La Capital | Carnaval

Feriado de Carnaval: 4 fiestas "ocultas" de Latinoamérica que vale la pena descubrir

Desde la mística de “La Chaya” riojana hasta los muñecos gigantes de Brasil, estos carnavales ofrecen experiencias únicas para quienes buscan salir de lo tradicional

14 de febrero 2026 · 11:18hs
Feriado de Carnaval: 4 fiestas ocultas de Latinoamérica que vale la pena descubrir

Llegó uno de los fines de semana largos más esperados del año y, aunque Río de Janeiro y Gualeguaychú, en Entre Ríos, siguen siendo las grandes referencias en materia de carnavales, cada vez más viajeros se inclinan por celebraciones con identidad local, cercanas y llenas de tradición. El mes de febrero una vez más se consagra como el momento de las “fiestas auténticas”, donde la calle, la música y la participación comunitaria son protagonistas.

“Hoy los viajeros buscan vivir el Carnaval de manera más cercana, conectando con las tradiciones”, asegura Laura Amorós, Gerente Senior de Marketing de Despegar Argentina. El turismo de experiencias es el gran protagonista del 2026, con itinerarios que priorizan la inmersión cultural sobre los destinos masivos.

1. La Rioja, Argentina: harina, albahaca y tradición

La Chaya es mucho más que un carnaval: es un ritual ancestral de agradecimiento a la tierra. Las zambas y chacareras resuenan en plazas y calles, mientras los vecinos y visitantes se lanzan harina y albahaca, en un gesto que mezcla diversión y simbolismo. Caminar por los barrios riojanos durante La Chaya es sumergirse en un universo donde cada esquina tiene ritmo propio y la comunidad celebra su cultura con pasión y alegría.

Embed - CHAYA 2026 l STREAM OFICIAL | 13/2

2. Olinda, Brasil: gigantes que desfilan entre adoquines

Hasta el 18 de febrero, Olinda se transforma en un escenario vibrante de color y movimiento. Sus icónicos muñecos gigantes recorren las calles coloniales mientras comparsas, tambores y sambas improvisadas llenan el aire. Aquí no hay gradas ni entradas costosas: la fiesta es de acceso libre y lo que prima es el encuentro con la tradición popular. Olinda invita a perderse entre callejuelas y plazas, dejando que la música marque el paso del visitante.

image

3. Barranquilla, Colombia: Patrimonio de la Humanidad

Del 14 al 17 de febrero, Barranquilla despliega uno de los carnavales más emblemáticos de América Latina. Reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, combina la icónica Batalla de Flores con desfiles interminables, disfraces espectaculares y danzas tradicionales. Participar de esta celebración es sumergirse en un universo donde cada ritmo, cada color y cada gesto cuentan historias de identidad y cultura local, en un despliegue de energía que dura todo el día.

image

4. Veracruz, México: alegría frente al mar

Hasta el 18 de febrero, Veracruz ofrece un carnaval diferente: comparsas, música jarocha y desfiles conviven con la brisa del Golfo de México y las playas del puerto. Ideal para quienes buscan combinar ritmo y relax, el carnaval veracruzano permite disfrutar de espectáculos, gastronomía local y celebraciones populares mientras el mar acompaña la experiencia.

image

Un truco para aprovechar el fin de semana

Para quienes decidan animarse a una escapada exprés, optar por paquetes turísticos que integren vuelo y alojamiento puede ayudar a organizar la experiencia de manera práctica y con cierto ahorro, sin perder tiempo en logística de último momento. La clave está en combinar eficiencia y disfrute para aprovechar al máximo estos carnavales auténticos.

Noticias relacionadas
Rosario se prepara para las celebraciones típicas del fin de semana de Carnaval.

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

Después del fin de semana largo de noviembre, queda poco para un nuevo feriado en Argentina que traerá un día extra de descanso.

Fin de semana largo de carnaval 2026: qué días son feriados y cómo se cobra

La expectativa ahora se traslada al sábado 14 de febrero, cuando los carnavales tomarán un protagonismo de definiciones y se conocerá la comparsa que se quedará con el reconocimiento principal de esta edición. 

Reconquista colmada de ritmo en la segunda noche del carnaval

Los feriados de Carnaval empujan el turismo a destinos dentro y fuera de Argentina.

Carnaval 2026: se espera un 30% más de viajes y Brasil lidera las preferencias

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Lo último

Feriado de Carnaval: 4 fiestas ocultas de Latinoamérica que vale la pena descubrir

Feriado de Carnaval: 4 fiestas "ocultas" de Latinoamérica que vale la pena descubrir

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

Posada & Bodega La Matilde: enoturismo integral en Traslasierra

Posada & Bodega La Matilde: enoturismo integral en Traslasierra

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia

Los turnos se agotaron en tiempo récord apenas se abrió la inscripción. La ceremonia comenzó a las 8 de la mañana y se extiende hasta las 12.30
Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia
Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR
La Ciudad

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 
La Ciudad

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025
La Ciudad

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario
La Ciudad

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo
La Ciudad

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

Ovación
Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura
Ovación

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Alejo Veliz le hizo caso a su corazón y está pagando con goles en Central

Alejo Veliz le hizo caso a su corazón y está pagando con goles en Central

Newells: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Newell's: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Policiales
Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario
Policiales

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

La Ciudad
Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025
La Ciudad

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella
Zoom

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe
POLITICA

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo
POLICIALES

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: Avanzamos hacia una Argentina más libre
POLITICA

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Avanzamos hacia una Argentina más libre"

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: Algo hay que cambiar
Economía

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: "Algo hay que cambiar"

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario
La Ciudad

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad
Política

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas
Policiales

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas

Cúneo Libarona dijo que la nueva ley penal juvenil es fantástica
Política

Cúneo Libarona dijo que la nueva ley penal juvenil "es fantástica"

Abogado de Cristina: Se hizo justicia con la restitución de pensión a la expresidenta
Política

Abogado de Cristina: "Se hizo justicia" con la restitución de pensión a la expresidenta

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años
Política

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?
Economía

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Policiales

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura
Policiales

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre
Economía

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo
La Región

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Policiales

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual