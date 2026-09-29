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Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

La víctima se había ausentado de su vivienda por un problema de salud. La policía detuvo a dos jóvenes, uno menor de edad con pedido de captura

29 de septiembre 2026 · 08:26hs
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El menor detenido por usurpación de una casa en barrio 7 de Septiembre. El chico tenía pedido de captura

Foto: Policía de Santa Fe.

El menor detenido por usurpación de una casa en barrio 7 de Septiembre. El chico tenía pedido de captura, dijeron fuentes policiales

Dos adolescentes de 19 y 17 años fueron detenidos el lunes a la noche acusados de usurpación de una casa en barrio 7 de Septiembre, en la zona noroeste de la Rosario, cuya propietaria se había ausentado un par de semanas por una cuestión de salud. Los intrusos fueron descubiertos mientras dormían en la cama de la víctima.

Poco después, fuentes oficiales indicaron que el menor tenía pedido de captura de la justicia vigente desde el 27 de agosto pasado.

Qué descubrió la dueña cuando ingresó a la casa

El incidente trascendió anoche a partir de la denuncia que hizo una mujer de 25 años a la Central de Emergencias 911 por la usurpación de su casa. La víctima declaró que había estado ausente de su vivienda, ubicada en pasaje Luis Carré al 7700, por dos semanas por cuestiones de salud.

Contó que al regresar advirtió daños en la ventana de la puerta de ingreso y que al pasar descubrió a dos hombres durmiendo en su cama. La mujer también señaló que le faltaban muebles.

>> Leer más: Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

Tras la denuncia, efectivos del Comando Radioeléctrico ingresaron a la casa y detuvieron a Jesús A., de 19 años, y a Dante Q, de 17.

Según las fuentes, al chequear las identidades de los jóvenes, se estableció que el menor contaba con un pedido de captura activo del 27 de agosto a requerimiento de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente. Los jóvenes fueron derivados a la seccional 16ª.

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