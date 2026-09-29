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Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe

El gobierno provincial confirmó el cronograma de pagos, que comenzará el 1º de octubre y se extenderá hasta el 7. Los salarios incluyen el último aumento acordado en paritarias

29 de septiembre 2026 · 10:17hs
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El gobierno provincial difundió el cronograma de pago de haberes de los empleados estatales

El gobierno provincial difundió el cronograma de pago de haberes de los empleados estatales

El gobierno de Santa Fe confirmó cuándo cobran los empleados públicos provinciales los sueldos correspondientes a septiembre de 2026. El cronograma comenzará el jueves 1° de octubre y finalizará el miércoles 7, según informó el Ministerio de Economía.

La liquidación de los haberes de septiembre incorpora el aumento acordado en las paritarias para el segundo semestre de 2026. En comparación con los salarios de junio, el incremento acumulado llega al 5,5% y se distribuye de esta manera: 2% en julio, 1,8% en agosto y 1,7% en septiembre.

El acuerdo también establece un incremento mínimo garantizado de $100.000, calculado en relación con el sueldo de junio.

>> Leer más: Anses actualizó la Prestación por Desempleo en octubre: el nuevo monto y quiénes pueden cobrarla

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe

El cronograma de pago de los sueldos de septiembre quedó organizado de acuerdo con el sector y el monto de bolsillo de cada trabajador.

Jueves 1° de octubre

  • Personal del Escalafón Policial y Penitenciario
  • Pasivos que perciban hasta $1.550.000 de bolsillo

Viernes 2 de octubre

  • Activos que perciban hasta $1.550.000 de bolsillo
  • Docentes de Escuelas Privadas Transferidas de 1° y 2° Convenio

Lunes 5 de octubre (se acreditarán en cuneta el sábado 3)

  • Resto de los activos que perciban más de $1.550.000 de bolsillo
  • Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Martes 6 de octubre

  • Resto de los pasivos que perciban más de $1.550.000 de bolsillo

Miércoles 7 de octubre

  • Autoridades del Poder Judicial
  • Ministerio Público de la Acusación (MPA)
  • Ministerio Público de la Defensa (MPD)
  • Poder Legislativo
  • Poder Ejecutivo

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