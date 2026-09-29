El abogado de Matías Capozucca rechazó la acusación de su expareja: "No hubo amenazas"

Carlos Varela confirmó que su cliente recibirá una tobillera dual para salir en libertad luego de la denuncia sobre violencia de género

En menos de tres semanas, la orden de prisión preventiva para Matías Capozucca quedó sin efecto y se dictaron medidas alternativas para que continúe el proceso judicial en libertad. En cuanto a la denuncia de su expareja, el defensor Carlos Varela afirmó este martes que "no hubo amenazas" hacia ella.

"Hubo discusiones, pero no tienen la entidad suficiente como para constituir el delito por el que ha sido imputado" , sostuvo el abogado a través de LT8 . A partir de la revisión de la medida cautelar, su cliente aceptó la colocación de una tobillera electrónica dual para cumplir con las nuevas restricciones que dispuso la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario.

En primera instancia, la Justicia provincial fijó un plazo de 60 días de prisión prefectiva efectiva para Capozzuca en el marco de una causa sobre violencia de género. A partir de un recurso de apelación, este lunes se le permitió salir a la cárcel a cambio del pago de una fianza de 3 millones de pesos y el cumplimiento de una serie de reglas de conducta.

El protagonista de una de las mayores tragedias viales en la historia reciente de Rosario fue detenido el 5 de septiembre por amenazas coactivas y violación de domicilio . Al cabo de la audiencia imputativa, la jueza Melania Carrara ordenó que permaneciera tras las rejas durante dos meses como parte de la investigación penal preparatoria.

Según explicaron sus representantes, Capozucca rechazó la imputación de la fiscal Manuela Dalcol con respecto al relato de la denunciante. "Todo ha sido una reyerta por cuestiones de convivencia", comentó uno de sus asesores.

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Varela precisó que su cliente y su expareja vivían en la misma casa desde hace varios años. Ambos tienen un hijo de 2 años.

El abogado señaló que el hombre de 40 años y la madre del niño atraviesan un momento crítico debido a la separación. De su parte, agregó: "Él está muy mal, muy angustiado. Estaba detenido en la Unidad Penitenciaria 1 de Coronda, es una situación traumática para cualquiera".

Fianza y prohibición de acercamiento

En la resolución de segunda instancia, el juez Javier Beltramone adoptó otras medidas para suspender la orden de prisión preventiva que vencía a principios de noviembre. Además de la caución, Capozucca debe presentarse ante las autoridades cada 15 días para confirmar que sigue sujeto al proceso penal.

Tanto el imputado como la denunciante deben recibir una tobillera electrónica dual para verificar que se cumpla la prohibición de acercamiento. Si ambas personas se encuentran a una distancia menor al límite establecido, se dispara una alarma automáticamente, sin necesidad de que la mujer pida ayuda.

Por otro lado, el acusado no puede contactarse con su pareja de ninguna manera mientras se tramita la causa. Dado que antes convivían, sus abogados fijaron otro domicilio que ya fue verificado por la policía en consonancia con la medida cautelar.

Finalmente, Varela consideró que el caso tuvo una gran repercusión por el antecedente del fatal siniestro vial que protagonizó su cliente el 22 mayo de 2005, cuando provococó el choque en el que murieron su amigo Nayib Abraham (19) y Úrsula Notz (16). Una cuarta ocupante del BMW estrellado en avenida Rivadavia al 2400, Carla Alfaro (37) quedó en estado de coma vigil desde entonces. "Hay muchísimas denuncias de este tipo que no han tenido la repercusión periodística de este tema. La trascendencia va atada al nombre propio. Obviamente, es un hecho que debe investigarse", concluyó.