La Capital | Policiales | Matías Capozucca

El abogado de Matías Capozucca rechazó la acusación de su expareja: "No hubo amenazas"

Carlos Varela confirmó que su cliente recibirá una tobillera dual para salir en libertad luego de la denuncia sobre violencia de género

29 de septiembre 2026 · 15:06hs
Google Seguir a La Capital en Google
Matías Capozucca no pudo volver a sacar la licencia de conducir en 2014.

Foto: La Capital/Archivo.

Matías Capozucca no pudo volver a sacar la licencia de conducir en 2014.

En menos de tres semanas, la orden de prisión preventiva para Matías Capozucca quedó sin efecto y se dictaron medidas alternativas para que continúe el proceso judicial en libertad. En cuanto a la denuncia de su expareja, el defensor Carlos Varela afirmó este martes que "no hubo amenazas" hacia ella.

"Hubo discusiones, pero no tienen la entidad suficiente como para constituir el delito por el que ha sido imputado", sostuvo el abogado a través de LT8. A partir de la revisión de la medida cautelar, su cliente aceptó la colocación de una tobillera electrónica dual para cumplir con las nuevas restricciones que dispuso la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario.

En primera instancia, la Justicia provincial fijó un plazo de 60 días de prisión prefectiva efectiva para Capozzuca en el marco de una causa sobre violencia de género. A partir de un recurso de apelación, este lunes se le permitió salir a la cárcel a cambio del pago de una fianza de 3 millones de pesos y el cumplimiento de una serie de reglas de conducta.

¿Qué dijo Matías Capozucca sobre la denuncia de amenazas?

El protagonista de una de las mayores tragedias viales en la historia reciente de Rosario fue detenido el 5 de septiembre por amenazas coactivas y violación de domicilio. Al cabo de la audiencia imputativa, la jueza Melania Carrara ordenó que permaneciera tras las rejas durante dos meses como parte de la investigación penal preparatoria.

Según explicaron sus representantes, Capozucca rechazó la imputación de la fiscal Manuela Dalcol con respecto al relato de la denunciante. "Todo ha sido una reyerta por cuestiones de convivencia", comentó uno de sus asesores.

>> Leer más: Detuvieron por violencia de género a Matías Capozucca, responsable de una tragedia vial en 2005

Varela precisó que su cliente y su expareja vivían en la misma casa desde hace varios años. Ambos tienen un hijo de 2 años.

El abogado señaló que el hombre de 40 años y la madre del niño atraviesan un momento crítico debido a la separación. De su parte, agregó: "Él está muy mal, muy angustiado. Estaba detenido en la Unidad Penitenciaria 1 de Coronda, es una situación traumática para cualquiera".

Fianza y prohibición de acercamiento

En la resolución de segunda instancia, el juez Javier Beltramone adoptó otras medidas para suspender la orden de prisión preventiva que vencía a principios de noviembre. Además de la caución, Capozucca debe presentarse ante las autoridades cada 15 días para confirmar que sigue sujeto al proceso penal.

Tanto el imputado como la denunciante deben recibir una tobillera electrónica dual para verificar que se cumpla la prohibición de acercamiento. Si ambas personas se encuentran a una distancia menor al límite establecido, se dispara una alarma automáticamente, sin necesidad de que la mujer pida ayuda.

Por otro lado, el acusado no puede contactarse con su pareja de ninguna manera mientras se tramita la causa. Dado que antes convivían, sus abogados fijaron otro domicilio que ya fue verificado por la policía en consonancia con la medida cautelar.

Finalmente, Varela consideró que el caso tuvo una gran repercusión por el antecedente del fatal siniestro vial que protagonizó su cliente el 22 mayo de 2005, cuando provococó el choque en el que murieron su amigo Nayib Abraham (19) y Úrsula Notz (16). Una cuarta ocupante del BMW estrellado en avenida Rivadavia al 2400, Carla Alfaro (37) quedó en estado de coma vigil desde entonces. "Hay muchísimas denuncias de este tipo que no han tenido la repercusión periodística de este tema. La trascendencia va atada al nombre propio. Obviamente, es un hecho que debe investigarse", concluyó.

Noticias relacionadas
La víctima del intento de femicidio fue atendida en el Centenario.

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer quemada

La casa de calle Juárez Celman, donde ingresaron los delincuentes

Una banda irrumpió en una casa de Fisherton y huyó con lo robado en la camioneta de las víctimas

El menor detenido por usurpación de una casa en barrio 7 de Septiembre. El chico tenía pedido de captura, dijeron fuentes policiales

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

El crimen de Milton Luis Carballo, de 15 años, ocurrió el 11 de septiembre de 2023 en barrio Triángulo. 

