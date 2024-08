Sadop protestará por los bajos sueldos con una maratón simbólica en la Calle Recrativa

Martín Lucero, secretario general del Sadop en Rosario, señaló que la idea de realizar una maratón “fue una construcción del cuerpo de delegados. La idea es visibilizar la protesta de los docentes en un ámbito que no sea un paro. Tanto que se habla de correr detrás del sueldo, se resolvió organizar una suerte de maratón simbólica porque no vamos a correr y hacerla este domingo en la Calle Recreativa como tantas acciones que se hacen en ese espacio público”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el titular de Sadop agregó que el domingo no se realizará una movilización como las que se suelen ver en las calles de Rosario y que desembocan generalmente en la plaza San Martín frente a Gobernación.

maratón simbólica.jpg

“No habrá bombos y ese tipo de cosas. Habrá performances, gente disfrazada y será algo muy atractivo. Invitamos a todas las familias, a la gente en general que muchas veces nos plantaban por qué no hacíamos una medida de protesta que no sean paros. Esta es una medida alternativa pintoresca e inteligente que también visibiliza nuestros reclamos y demuestra que no hemos dejado de reclamar lo que es justo, un salario digno", remarcó Lucero.

El dirigente agregó que Sadop “está tomando una serie de medidas en este sentido, realizando acciones sin afectar el dictado de clases. Tuvimos una gran clase pública el 15 de agosto, donde la mayoría de las escuelas católicas no tienen clases porque es el Día del Educador Católico y realizamos una clase hermosa en la plaza Pringles”.

Al ser consultado sobre si esta creatividad en el cambio de una medida de protesta era consecuencia del impacto que genera el descuento por los días no trabajados por paro, Lucero no dudó: “Sin dudas tiene que ver con eso. El presentismo tiene una finalidad extorsiva. Si a eso le sumamos la declaración de la educación como servicio esencial para que no haya huelga, nosotros tomamos ese desafío. Pero esto no quiere decir que nunca más habrá paro. En el medio se pueden hacer un montón de cosas y vamos a recurrir a lo mejor que tenemos como gremio docente, que es la creatividad.”