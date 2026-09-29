Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer quemada

La Fiscalía Regional de Rosario confirmó la captura de un sospechoso de 30 años. La víctima, de 42 años, continúa hospitalizada

La víctima del intento de femicidio fue atendida en el Centenario.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 30 años durante un allanamiento por un intento de femicidio en Rosario. Fuentes oficiales confimaron este martes que la víctima había sido internada cinco días antes con quemaduras , mientras que el sospechoso también presentaba lesiones similares.

El joven quedó bajo arresto por la agresión a una mujer de 42 años que fue atendida hace más de una semana en el Hospital Centenario . Después de la denuncia en el centro de salud provincial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) detectó indicios de que la paciente había sido atacada en un contexto de violencia de género.

Durante el procedimiento realizado el último viernes, la Brigada de Femicidios secuestró evidencia compatible con la hipótesis de que el acusado había prendido fuego a la víctima . Por otro lado, la fiscal Paula Barros estableció que había antecedentes de hostigamiento.

Según fuentes judiciales, la mujer fue atendida el domingo 20 de septiembre en el Hospital Centenario . El primer parte médico indica que sufrió lesiones en la cara y las piernas por el efecto de las llamas.

Foto: PDI.

Cinco días después de la internación, la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) del MPA pidió la captura de J. N. en su domicilio. La policía apuntó que el detenido tenía quemaduras en las manos y el brazo derecho.

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La fiscal no sólo encontró evidencia objetiva de que el hombre había atacado a la víctima en ese lugar. Además apuntó que esta agresión se produjo en un contexto de maltrato verbal y psicológico.

En el marco del allanamiento, la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI encontró dos botellas con líquido inflamable. Además, los encargados del operativo se llevaron una motocicleta y una mochila de reparto, prendas de vestir, tres encendedores y un teléfono celular para profundizar la pesquisa.

¿Cómo denunciar violencia de género en Rosario?

Frente a una emergencia en un contexto de violencia de género con riesgo para la vida de una persona en la provincia de Santa Fe, las autoridades recomiendan llamar directamente al 911. Tanto la víctima como testigos pueden realizar las denuncias correspondientes.

Para otras denuncias y asesoramiento, Rosario cuenta con el Teléfono Verde 0800-444-0420. Esta línea gratuita también funciona las 24 horas para asistir a las víctimas. Otra herramienta similar es el Contacto Violeta, un servicio de asistencia por mensajes de Whatsapp a través del 341-5-781509. Esta opción se encuentra disponible para quienes precisan ayuda y no pueden hablar a la hora de solicitarla.

A nivel local es posible realizar denuncias sobre violencia de género en la principal sede regional del MPA, ubicada en Sarmiento 2850. El teléfono del organismo es 341-4-861200.

En la órbita nacional también funciona la línea 144 para abordar casos en cualquier punto del país.