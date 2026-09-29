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Central alargó el descanso tras la consagración: cuándo vuelve a entrenar

El cuerpo técnico canalla citó al grupo para este miércoles por la mañana, por lo que el DT tendrá cinco días para preparar el choque ante Banfield

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

29 de septiembre 2026 · 15:47hs
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Tras la consagración en Santiago del Estero

Leonardo Vincenti / La Capital

Tras la consagración en Santiago del Estero, el plantel de Central tuvo tres días de descanso. Vuelve este miércoles.

Después de los festejos en el Monumento Nacional a la Bandera por la consagración en la Supercopa Internacional, el plantel de Central se enfocará de lleno en el próximo desafío que se le vendrá, que será el choque frente a Banfield, por el torneo Clausura.

Sí es un hecho que esa vuelta al trabajo será en el mejor clima posible, con un nuevo trofeo bajo el brazo, que le servirá como envión anímico para encarar la recta final del campeonato.

El técnico Jorge Almirón declaró en Santiago del Estero, un par de horas después del partido, que habría dos días descanso para el grupo, pero sobre la marcha se decidió que fuera uno más. Por eso el regreso a los entrenamientos no fue este martes, sino que fuera el miércoles, por la mañana, en el predio de Arroyo Seco.

Así, el Canalla tendrá cinco días para preparar el encuentro frente a Banfield, programado para el lunes 5 de octubre, a las 21.15. Ese partido es de suma importancia para mantener viva la ilusión de la pelea por la tabla anual. En el Clausura está un poco más aliviado pensando en la clasificación a los octavos de final.

>>Leer más: Central es un equipo al que dar batalla se le hizo moneda corriente

Las mismas bajas en el Canalla

Lo que sí tiene en claro el entrenador auriazul es que tendrá las mismas bajas que sufrió en el choque contra Estudiantes del pasado sábado en el Madre de Ciudades. Es que Jaminton Campaz y Vicente Pizarro seguirán afectados a las selecciones de Colombia y Chile, respectivamente. Ambos equipos jugarán su último partido amistoso en esta fecha Fifa el martes 6, un día después del partido entre Banfield y Central.

Federico Navarro seguramente seguirá entre los once, supliendo la ausencia de Vicente Pizarro.

Federico Navarro seguramente seguirá entre los once, supliendo la ausencia de Vicente Pizarro.

Está claro que será una complicación para Almirón, pero lo mismo le sucedió en el choque por la Supercopa, en el que el equipo se las arregló bastante bien con lo que tenía.

>>Leer más: Ángel Di María, la estrella de Central que brilla y resplandece como el sol

Los mismos candidatos

Se espera que haya nuevamente una chance para Federico Navarro en el mediocampo y que ocurra lo mismo con Giovanni Cantizano en el carril izquierdo de la ofensiva. De mantener esquema, posiblemente haya también continuidad para Gaspar Duarte.

Pero para todo eso hay tiempo y Almirón tendrá unos cuantos días para pensar en el armado del equipo, sabiendo que el estado anímico del grupo será el mejor aliado para el primer desafío postítulo.

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