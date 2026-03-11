La Capital | La Ciudad | Salud

Día de la salud renal: habrá testeos gratuitos en la explanada del Museo Castagnino

Organizada por el Cudaio, este jueves se realizarán jornadas de promoción de la salud en las ciudades de Rosario y Santa Fe

11 de marzo 2026 · 11:28hs
El Día de la Salud Renal se conmemorará con actividades de prevención en la explanada del Museo Castagnino.

El Día de la Salud Renal se conmemorará con actividades de prevención en la explanada del Museo Castagnino.

Este jueves se conmemora el Día Mundial del Riñón, una fecha que tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia de los riñones para la salud general y reducir la frecuencia y el impacto de la enfermedad renal y sus problemas de salud asociados. Rosario se sumará a la efeméride con una jornada abierta a la población en la explanada del Museo Castagnino (Oroño y Pellegrini). Se calcula que entre 4 y 5 millones de argentinos pueden estar afectados por la patología. Se resalta la importancia de la detección temprana.

Organizadas por el Centro Único de Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), la movida se desarrollará entre las 17 y las 20. En la capital provincial, en tanto, el encuentro será por la mañana, en la plaza del Soldado, de 9 a 12.30.

Como todos los años, el segundo jueves de marzo se conmemora esta jornada mundial, buscando unificar en una campaña global para concientizar sobre la importancia de la salud renal. La iniciativa es promovida desde 2006 por un nucleamiento de varias entidades internacionales, encabezadas por la Sociedad Internacional de Nefrología.

Este año la consigna mundial es “Salud renal para todos. Cuidando a la gente, protegiendo al planeta”.

La provincia participa de la fecha convocando a distintas instituciones que trabajan permanentemente en la prevención, detección y tratamiento de la enfermedad renal.

La detección temprana, clave

Cristina Carlino, del área de Salud Renal de Cudaio, explicó que “de todas las estrategias que existen para esta enfermedad, la más importante a nivel poblacional es la detección temprana. Al ser una enfermedad sin síntomas inmediatos visibles, cuando éstos aparecen ya es tarde para la mayoría de los casos”.

Sobre las formas de detección, Carlino apuntó que “es fundamental el rol de todo el sistema de salud: muchas consultas médicas por otros cuadros o muchos análisis de laboratorio deberían servir como primera instancia de identificación de factores de riesgo y de derivación hacia profesionales de la especialidad. Luego existe el desafío del acceso equitativo a los tratamientos”.

Sobre la patología renal, la profesional advirtió que "la enfermedad renal crónica afecta a un estimado de 850 millones de personas en el mundo, se estima que será la quinta causa de años de vida perdidos a nivel mundial para el año 2040 y, según la OMS, entre el 2% y el 3% del presupuesto anual de salud en países de altos ingresos se gasta en diálisis y trasplante”.

Las estadísticas nacionales indican que hasta un 12,7% de la población adulta argentina puede padecer la enfermedad renal crónica. Este porcentaje aumenta en los mayores de 65 años, diabéticos, hipertensos y obesos. Sin embargo, entre el 80% y 90% de estas personas desconoce tener la enfermedad.

En nuestra provincia se registran más de 2 mil pacientes en diálisis, 408 en lista de espera para trasplante renal y, en el año 2025, 149 personas accedieron al trasplante.

>>Leer más: Más de 400 santafesinos están en lista de espera para trasplante de riñón

La jornada en Rosario

Con el nombre Feria de la Salud Renal, las actividades comenzarán a las 17 en la explanada del Museo de Bellas Artes.

En un circuito a disposición del público habrá distintas estaciones para la evaluación de factores de riesgo, incluyendo análisis de sangre. Además de vacunación, asesoría nutricional, actividades físicas y recreativas.

La organización está a cargo de CUDAIO junto a la Subsecretaría de Salud municipal, y participarán Facultad de Ciencias Médicas UNL, ASSAL, Dirección provincial de Promoción y Prevención de la Salud, Nodo de Salud, Telesalud, Dirección de Red de Laboratorios, Colegio de Médicos, Asociación de Nefrología y Aguas Santafesinas.

Noticias relacionadas
Los controles son más completos en el nivel inicial, en primer grado, en sexto y segundo año de la secundaria 

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

Los controles son más completos en el nivel inicial, en primer grado, en sexto y segundo año de la secundaria 

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

Anmat advirtió sobre el peligro de los alisadores de cabello con formol

Anmat prohibió productos cosméticos, medicamentos y filtros de agua por riesgo para la salud

Se implementa la licencia digital en Santa Fe

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

Ver comentarios

Las más leídas

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Lo último

Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Pedro Aznar y David Lebón llegan a Rosario: cuándo es el show y cómo conseguir entradas

Pedro Aznar y David Lebón llegan a Rosario: cuándo es el show y cómo conseguir entradas

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

La Municipalidad aumentó los turnos, digitalizó el curso de educación vial y dinamizará el esquema de exámenes a partir de abril

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios
Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados
policiales

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas
Economía

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo
Salud

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería
Policiales

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Expoagro: los bancos pusieron la zanahoria del crédito para no pinchar la burbuja

Por Facundo Borrego
Economía

Expoagro: los bancos pusieron la zanahoria del crédito para no pinchar la burbuja

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Ovación
No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China
Ovación

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Alpine no presentará actualizaciones al monoplaza que lleva al GP de China

Alpine no presentará actualizaciones al monoplaza que lleva al GP de China

Policiales
Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados
policiales

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

La Ciudad
Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios
La Ciudad

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Día de la salud renal: habrá testeos gratuitos en la explanada del Museo Castagnino

Día de la salud renal: habrá testeos gratuitos en la explanada del Museo Castagnino

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra
El Mundo

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país
El Mundo

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique
Cultura

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York
Política

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González
Policiales

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña
Policiales

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato
Policiales

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros
Información General

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el Moisés de Miguel Ángel
Información General

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el "Moisés" de Miguel Ángel

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial
Información General

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions
Ovación

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación
Política

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación

Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez
Zoom

Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote
Ovación

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote