin recursos, las personas la pasan mal, o dejan su vida en eso”.

Para las socorristas, la información es poder. “Si las mujeres acceden a esa información, si saben cómo es el procedimiento, qué les va a pasar, qué pueden sentir; pueden decidir cuándo abortar, en qué momento hacerlo, con qué compañía”, relata. Las socorristas estarán ahí, escuchando del otro lado del teléfono, contestando los mensajes de Whatsapp, pautando encuentros en una plaza.

Miranda llegó hasta Las Fugas después de experiencias de militancia estudiantil y en agrupaciones partidarias. “Pero en ningún lugar creo que me había sentido del todo plena como en el socorrismo. Porque en este lugar no sólo luchamos por lo macro, también sentimos que hacemos algo por los demás. Sostenemos que cada persona tiene derecho sobre su cuerpo, sobre su vida y sobre sus acciones y acompañamos para que ese derecho se ejerza de una forma no traumática”. Toda una micropolítica de la resistencia.

Este artículo forma parte de la serie "Aborto: 15 años, 15 voces" que publica el diario La Capital en el marco de los 15 años de la articulación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y en el escenario actual de debate en el Congreso de la Nación de los proyectos de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).