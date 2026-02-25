Diecisiete segundos frenéticos en La Plata: del segundo de Gimnasia que no fue al empate de Central

Política
Santa Fe duda del esquema de rutas de Nación y las trazas de poco tránsito
POLICIALES
Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero
La Región
Buscan a un empresario de Reconquista tras hallar su lancha a la deriva
La Ciudad
Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento
Salud
Gripe aviar: qué se sabe del brote en Uruguay y la declaración de emergencia
POLICIALES
Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región
La Ciudad
Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero
La Ciudad
Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi
Ovacion
Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"
La Ciudad
Proponen un protocolo de "tolerancia cero" para terminar con las picadas
La Ciudad
Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"
Policiales
Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez
Ovación
Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia
Política
Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud
POLICIALES
Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera
Política
Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos
POLICIALES
Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución
Información General
Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil
Información General
Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel
Información General
Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia