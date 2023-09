Se viene el Día del Empleado de Comercio: los comercios estarán cerrados en Rosario

Este lunes 25 de septiembre , los empleados de comercio de todo el país celebrarán su día y por tal motivo no habrá actividad mercantil en Rosario . Los comercios permanecerán cerrados, a partir de un acuerdo de entendimiento entre empresarios, cámaras de supermercadistas, los shopping y galerías y locales de grandes extensiones.

Desde la Asociación Empleados de Comercio de Rosario (AEC) señalaron que esta jornada se llevará a cabo bajo la modalidad de feriado nacional, por lo cual los empleados y empleadas "no deberán asistir a sus lugares de trabajo" .

"Si bien es cierto que el Día del Empleado de Comercio es el 26 de septiembre de cada año, en esta oportunidad se celebrará un día antes para permitir que los trabajadores mercantiles gocen de su feriado", aclararon desde AEC.

El feriado nacional, una reivindicación de derechos laborales

También recordaron que ese día 26 de septiembre se celebra la sanción de la ley N° 11.729 promulgada en 1934, que estipula la estabilidad del trabajo, indemnización ante el despido arbitrario y vacaciones pagas para los trabajadores de comercio.

Esa norma legal se suspendió durante la última dictadura militar y se restauró en 2010, cuando el Congreso sancionó la Ley 26.541, el 11 de noviembre de 2009, que estableció el 26 de septiembre como “descanso para los empleados de comercio".

De esta manera, no habrá actividad mercantil en toda la ciudad durante el lunes.

Qué dice la Cámara Argentina de Comercio (CAC)

Según el acta acuerdo homologada entre las partes en el Ministerio de Trabajo, los trabajadores contarán con la opción trabajar o no durante el feriado mercantil, con todos los efectos y alcances de la ley, que asimila dicha conmemoración a los feriados nacionales, recordó la CAC, pese a que es de prever que no haya actividad mercantil en todo el territorio nacional.

Estos días, explicó la entidad, no exigen el otorgamiento de un descanso compensatorio cuando se trabaja, sino el pago de un recargo equivalente del 100%.

Si no se trabaja, el empleado tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no variará. Por ello, en materia de remuneración se deberá dar cumplimiento a lo establecido por las normas vigentes, de modo que no se otorgará el día en cuestión como franco compensatorio del descanso semanal.

La CAC recuerda que queda a criterio de los empleadores y sus dependientes (comprendidos en el CCT 130/75), la posición a adoptar al respecto.