Barrio Triángulo: ofrecen recompensa por datos sobre el crimen de un adolescente

Ver comentarios

Las más leídas

El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Lo último

Puerto General San Martín: un muerto y tres heridos por la explosión de una planta industrial

Puerto General San Martín: un muerto y tres heridos por la explosión de una planta industrial

La morosidad frenó la suba de los alquileres en Rosario: qué valor tiene un monoambiente

La morosidad frenó la suba de los alquileres en Rosario: qué valor tiene un monoambiente

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Puerto General San Martín: un muerto y tres heridos por la explosión de una planta industrial

Bomberos Zapadores de San Lorenzo confirmaron la víctima fatal. Uno de los heridos tiene con el 60% del cuerpo quemado. Además, hay un operario desaparecido

Puerto General San Martín: un muerto y tres heridos por la explosión de una planta industrial
La morosidad frenó la suba de los alquileres en Rosario: qué valor tiene un monoambiente
Economía

La morosidad frenó la suba de los alquileres en Rosario: qué valor tiene un monoambiente

Estafa a una anciana en V. G. Gálvez: engaños, transferencias y créditos por millones en tres años
Policiales

Estafa a una anciana en V. G. Gálvez: engaños, transferencias y créditos por millones en tres años

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil
La Ciudad

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Una banda irrumpió en una casa de Fisherton y huyó con lo robado en la camioneta de las víctimas
Policiales

Una banda irrumpió en una casa de Fisherton y huyó con lo robado en la camioneta de las víctimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer

Ovación
Central alargó el descanso tras la consagración: cuándo vuelve a entrenar

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central alargó el descanso tras la consagración: cuándo vuelve a entrenar

Central alargó el descanso tras la consagración: cuándo vuelve a entrenar

Central alargó el descanso tras la consagración: cuándo vuelve a entrenar

La selección argentina enfrenta a Bolivia: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

La selección argentina enfrenta a Bolivia: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

Colapinto busca reponerse de Bakú y está con muchas ganas de correr en Malasia

Colapinto busca reponerse de Bakú y está "con muchas ganas" de correr en Malasia

Policiales
El abogado de Matías Capozucca rechazó la acusación de su expareja: No hubo amenazas
Policiales

El abogado de Matías Capozucca rechazó la acusación de su expareja: "No hubo amenazas"

Estafa a una anciana en V. G. Gálvez: engaños, transferencias y créditos por millones en tres años

Estafa a una anciana en V. G. Gálvez: engaños, transferencias y créditos por millones en tres años

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer quemada

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer quemada

Una banda irrumpió en una casa de Fisherton y huyó con lo robado en la camioneta de las víctimas

Una banda irrumpió en una casa de Fisherton y huyó con lo robado en la camioneta de las víctimas

La Ciudad
El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: No es la primera vez que ocurre

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: "No es la primera vez que ocurre"

La más grande de la historia: abren la inscripción a otra subasta de bienes incautados

"La más grande de la historia": abren la inscripción a otra subasta de bienes incautados

El tiempo en Rosario: el martes también arranca con alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el martes también arranca con alerta amarillo

Enfermos de Parkinson alertan sobre faltantes de la única medicación aprobada

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Enfermos de Parkinson alertan sobre faltantes de la única medicación aprobada

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe
La Ciudad

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer
La Región

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer

Concejo: quieren crear el paseo Veterano de Malvinas Rubén Rada
La Ciudad

Concejo: quieren crear el paseo "Veterano de Malvinas Rubén Rada"

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas
Policiales

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Agrodólares: la Bolsa de Rosario prevé una liquidación de u$s 40 mil millones
Agro

Agrodólares: la Bolsa de Rosario prevé una liquidación de u$s 40 mil millones

El rastro de Japón en Rosario: fotos y documentos para reconstruir una historia de más de un siglo
La Ciudad

El rastro de Japón en Rosario: fotos y documentos para reconstruir una historia de más de un siglo

Cartelera económica: innovación y negocios de Alemania a Rosario sin escala
Economía

Cartelera económica: innovación y negocios de Alemania a Rosario sin escala

Flor De La V pidió la desvinculación de un periodista deportivo por dichos transfóbicos
Zoom

Flor De La V pidió la desvinculación de un periodista deportivo por dichos transfóbicos

Crimen en barrio Tablada: confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas
Policiales

Crimen en barrio Tablada: confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

Barrio Triángulo: ofrecen recompensa por datos sobre el crimen de un adolescente
Policiales

Barrio Triángulo: ofrecen recompensa por datos sobre el crimen de un adolescente

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza
La Ciudad

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza

Una encuesta nacional encendió la pelea por 2027: qué dato complica a Milei
Política

Una encuesta nacional encendió la pelea por 2027: qué dato complica a Milei

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones
Policiales

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones

Conciliación obligatoria en Electrolux: los 200 despidos quedan en suspenso
Economía

Conciliación obligatoria en Electrolux: los 200 despidos quedan en suspenso

Verano 2027: alquilar una semana en la costa atlántica equivaldría a un mes en el Gran Rosario
La ciudad

Verano 2027: alquilar una semana en la costa atlántica equivaldría a un mes en el Gran Rosario

Pasaron por el detector cinco afirmaciones de Milei en su entrevista con Majul
Política

Pasaron por el detector cinco afirmaciones de Milei en su entrevista con Majul

Dio positivo en alcoholemia y, en un rapto de furia, hizo explotar la moto
Policiales

Dio positivo en alcoholemia y, en un rapto de furia, hizo explotar la moto

Final del Juego: la nueva etapa para Rosario tras los Suramericanos
La Ciudad

Final del Juego: la nueva etapa para Rosario tras los Suramericanos