La banda de rock pampeana Las Sombras llega a Rosario para presentar "Bastardo", su nuevo EP, producido por Dylan Lerner (Camionero, Wos, Louta), con la participación de Diego Martínez en el single “Tarde a la Escuela” y grabado por Maxi Leivas.
La banda pampeana llega el viernes 2 de octubre en Capi Club para presentar su nuevo EP, junto a la banda local Aguas Tónicas
La banda de rock pampeana Las Sombras llega a Rosario para presentar "Bastardo", su nuevo EP, producido por Dylan Lerner (Camionero, Wos, Louta), con la participación de Diego Martínez en el single “Tarde a la Escuela” y grabado por Maxi Leivas.
La presentación será el viernes 2 de octubre a las 20:30 en Capi Club (Mendoza 930), donde compartirán escenario con la banda local Aguas Tónicas.
Originaria de La Pampa, Las Sombras está integrada por Nicolás Lippoli, Manuel Fernández, Julián Pico y Juan Carena. A lo largo de su trayectoria, el grupo construyó una identidad musical con profundas raíces en la cultura argentina, combinando elementos de blues, letras con tintes tangueros y la crudeza del rock, con influencias de la música fundacional de los años 60.
La banda recorrió importantes escenarios nacionales e internacionales y participó de festivales argentinos como Music Wins y Buena Vibra, y de encuentros chilenos como Woodstaco y En Órbita. También compartió cartel con artistas como Carolina Durante, Juana Molina, Autos Robados, Bestia Bebé y Camionero, entre otros. En 2025, fueron banda invitada para la apertura del show de Molotov en el Movistar Arena.
Sin perder su carácter disruptivo, Las Sombras se mantiene en constante movimiento y búsqueda sonora. Su último álbum de estudio, "El Club de los Nostálgicos" (2022), marcó una nueva etapa en ese recorrido, con composiciones reflexivas y un sonido que incorporó elementos cercanos al pop.
Con "Bastardo", Las Sombras demuestra su constante deseo de adaptarse y crecer, manteniendo vivo el rocanrol y la narrativa nocturna que los caracteriza.
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Bomberos Zapadores de San Lorenzo confirmaron la víctima fatal. Uno de los heridos tiene con el 60% del cuerpo quemado. Además, hay un operario desaparecido