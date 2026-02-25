La Capital | Ovación | Faustino Oro

Faustino Oro va por el récord en el torneo más prestigioso de Rusia

El niño argentino de 12 años, prodigio del ajedrez, buscará desde este viernes en el Abierto Aeroflot ser el Gran Maestro más joven de la historia. Se juega en Moscú desde el 27 de febrero al 5 de marzo

Walter Palena

Por Walter Palena

25 de febrero 2026 · 18:19hs
Faustino Oro buscará seguir rompiendo récord

Faustino Oro buscará seguir rompiendo récord, esta vez ser el Gran Maestro de ajedrez más joven de la historia.

Faustino Oro, el niño prodigio argentino de tan solo 12 años, intentará desde este viernes batir el récord de ser el Gran Maestro de ajedrez más joven de la historia. El desafío no es menor: competirá en el Abierto Aeroflot de Rusia, uno de los torneos más prestigioso del mundo. “Chessi”, como lo bautizó el inmortal Garry Kásparov, tiene tiempo hasta el 10 de marzo para romper el registro que por ahora descansa en Abhimanyu Mishra, también de 12 años, pero unos meses mayor que Fausti.

La ventana de tiempo es estrecha y el desafío es casi una tarea imposible. El torneo comienza el 27 de febrero y culmina el 5 de marzo, cinco días antes del tiempo establecido para pulverizar el récord de Mishra. Pero el principal obstáculo que tiene que sortear el “Messi del Ajedrez” es la grilla de jugadores anotados para el torneo, repleto de jugadores que abrevan en la siempre temible escuela rusa. Faustino está preclasificado 35, pero entre los primeros cinco figuran participantes del top mundial del ajedrez: Ian Nepomniachtchi (campeón del certamen anterior y dos veces subcampeón mundial), Andrey Esipenko, Danil Dubov y Alexander Grischuk, tres veces campeón mundial en la modalidad Blitz (juego rápido).

El aura de Faustino

Para dimensionar el alcance mundial que está teniendo Faustino hay que recorrer los sitios en la web dedicados exclusivamente al ajedrez, una “burbuja” para pocos, eso sí. Youtuber de todos los lugares del mundo suben videos analizando sus partidas y su imagen resulta un imán para promocionar torneos.

El año pasado, en las Olimpíadas de Ajedrez, Faustino fue elegido por los organizadores para hacer el movimiento inicial en el tablero del vigente campeón mundial, el indio Dommaraju Gukesh. Y el equipo argentino lo designó su capitán para que el niño pudiera entrar y observar las partidas en el salón principal. Fue como si estuviera en su propio Disneyworld.

Para este torneo que inicia el viernes recibió una invitación especial. La Federación Rusa de ajedrez incluso anunció el Aeroflot Open con Faustino Oro en el título de su gacetilla. Un reconocimiento impresionante.

Pero la simpatía que genera Fausti en la comunicación digital no es solo por la rareza de su edad (sus entrevistas o apariciones en el canal de You Tube del Tata Steel Chess tuvieron las mismas (o más) reproducciones que las de los jugadores de la elite), sino por el juego que despliega en el tablero.

Luego de su notable participación en el torneo de Wijk aan Zee (Países Bajos), el Niño Prodigio siguió participando en torneos on line, sobre todo los que organiza Chess.com, la plataforma de ajedrez más conocida del mundo, en la modalidad Blitz (de 3 a 10 minutos) y Bullet (un minuto).

>> Leer más: El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: "Chessi"

Rompiendo récord

La semana pasada, en Chess.com, Faustino Oro rompió un récord imposible para un niño de 12 años: alcanzó los 3280 puntos ELO (el ranking que mide la fuerza de un jugador) y se ubicó el el Top 5, apenas abajo de verdaderas bestias del ajedrez rápido, como Hikaro Nakamura o Magnus Carlsen. Y por encima de jugadores de la talla del iraní nacionalizado francés Alireza Firouzja o del indio Rameshbabu Praggnanandhaa.

Otro dato sobresaliente del aura de Faustino Oro. A comienzo de año, el noruego Magnus Carlsen, el número 1 mundial, lo invitó el 6 de enero a la sede de su empresa Take Take Take en Oslo para jugar una partida Blitz, conocerse cara a cara. Carlsen luego dijo en una entrevista. “Faustino es mucho mejor que lo que era Messi a los 12. Va por el buen camino. Un día Messi será afortunado que lo comparen con él. Hay cosas más importantes que los récords. El es un gran jugador. Tiene un sentimiento posicional maravilloso por el ajedrez, lo que es bastante raro en un jugador tan joven. Parece que realmente ama al ajedrez. Juega toneladas de partidas online. Que se mantenga sin pensar demasiado en los resultados. Es divertido ser tan bueno a su edad. Que lo disfrute”.

Palabra mayor para Fausti.

Noticias relacionadas
Jeremías Ledesma tuvo atajadas decisivas para que Central pudiera llevarse los tres puntos ante Gimnasia.

Jeremías Ledesma, figura ante Gimnasia: "Contra Newell's se tiene que ver el Central del segundo tiempo"

El once de Central que revirtió un mal comienzo y le ganó a Gimnasia en La Plata.

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Enzo Giménez anotó el empate transitorio de Central.

Central reaccionó en el bosque, venció 2 a 1 a Gimnasia y llega afilado al clásico del domingo

Luciano Herrera recupera un lugar en el equipo titular de Newells. Se presume que jugará de centrodelantero.

Cirugía mayor en Newell's para recibir a Estudiantes en el Coloso

Ver comentarios

Las más leídas

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Lo último

Gaich se anticipó de cabeza y estuvo cerca de convertir

Gaich se anticipó de cabeza y estuvo cerca de convertir

Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco

Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras de la última semana

El preso fue condenado a 17 años por integrar la saga de ataques contra sedes judiciales en 2018. Su apodo reapareció en mensajes 
Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras de la última semana
Gaich se anticipó de cabeza y estuvo cerca de convertir
Ovación

Gaich se anticipó de cabeza y estuvo cerca de convertir

Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía
POLICIALES

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario
Policiales

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes
Política

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos basta

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos 'basta'"

Ovación
Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Jeremías Ledesma, figura ante Gimnasia: Contra Newells se tiene que ver el Central del segundo tiempo

Jeremías Ledesma, figura ante Gimnasia: "Contra Newell's se tiene que ver el Central del segundo tiempo"

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Policiales
Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía
POLICIALES

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras de la última semana

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras de la última semana

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos puntos de la ciudad

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos puntos de la ciudad

La Ciudad
Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano
La Ciudad

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono

Santa Fe duda del esquema de rutas de Nación y las trazas de poco tránsito
Política

Santa Fe duda del esquema de rutas de Nación y las trazas de poco tránsito

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero
POLICIALES

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Buscan a un empresario de Reconquista tras hallar su lancha a la deriva
La Región

Buscan a un empresario de Reconquista tras hallar su lancha a la deriva

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento
La Ciudad

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Gripe aviar: qué se sabe del brote en Uruguay y la declaración de emergencia
Salud

Gripe aviar: qué se sabe del brote en Uruguay y la declaración de emergencia

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región
POLICIALES

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero
La Ciudad

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Bernardi: La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newells deben estar unidos

Por Lucas Vitantonio
Ovacion

Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

Proponen un protocolo de tolerancia cero para terminar con las picadas
La Ciudad

Proponen un protocolo de "tolerancia cero" para terminar con las picadas

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez
Policiales

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud
Política

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera
POLICIALES

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos
Política

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución
POLICIALES

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil
Información General

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel
Información General

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia
Información General

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia