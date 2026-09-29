Enfermos de Parkinson alertan sobre faltantes de la única medicación aprobada.

Alrededor de 130 mil personas en la Argentina tienen este diagnóstico. El tratamiento farmacológico está en falta. La angustia de pacientes y familiares

La Red Argentina de Parkinson expresó su profunda preocupación ante "las crecientes dificultades para conseguir levodopa/carbodopa, medicación esencial para miles de personas con Parkinson" en el país. En distintos puntos de la Argentina, pacientes y familiares reciben en forma reiterada la misma respuesta al buscar la medicación en farmacias: “Está en falta”. Para una persona con Parkinson "no se trata simplemente de conseguir o no un medicamento. Cada dosis puede ser determinante para caminar, moverse y conservar su autonomía" , señalaron desde la organización. Ya hicieron reclamos al Ministerio de Salud, a la Anmat, al laboratorio que la produce, pero a la fecha no hay certeza sobre la regularización del abastecimiento.

"¿Qué hacemos quienes dependemos todos los días de esta medicación?", se preguntan cada día los pacientes. En farmacias de Rosario, consultadas por este diario , confirmaron que la angustia de quienes van a buscar el fármaco y no lo encuentran es notoria, y que efectivamente el abastecimiento fue cayendo mes a mes.

La Capital habló con Walter Savarecio, un rosarino que convive con la enfermedad, quien hizo referencia a la "gravedad" de la situación por el corte del tratamiento. "La única medicación con la que se trata esta enfermedad en el mundo es Levodopa-cabodopa, una combinación de dos principios activos que en forma conjunta se usan como medicamentos antiparkinsonianos", ayudando a controlar los síntomas como los movimientos involuntarios, entre otros, explicó.

En la Argentina hay dos presentaciones disponibles: Lebocar y Parkinel. La primera, producida por la multinacional Pfizer, la segunda por Bagó (nacional). La que produce Pfizer cubre alrededor del 65 por ciento de los pacientes.

El fármaco permite controlar síntomas del Parkinson como los movimientos involuntarios

Cuando comenzó a faltar

A partir del mes de julio, comentó Savarecio, la droga que comercializa Pfizer comentó a escasear "cada vez con mayor frecuencia". A mediados de agosto "ya no había resto de Lebocar en el mercado y entonces comenzó también el abastecimiento de la otra droga, Parkinel".

Allí empezaron a pedir a las autoridades sanitarias nacionales y organismos competentes que informen cuál es la situación real del abastecimiento, las causas del faltante y, fundamentalmente "y conocer qué medidas se están adoptando para garantizar su inmediata disponibilidad".

"Detrás de cada caja que falta hay una persona esperando su próxima dosis", expresaron desde la entidad nacional que nuclea a los pacientes.

Síntomas de una enfermedad compleja

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, crónica y generalmente asociada a personas mayores, sin embargo 3 de cada 10 tienen menos de 65 años, llegando a darse diagnósticos desde los 20 años.

Se produce por el deterioro o muerte de las neuronas en la zona cerebral encargada de producir dopamina. Entre los síntomas se destacan: sacudidas rítmicas o temblores, por lo general en las manos, dedos o brazos, que suelen aparecer cuando el cuerpo está relajado. Dificultad para iniciar acciones y lentitud en los movimientos cotidianos o gestos pequeños, tensión o endurecimiento de las extremidades y el tronco, lo que causa dolor y fatiga.

Los trastornos del sueño, la pérdida del olfato, los cambios bruscos de humor también suelen formar parte del cuadro.

La desesperación

Walter Savarecio contó que desde hace más de un mes la preocupación es enorme entre los usuarios de la medicación. Como asociación civil, la entidad que reúne a los pacientes planteó el problema al Ministerio de Salud, a la Anmat y a Pfizer "advirtiendo el tema y pidiendo que nos den respuestas, pero el Ministerio nunca respondió, la Anmat lo hizo después de dos solicitadas, un mes después..."

Lo cierto es que a días de comenzar octubre el problema no está solucionado. "Pfizer nos dijo que para fines de agosto se solucionaría, después lo pasó para octubre o noviembre y Anmat comunicó que el laboratorio le dijo en realidad que esperaba resolverlo para marzo de 2027".

Mientras tanto, cada día los pacientes se levantan con la incertidumbre y la angustia de este desabastecimiento crítico. "La interrupción genera un montón de riesgos como el síndrome de abstinencia, aumento de los temblores, pérdida de la movilidad y hasta puede desencadenar síndromes severos", explicaron desde la asociación.