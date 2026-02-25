Diecisiete segundos frenéticos en La Plata: del segundo de Gimnasia que no fue al empate de Central

Entre Ledesma y el palo salvaron a Central del segundo y en la contra Central lo empezó con Enzo Giménez. Tremendo minuto en La Plata

Festejo de Central, con el gol del empate de Enzo Giménez, justo cuando Gimnasia estaba para el 2-0.s en La Plata

El fútbol es el arte de lo impensado y la frase inmortal de Dante Panzeri tuvo su ejemplo perfecto. En sólo 17 segundos Gimnasia pasó de establecer una diferencia casi decisiva a ser empatado por Central en La Plata . Pudo ser 2 a 0 para el local, fue 1 a 1.

Gimnasia era el mejor de los dos hasta que, a los 6 minutos con 5 segundos del segundo tiempo, Schelotto pateó el córner a favor, sobre la derecha de su ataque. Le dio una comba enorme que se metía, pero Jeremías Ledesma manoteó justo y la pelota rebotó en el caño derecho.

Fue con tanta violencia el impacto que salió rápido hacia el punto del penal donde estaba Julián Fernández. El volante zurdo canalla tomó la pelota e hizo una corrida fantástica para que Central impensadamente empatara en ese momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2026767905816293459&partner=&hide_thread=false DEL CASI OLÍMPICO DE SCHELOTTO AL EMPATE DE CENTRAL



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/AGxrXQuHrt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 25, 2026

La gran acción de Fernández para el 1 a 1 de Central

Fernández se sacó un hombre de encima y tocó rápido a la izquierda con Di María. Fideo la paró y tocó cortita enseguida para que siga su corrida, eludiendo eso sí un guadañazo de otro rival por detrás.

El ex-Vélez terminaría su magnífica acción con una asistencia perfecta de zurda para la corrida por el otro lado de Enzo Giménez. El paraguayo, como venía le pegó seco, abajo, para hacer inútil el esfuerzo de Isfrán. Un golazo para el 1 a 1.

Entre el momento que Schelotto manda el córner y la pelota llega a la red de Gimnasia pasaron exactamente 17 segundos. Nada sorpresivo de un partido vibrante en La Plata