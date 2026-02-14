Feriado de Carnaval: 4 fiestas "ocultas" de Latinoamérica que vale la pena descubrir

Desde la mística de “La Chaya” riojana hasta los muñecos gigantes de Brasil, estos carnavales ofrecen experiencias únicas para quienes buscan salir de lo tradicional

Llegó uno de los fines de semana largos más esperados del año y, aunque Río de Janeiro y Gualeguaychú, en Entre Ríos , siguen siendo las grandes referencias en materia de carnavales, cada vez más viajeros se inclinan por celebraciones con identidad local, cercanas y llenas de tradición . El mes de febrero una vez más se consagra como el momento de las “fiestas auténticas” , donde la calle, la música y la participación comunitaria son protagonistas.

“Hoy los viajeros buscan vivir el Carnaval de manera más cercana, conectando con las tradiciones”, asegura Laura Amorós, Gerente Senior de Marketing de Despegar Argentina . El turismo de experiencias es el gran protagonista del 2026, con itinerarios que priorizan la inmersión cultural sobre los destinos masivos.

La Chaya es mucho más que un carnaval: es un ritual ancestral de agradecimiento a la tierra . Las zambas y chacareras resuenan en plazas y calles, mientras los vecinos y visitantes se lanzan harina y albahaca , en un gesto que mezcla diversión y simbolismo. Caminar por los barrios riojanos durante La Chaya es sumergirse en un universo donde cada esquina tiene ritmo propio y la comunidad celebra su cultura con pasión y alegría.

Hasta el 18 de febrero, Olinda se transforma en un escenario vibrante de color y movimiento. Sus icónicos muñecos gigantes recorren las calles coloniales mientras comparsas, tambores y sambas improvisadas llenan el aire. Aquí no hay gradas ni entradas costosas: la fiesta es de acceso libre y lo que prima es el encuentro con la tradición popular. Olinda invita a perderse entre callejuelas y plazas, dejando que la música marque el paso del visitante.

3. Barranquilla, Colombia: Patrimonio de la Humanidad

Del 14 al 17 de febrero, Barranquilla despliega uno de los carnavales más emblemáticos de América Latina. Reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, combina la icónica Batalla de Flores con desfiles interminables, disfraces espectaculares y danzas tradicionales. Participar de esta celebración es sumergirse en un universo donde cada ritmo, cada color y cada gesto cuentan historias de identidad y cultura local, en un despliegue de energía que dura todo el día.

4. Veracruz, México: alegría frente al mar

Hasta el 18 de febrero, Veracruz ofrece un carnaval diferente: comparsas, música jarocha y desfiles conviven con la brisa del Golfo de México y las playas del puerto. Ideal para quienes buscan combinar ritmo y relax, el carnaval veracruzano permite disfrutar de espectáculos, gastronomía local y celebraciones populares mientras el mar acompaña la experiencia.

Un truco para aprovechar el fin de semana

Para quienes decidan animarse a una escapada exprés, optar por paquetes turísticos que integren vuelo y alojamiento puede ayudar a organizar la experiencia de manera práctica y con cierto ahorro, sin perder tiempo en logística de último momento. La clave está en combinar eficiencia y disfrute para aprovechar al máximo estos carnavales auténticos.