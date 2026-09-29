Flor De La V pidió la desvinculación de un periodista deportivo por dichos transfóbicos

Flor De La V tuvo que defenderse una vez más de dichos transfóbicos en su contra. Daniel Avellaneda, periodista deportivo de Radio Rivadavia, y Agustín Laje, conocido divulgador del pensamiento de derecha, negaron en distintas intervenciones mediáticas la identidad de género de Flor.

“No puedo creer porque pasan los años y sigue pasando lo mismo. Hoy justamente se cumplen 20 años de que yo gané el Bailando por un Sueño y 20 años después seguimos con la misma polémica” , dijo De La V en diálogo con el programa “Puro Show”, en referencia a sus enfrentamientos con Laura Hidalgo en el programa de Tinelli.

“En ese momento no había perspectiva de género, ni siquiera se debatía eso, era conventillo de vedettes. Gracias Fernanda, hay otras personas que deciden callar como Cristina Pérez, son honorables, defienden la ley pero, ¿la vara para qué? Ellos defienden una cosa pero deciden callar con otra”, agregó la conductora.

La descalificación de Avellaneda ocurrió durante un pase radial entre los programas de Cristina Pérez y Jonatan Viale. Cuando se refirió a Flor en masculino, Fernanda Iglesias, también parte de la mesa, lo corrigió afirmando que correspondía el género femenino.

La respuesta de Flor De La V a la transfobia

Luego de los hechos, De La V hizo una publicación en Instagram donde afirmaba que Radio Rivadavia había decidido “desvincular a Daniel Avellaneda luego de sus dichos transfóbicos”.

“No se trata de cancelar a nadie. Se trata de entender que la libertad de expresión no significa que todo dé lo mismo ni que las palabras estén exentas de consecuencias. Mi identidad no es una opinión ni un debate: está reconocida y protegida por la ley. Ojalá esto sirva para algo más importante que una polémica: para entender que el respeto no debería depender de quién esté sentado frente a un micrófono”, sumó en el texto.

Sin embargo, Avellaneda la desmintió rápidamente y Flor subió un video aclaratorio. "Me vendieron pescado podrido y lamentablemente tengo que decir que Radio Rivadavia no desvinculó a Daniel Avellaneda", expresó.

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"Y esto también es parte del problema, porque cuando un comunicador tiene dichos transfóbicos y un medio decide sostenerlo, ya el problema no son solo los dichos del comunicador, el problema también está en el medio que decide sostenerlo. No se trata de censura, se trata de entender que las palabras tienen consecuencias y la discriminación no puede naturalizarse como una si fuera una simple opinión. Yo voy a seguir hablando porque nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestra identidad no están en discusión", cerró.

Tal como indica De La V, la Ley de Identidad de Género 26.743 garantiza el derecho de las personas a ser tratadas “de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada”.