Cirugía mayor en Newell's para recibir a Estudiantes en el Coloso

Tal como probó Lucas Bernardi el martes, el equipo rojinegro presentará ocho modificaciones respecto al partido en Banfield que significó el adiós de Orsi y Gómez

Aníbal Fucaraccio

Aníbal Fucaraccio

25 de febrero 2026 · 18:38hs
Luciano Herrera recupera un lugar en el equipo titular de Newells. Se presume que jugará de centrodelantero.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Luciano Herrera recupera un lugar en el equipo titular de Newell's. Se presume que jugará de centrodelantero.

Newell’s apelará a cirugía mayor para medirse esta tarde, a las 19.30, con Estudiantes, en el Parque. Por determinación de Lucas Bernardi, el entrenador de la reserva que se hizo cargo de este momento, y con Frank Kudelka el nuevo conductor en las tribunas, el equipo leproso exhibirá ocho cambios en relación al último compromiso en el Apertura.

En un clima de tensiones internas, producto de muy malas actuaciones que derivaron en la temprana salida de la dupla Orsi-Gómez al frente del plantel, Newell’s recibirá al último campeón en un desafío de gran exigencia.

En ese marco de movimientos importantes buscando una reacción que se sigue demorando, Bernardi ordenó el ingreso desde el comienzo de Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo, David Sotelo, Luca Regiardo, Valentino Acuña, Facundo Guch y Luciano Herrera.

Rumbo al banco de Newell's

Los que dejarán la formación titular son Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Gabriel Risso Patrón, Gerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera, Marcelo Esponda, Michael Hoyos y Juan Ignacio Ramírez.

De esta manera, a cuatro días del clásico, Newell’s sale a la cancha en rodeo propio buscando señales de recomposición que le permitan llegar a ese duelo tan importante en esta ciudad tan futbolera de la mejor manera posible.

Así, La Lepra saldrá con Arias; Méndez, Cabrera, Goitea y Russo, Acuña, Regiardo y Sotelo; Guch, Luciano Herrera, en la curiosa posición de centrodelantero, y Núñez.

Para tratar de forjar una reacción, Bernardi instrumenta para esta ocasión ocho modificaciones en Newells. 

