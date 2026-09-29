Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

Ronnie Wood encabeza una agenda de recitales que incluye varios conciertos masivos. El cronograma incluye la Feria del Libro y la Fiesta de Colectividades

El último trimestre de 2026 tiene una agenda de shows que combina cantidad y variedad a nivel local. Rosario recibirá a uno de los miembros de los Rolling Stones y será sede de grandes recitales en paralelo con otros eventos culturales masivos que ya son piezas inamovibles en el calendario local.

Como de costumbre, el Encuentro Nacional y Fiesta de Colectividades y la Feria Internacional del Libro se perfilan como dos de las propuestas más convocantes. Este año, el cronograma suma varios espectáculos musicales masivos y también hay buenas noticias para los amantes del deporte automotor, ya que el Turismo Carretera (TC) confirmó su vuelta a la ciudad entre el 24 y el 25 de octubre.

En lo que respecta a conciertos, la visita de Ronnie Wood es la mayor sorpresa de la temporada de primavera y verano, pero también se esperan otros recitales de nivel internacional . En esa lista se incluyen Camilo , David Bisbal , la despedida de Die Toten Hosen y Alex Ubago .

En términos cuantitativos, Tan Biónica apuesta a protagonizar el evento musical más convocante de fines de 2026. La banda se presenta el 5 de diciembre en la cancha de Newell's y las entradas están agotadas desde mayo.

Por otra parte, Airbag tambien se anotó para poner una nota de rock a gran escala dentro de la agenda de fin de año en Rosario. Los hermanos Sardelli decidieron tocar este sábado en el estadio de Central Córdoba, el mismo lugar que unas semanas después se utilizará para la séptima edición del Festival Bandera.

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Luego de la organización de los Juegos Suramericanos 2026 junto a Santa Fe y Rafaela, Rosario aparece en la hoja de ruta de otros grandes artistas argentinos para despedir el año. En esta categoría se destaca el regreso de María Becerra para cantar 12 de diciembre en el Autódromo Juan Manuel Fangio, mientras que el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito recibirá a Ciro y los Persas, Abel Pintos y Seru Giran.

Los teatros locales también tiene propuestas importantes dentro de su agenda de primavera. Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan con "Escenas de la vida conyugal", una obra que se presentará en dos semanas distintas durante octubre en el Astengo. Además, Midachi tendrá su gran despedida en el Broadway, donde también volverá a presentarse "La cena de los tontos" con Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández.

Festivales, fiestas y ferias en Rosario

Dentro de las propuestas culturales, la Feria del Libro comienza el 8 de octubre en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, donde la entrada se mantiene libre y gratuita. Entre otras novedades, este año se prepararon actividades especiales para conmemorar los 40 años desde la muerte de Jorge Luis Borges.

Después del encuentro literario se programaron la Semana del Arte y la Noche de Museos Abiertos, prevista para el viernes 30 de octubre con todo tipo de exposiciones. En tanto, la Fiesta de Colectividades se desarrollará entre el 6 y el 15 de noviembre en el parque nacional a la Bandera para volver a disfrutar del baile, la comida y otras expresiones culturales de distintos rincones del planeta.

Finalmente, desde el 10 hasta el 12 de diciembre se realizará el 33° Festival Internacional de Poesía Rosario. En este caso, las actividades se distribuirán entre Plataforma Lavardén, el Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río) y el Fontanarrosa.

Agenda completa de recitales en Rosario

La grilla de shows musicales en Rosario para terminar el año incluye los siguientes eventos: