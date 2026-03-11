Día de la salud renal: habrá testeos gratuitos en la explanada del Museo Castagnino

Organizada por el Cudaio, este jueves se realizarán jornadas de promoción de la salud en las ciudades de Rosario y Santa Fe

El Día de la Salud Renal se conmemorará con actividades de prevención en la explanada del Museo Castagnino.

Este jueves se conmemora el Día Mundial del Riñón, una fecha que tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia de los riñones para la salud general y reducir la frecuencia y el impacto de la enfermedad renal y sus problemas de salud asociados . Rosario se sumará a la efeméride con una jornada abierta a la población en la explanada del Museo Castagnino (Oroño y Pellegrini) . Se calcula que entre 4 y 5 millones de argentinos pueden estar afectados por la patología. Se resalta la importancia de la detección temprana.

Organizadas por el Centro Único de Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), la movida se desarrollará entre las 17 y las 20. En la capital provincial, en tanto, el encuentro será por la mañana, en la plaza del Soldado, de 9 a 12.30.

Como todos los años, el segundo jueves de marzo se conmemora esta jornada mundial, buscando unificar en una campaña global para concientizar sobre la importancia de la salud renal . La iniciativa es promovida desde 2006 por un nucleamiento de varias entidades internacionales, encabezadas por la Sociedad Internacional de Nefrología.

Este año la consigna mundial es “Salud renal para todos. Cuidando a la gente, protegiendo al planeta”.

La provincia participa de la fecha convocando a distintas instituciones que trabajan permanentemente en la prevención, detección y tratamiento de la enfermedad renal.

La detección temprana, clave

Cristina Carlino, del área de Salud Renal de Cudaio, explicó que “de todas las estrategias que existen para esta enfermedad, la más importante a nivel poblacional es la detección temprana. Al ser una enfermedad sin síntomas inmediatos visibles, cuando éstos aparecen ya es tarde para la mayoría de los casos”.

Sobre las formas de detección, Carlino apuntó que “es fundamental el rol de todo el sistema de salud: muchas consultas médicas por otros cuadros o muchos análisis de laboratorio deberían servir como primera instancia de identificación de factores de riesgo y de derivación hacia profesionales de la especialidad. Luego existe el desafío del acceso equitativo a los tratamientos”.

Sobre la patología renal, la profesional advirtió que "la enfermedad renal crónica afecta a un estimado de 850 millones de personas en el mundo, se estima que será la quinta causa de años de vida perdidos a nivel mundial para el año 2040 y, según la OMS, entre el 2% y el 3% del presupuesto anual de salud en países de altos ingresos se gasta en diálisis y trasplante”.

Las estadísticas nacionales indican que hasta un 12,7% de la población adulta argentina puede padecer la enfermedad renal crónica. Este porcentaje aumenta en los mayores de 65 años, diabéticos, hipertensos y obesos. Sin embargo, entre el 80% y 90% de estas personas desconoce tener la enfermedad.

En nuestra provincia se registran más de 2 mil pacientes en diálisis, 408 en lista de espera para trasplante renal y, en el año 2025, 149 personas accedieron al trasplante.

La jornada en Rosario

Con el nombre Feria de la Salud Renal, las actividades comenzarán a las 17 en la explanada del Museo de Bellas Artes.

En un circuito a disposición del público habrá distintas estaciones para la evaluación de factores de riesgo, incluyendo análisis de sangre. Además de vacunación, asesoría nutricional, actividades físicas y recreativas.

La organización está a cargo de CUDAIO junto a la Subsecretaría de Salud municipal, y participarán Facultad de Ciencias Médicas UNL, ASSAL, Dirección provincial de Promoción y Prevención de la Salud, Nodo de Salud, Telesalud, Dirección de Red de Laboratorios, Colegio de Médicos, Asociación de Nefrología y Aguas Santafesinas.