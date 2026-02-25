Central reaccionó en el bosque, venció 2 a 1 a Gimnasia y llega afilado al clásico del domingo

En una semana corta y especial por la proximidad del clásico, Central venció 2 a 1 Gimnasia en el Bosque. El Canalla lo dio vuelta con los goles de Enzo Giménez y Gastón Ávila.
Central empezó perdiendo desde el vestuario ante Gimnasia de La Plata y lo dio vuelta en el complemento con goles de Enzo Giménez y Ávila
En una semana corta y especial por la proximidad del clásico, Central venció 2 a 1 Gimnasia en el Bosque. El Canalla lo dio vuelta con los goles de Enzo Giménez y Gastón Ávila.
29' gol de Central: Gastón Ávila de cabeza para el 2 a 1.
6' gol de Central: Enzo Giménez
Comenzó el segundo tiempo.
Final del primer tiempo
33' buena tapada de Ledesma
31' Ovando falló un gol increíble tras centro de Di María
27' gol anulado a Gimnasia
23' casi gol olímpico de Di María
18' lo tuvo Central
3' minutos gol de Gimnasia: Nacho Fernández.
El técnico auriazul decidió realizar tres cambios, en el marco de una apuesta en la que se preveía que iba a meter más mano teniendo en cuenta que después de este partido en La Plata quedarán sólo cuatro días para el clásico.
>>Leer más: Se va de Central uno de los jugadores que más títulos ganó con la camiseta canalla
De esta forma, equipo que Almirón confirmó para enfrentar a Gimnasia es con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Alexis Soto; Federico Navarro y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Julián Fernández; Enzo Copetti.
Las estadísticas de Gimnasia y Central