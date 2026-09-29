"La más grande de la historia": abren la inscripción a otra subasta de bienes incautados

El próximo 16 de octubre, el gobierno provincial realizará, en la ciudad de Santa Fe, una nueva subasta de bienes incautados al delito. Hay 224 lotes en pugna y desde el Poder Ejecutivo habilitaron este martes el formulario de inscripción para quienes deseen participar del remate que, aseguraron, será "el más grande de la historia de la provincia".

Las subastas de bienes incautados al delito comenzaron durante la actual gestión provincial y se realizan bajo la órbita de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). Ya van cinco procedimientos de este tipo, en los que se recaudaron más de 5.000 millones de pesos .

Esta nueva edición pone a disposición de la ciudadanía 91 motos, 80 autos, 40 bicicletas, 2 lanchas, 1 inmueble de 99 metros cuadrados en la ciudad de Rosario y hasta 10 máquinas de arcade . Desde el gobierno provincial indicaron que los precios de base se ubican entre un 30% y un 50% del valor de mercado .

La subasta en la que se podrá ofertar por estos bienes se desarrollará el 16 de octubre, en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe .

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Los 224 lotes, compuestos por los vehículos y los elementos mencionados (a excepción del inmueble), serán exhibidos en el predio mencionado el viernes 15 de octubre, de 9 a 16, y el 16 de octubre, de 8.30 a 13. Por la tarde de este último día, se llevará a cabo la subasta, que permite un máximo de cinco bienes a adquirir por persona.

Quienes deseen participar de la subaste deben inscribirse de manera obligatoria. Los interesados en pujar por los lotes tienen que ser mayores de edad y el formulario habilitante para el remate está abierto hasta el próximo 8 de octubre a través el enlace oficial de la subasta, en donde hay más detalles del proceso.

"Inédito a nivel nacional"

Durante la presentación de esta nueva edición, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, aseguró que "estos procesos, que son inéditos a nivel nacional, le quitan los bienes a los delincuentes y los rematan en subastas públicas para fortalecer uno de los pilares fundamentales de la seguridad pública, que es quitarle el dinero a las organizaciones criminales y a los delincuentes de la provincia".

Funcionarios del gobierno provincial anunciaron la apertura de inscripciones para una nueva subasta de bienes incautados al delito.

A su vez, contó que la de octubre será "la subasta más grande en cantidad de bienes de toda la historia de la provincia de Santa Fe": "En las anteriores cinco ediciones vendimos 505 lotes en total, y en esta sola edición vamos a estar vendiendo 224 lotes. Como hacemos en cada subasta, el valor que ponemos a los bienes es entre un 30% y un 50% de valor de mercado. Realmente es una oportunidad para la ciudadanía”.

Seguridad para los participantes de la subasta

El funcionario remarcó que la inscripción es obligatoria para, de esa manera, cruzar datos y constatar que los participantes no tienen vínculos con las personas a las que les incautaron los bienes.

Además, recordó que a los vehículos se les cambia la chapa patente y que los mismos dejan de tener vínculos con sus dueños anteriores. "En el Registro de la Propiedad del Automotor se hace un bloqueo de dominio, y el vehículo sale como un 0 kilómetro”.

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Por su parte, el subsecretario del área, Hernán Matich, detalló que en todas las subastas que ya se realizaron por Aprad ya hubo más de 22 mil inscriptos: "Ya es un mecanismo aceitado, la gente está acostumbrada a participar. Esperamos que concurran de distintas provincias, como lo han venido haciendo en otras subastas. Prácticamente de todas las provincias tenemos inscriptos que han podido participar y adquirir bienes sin ningún tipo de inconveniente".

En tanto, el director de la Aprad, Martín Domené, sostuvo que desde el gobierno buscan que los lotes "sean accesibles para la gente" porque "el principal objetivo de esto es quitarle los bienes a delincuentes".