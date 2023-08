Selva Almada: "Seguir hablando de libros nos hace más libres y desobedientes"

Además, la autora de libros como "Ladrilleros" (2013), "Chicas muertas" (2014) y "No es un río publicada" (2020), subrayó la necesidad de que el estado movilice este tipo de encuentros, y con una convicción particular. “Creo que una feria apoyada por el estado, en este caso la Municipalidad de Rosario, tiene que ser gratuita y de libre acceso, poner el acento en la difusión de la lectura, en la promoción de autores de la región y de las editoriales de la región y no solo en el aspecto comercial”, explicó Selva.