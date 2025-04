Salida del cepo: los comercios de Rosario sostienen los precios

Miguel Rucco, presidente del paseo comercial calle San Luis, cuenta que están todos "expectantes" en una semana marcada por la incertidumbre. En general, rechazaron a los proveedores que enviaron listas con aumentos. Algunos, ya desde el lunes o martes de la semana pasada, habían anticipado subas del 6, 7 u 8% . Pero decidieron no aceptarlas porque a su criterio, no se justificaban.

"Decidimos no trasladar los aumentos a los precios al público. Algunos teníamos mercadería de esos proveedores que pasaron incremento, aunque no fueron tan exagerados como los del sector supermercadista. Optamos por absorber el impacto y mantener valores para no perder la poca demanda que hay. El consumo está muy complicado”, señaló.

“No estamos vendiendo bien y nos preocupa”, agregó. “Se está hablando de aumentos en un contexto de caída de ventas y recesión. El mercado interno está completamente deprimido. Hay una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte y los negocios lo sentimos. La gente tiene miedo de gastar. Incluso muchos comerciantes también están con incertidumbre sobre cómo afrontar los gastos”, confió.

Para el comerciante de calle San Luis, la caída se nota en lo cotidiano: menos gente en los centros comerciales y menor movimiento dentro de los locales. “No tenemos un porcentaje exacto y no queremos inventarlo, pero tampoco podemos ser optimistas. Algunos celebran que no haya habido una corrida cambiaria, pero la realidad está en el bolsillo de la gente”, aseguró.

Sin movimientos... por ahora

Nelson Graells, presidente de Amigos de la Peatonal Córdoba y dueño de una cadena de tiendas de indumentaria y calzado deportivo, por su parte, aseguró que en su rubro todavía no hubo movimiento de listas. “Por ahora todo sigue igual, no nos llegaron precios nuevos de los proveedores”, dijo.

Sin embargo, reconoció que esta calma no depende de su voluntad, sino de quienes le venden mercadería. “Estamos pidiendo que no aumenten. Si llega alguna lista, veremos si se pone, si se demora o qué se hace. Pero la verdad es que la venta está bastante comprimida, así que no da para muchos aumentos. El consumo está tranquilo, no mal", detalló.

“Yo sabía que en la primera semana no iba a pasar nada y, bueno, esperemos que pasen los días y, si se mantiene, es mejor. La venta sigue mayoritariamente impulsada por las promociones de bancos con reintegro y cuotas sin interés”, resolvió.

Contraste

"La expectativa por la salida del cepo y el «run run» del nuevo sistema cambiario, que supuestamente iba a llevar el dólar a 1.400 pesos, al tope de la banda, generó una situación particular. El gobierno, sin embargo, está manteniendo el dólar bajo, y eso hizo que los precios no se movieran. Por eso en los comercios del centro seguimos viendo los mismos precios que la semana pasada", señaló un comerciante del centro con mucha experiencia que caminó por estos días todo el núcleo central, peatonales y galerías.

La fuente, que pidió hablar en off, dijo que después de una semana con el dólar planchado, no tiene sentido remarcar. "Las listas de los mayoristas se retrotrajeron. Los grandes supermercados devolvieron listas con subas, o están negociando cómo ajustar, por eso si bien hubo movimientos, hasta ahora no hubo aumentos importantes. Los productos de consumo masivo y los comercios minoristas no movieron el amperímetro. A pesar de que llegaron listas con aumentos, no les dieron bola", explicó.

Consultado sobre los sectores que sí registraron movimientos, indicó: "En los corralones hubo aumentos, y también en electrodomésticos se blanqueó algún ajuste, entre un 7 y un 8% en aires acondicionados y heladeras. Hubo un pequeño toque ahí. Pero yo creo que si esto se sostiene a largo plazo, esos aumentos se van a tirar para atrás", afirmó.

Respecto a las expectativas del sector, advirtió: "Los mayoristas no confían en que el gobierno pueda sostener mucho tiempo el dólar a mil pesos. Todos piensan que se va a ir al tope de la banda, a 1.400. Hay muchas expectativas, mucha incertidumbre. Venimos de 16 meses de recesión, y nadie tiene ánimo de subir los precios porque las ventas están muy bajas", concluyó.