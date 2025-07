Exámenes de residencias médicas bajo la lupa: cómo impacta la sospecha de fraude en Rosario

El directivo de la institución aclaró que "todavía no hay información completa" sobre la resolución de este conflicto extraordinario. Las calificaciones desataron rumores sobre la venta de un examen que se realiza de manera simultánea en todo el país para cubrir cargos en centros de salud públicos y privados.

El decano estimó que unos 20 estudiantes deberán rendir por segunda vez en Rosario si se mantiene el plan de acción para redefinir el orden de mérito con una lista de postulantes más corta. La primera convocatoria reunió a unas mil personas en el Predio Ferial Parque Independencia y alrededor de 11.000 se inscribieron en todo el país.

>> Leer más: La Municipalidad criticó el recorte de residencias médicas nacionales: "No vamos a ceder"

El titular de la Facultad de Ciencias Médicas consideró que la iniciativa del gobierno deja la puerta abierta para un reclamo judicial. En este sentido, señaló: "Probablemente, los que rindieron bien podrían plantear amparos".

El especialista en alergia e inmunología aseguró que "no hay ningún señalamiento a Rosario" entre los resultados que generan dudas. Aunque no estuvo presente durante la fiscalización en la ex Rural, se mostró convencido de que la evaluación se llevó a cabo en forma acorde con la normativa.

¿Quiénes deben volver a rendir para ser residentes?

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este jueves que el nuevo examen para residencias médicas se les tomará a estudiantes que obtuvieron 86 puntos o más. Esta medida alcanza a 286 postulantes de todo el país.

"El problema acá apunta a Buenos Aires", remarcó Molinas en cuanto al orden de mérito nacional. Previamente comentó que la lupa está puesta sobre unos 80 extranjeros. Al margen de la cantidad, explicó: "Concretamente se apunta a una facultad de Ecuador que en otras oportunidades tenía puntajes muy bajos. Esos estudiantes también tienen promedios muy bajos y habrían sacado más de 90 puntos". Así advirtió que "la diferencia con años anteriores es abismal" a la hora de revisar los antecedentes.

>> Leer más: Modificación al sistema de residencias médicas: "Puede ser polémica pero busca la equidad"

La inscripción al examen único nacional en salud se cerró el 16 de mayo con 1.112 postulantes en Santa Fe. A nivel provincial, el concurso abrió la puerta para cubrir 400 puestos en decenas de especialidades básicas y otras que requieren una formación de posgrado anterior. La evaluación fue coordinada por el gobierno provincial junto a la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario y el Colegio de Médicos para los cargos de efectores privados.

Tras la publicación de los resultados que están revisando las autoridades, Molinas subrayó que "muchísimos estudiantes argentinos tienen promedio académico muy alto" y algunos estudianes de la Facultad de Medicina sacaron más de 90 puntos, pero todos se ven obligados a rendir nuevamente. Ante los rumores de una filtración previa del cuestionario, expresó: "Si esto es real, y todo parece indicar que sí, habría una cuestión extraordinaria en el número".