Central reaccionó en el bosque, venció 2 a 1 a Gimnasia y llega afilado al clásico del domingo

Central empezó perdiendo desde el vestuario ante Gimnasia de La Plata y lo dio vuelta en el complemento con goles de Enzo Giménez y Ávila

En una semana corta y especial por la proximidad del clásico, Central venció 2 a 1 Gimnasia en el Bosque. El Canalla lo dio vuelta con los goles de Enzo Giménez y Gastón Ávila .

29' gol de Central: Gastón Ávila de cabeza para el 2 a 1.

Nacho Fernández anotó la apertura de Gimnasia ante Central.

LO DIO VUELTA EL CANALLA: Gastón Ávila puso el 2-1 ante Gimnasia #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/e5tOBSZUiD

DEL CASI OLÍMPICO DE SCHELOTTO AL EMPATE DE CENTRAL #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/AGxrXQuHrt

Final del primer tiempo

33' buena tapada de Ledesma

TIRO LIBRE PELIGROSO DE BARROS SCHELOTTO Y SALUDO CON DI MARÍA



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/UsZAWXTV4V — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 25, 2026

31' Ovando falló un gol increíble tras centro de Di María

ERA EL EMPATE: increíble el gol que perdió Ovando en Central



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/2ts5DcsPBS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 25, 2026

27' gol anulado a Gimnasia

ANULADO EL SEGUNDO DE GIMNASIA

Mano del Chelo Torres ante Central



Mano del Chelo Torres ante Central



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/D1wEMN9JYw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 25, 2026

23' casi gol olímpico de Di María

INSFRÁN EVITÓ EL GOL OLÍMPICO DE DI MARÍA



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/UIkaSaJl1k — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 25, 2026

18' lo tuvo Central

JULIÁN FERNÁNDEZ LE ERRÓ AL ARCO

Clarísima la de Central ante Gimnasia



Clarísima la de Central ante Gimnasia #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/opzqEGPFEn — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 25, 2026

3' minutos gol de Gimnasia: Nacho Fernández.

LLEGÓ EL PRIMERO DE NACHO FERNÁNDEZ EN EL LOBO



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/O8rFvz5yfj — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 25, 2026

El técnico auriazul decidió realizar tres cambios, en el marco de una apuesta en la que se preveía que iba a meter más mano teniendo en cuenta que después de este partido en La Plata quedarán sólo cuatro días para el clásico.

Los once de Central

De esta forma, equipo que Almirón confirmó para enfrentar a Gimnasia es con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Alexis Soto; Federico Navarro y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Julián Fernández; Enzo Copetti.

Así forma #RosarioCentral

#TorneoMercadoLibre Apertura

Seguilo en vivo por TNT Sports



#TorneoMercadoLibre Apertura

Seguilo en vivo por TNT Sports

Suscribite al Pack Fútbol pic.twitter.com/aNZRN5TIUw — Rosario Central (@RosarioCentral) February 25, 2026

Las estadísticas de Gimnasia y Central