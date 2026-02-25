Faustino Oro va por el récord en el torneo más prestigioso de Rusia

El niño argentino de 12 años, prodigio del ajedrez, buscará desde este viernes en el Abierto Aeroflot ser el Gran Maestro más joven de la historia. Se juega en Moscú desde el 27 de febrero al 5 de marzo

Faustino Oro, el niño prodigio argentino de tan solo 12 años, intentará desde este viernes batir el récord de ser el Gran Maestro de ajedrez más joven de la historia. El desafío no es menor: competirá en el Abierto Aeroflot de Rusia, uno de los torneos más prestigioso del mundo. “Chessi”, como lo bautizó el inmortal Garry Kásparov, tiene tiempo hasta el 10 de marzo para romper el registro que por ahora descansa en Abhimanyu Mishra, también de 12 años, pero unos meses mayor que Fausti.

La ventana de tiempo es estrecha y el desafío es casi una tarea imposible. El torneo comienza el 27 de febrero y culmina el 5 de marzo, cinco días antes del tiempo establecido para pulverizar el récord de Mishra. Pero el principal obstáculo que tiene que sortear el “Messi del Ajedrez” es la grilla de jugadores anotados para el torneo, repleto de jugadores que abrevan en la siempre temible escuela rusa. Faustino está preclasificado 35, pero entre los primeros cinco figuran participantes del top mundial del ajedrez: Ian Nepomniachtchi (campeón del certamen anterior y dos veces subcampeón mundial), Andrey Esipenko, Danil Dubov y Alexander Grischuk, tres veces campeón mundial en la modalidad Blitz (juego rápido).

Para dimensionar el alcance mundial que está teniendo Faustino hay que recorrer los sitios en la web dedicados exclusivamente al ajedrez, una “burbuja” para pocos, eso sí. Youtuber de todos los lugares del mundo suben videos analizando sus partidas y su imagen resulta un imán para promocionar torneos.

El año pasado, en las Olimpíadas de Ajedrez, Faustino fue elegido por los organizadores para hacer el movimiento inicial en el tablero del vigente campeón mundial, el indio Dommaraju Gukesh. Y el equipo argentino lo designó su capitán para que el niño pudiera entrar y observar las partidas en el salón principal. Fue como si estuviera en su propio Disneyworld.

Para este torneo que inicia el viernes recibió una invitación especial. La Federación Rusa de ajedrez incluso anunció el Aeroflot Open con Faustino Oro en el título de su gacetilla. Un reconocimiento impresionante.

Pero la simpatía que genera Fausti en la comunicación digital no es solo por la rareza de su edad (sus entrevistas o apariciones en el canal de You Tube del Tata Steel Chess tuvieron las mismas (o más) reproducciones que las de los jugadores de la elite), sino por el juego que despliega en el tablero.

Luego de su notable participación en el torneo de Wijk aan Zee (Países Bajos), el Niño Prodigio siguió participando en torneos on line, sobre todo los que organiza Chess.com, la plataforma de ajedrez más conocida del mundo, en la modalidad Blitz (de 3 a 10 minutos) y Bullet (un minuto).

Rompiendo récord

La semana pasada, en Chess.com, Faustino Oro rompió un récord imposible para un niño de 12 años: alcanzó los 3280 puntos ELO (el ranking que mide la fuerza de un jugador) y se ubicó el el Top 5, apenas abajo de verdaderas bestias del ajedrez rápido, como Hikaro Nakamura o Magnus Carlsen. Y por encima de jugadores de la talla del iraní nacionalizado francés Alireza Firouzja o del indio Rameshbabu Praggnanandhaa.

Otro dato sobresaliente del aura de Faustino Oro. A comienzo de año, el noruego Magnus Carlsen, el número 1 mundial, lo invitó el 6 de enero a la sede de su empresa Take Take Take en Oslo para jugar una partida Blitz, conocerse cara a cara. Carlsen luego dijo en una entrevista. “Faustino es mucho mejor que lo que era Messi a los 12. Va por el buen camino. Un día Messi será afortunado que lo comparen con él. Hay cosas más importantes que los récords. El es un gran jugador. Tiene un sentimiento posicional maravilloso por el ajedrez, lo que es bastante raro en un jugador tan joven. Parece que realmente ama al ajedrez. Juega toneladas de partidas online. Que se mantenga sin pensar demasiado en los resultados. Es divertido ser tan bueno a su edad. Que lo disfrute”.

Palabra mayor para Fausti.