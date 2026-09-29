El MPA arma una cumbre de fiscales de todo el país: microtráfico y bandas criminales, los ejes

En su nuevo rol como extrapoder, organiza en Rosario las Jornadas de los Ministerios Públicos Fiscales. Desfederalización y responsabilidad de menores, dos paneles destacados

La fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, y el gobernador Maximiliano Pullaro serán quienes abran las Jornadas.

Los fiscales del país tendrán su cumbre en Rosario con una nueva edición de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales. Habrá autoridades de peso en el encuentro donde se abordará como principales temas calientes al microtráfico, las organizaciones criminales y la responsabilidad penal adolescente.

El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (MPA) será el anfitrión de los dos días donde se establecerán y compartirán lineamientos y actualidad sobre las políticas de persecución. Significa un mojón institucional para el organismo y una vidriera para mostrarse ya que es la primera cumbre masiva que le toca organizar como “extrapoder” .

La apertura del jueves 1º, a las 10, en La Fluvial contará con la presencia del gobernador , Maximiliano Pullaro ; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales, Jorge Canteros ; el presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Jorge Luis Miquelarena , y la fiscal general del MPA y vicepresidenta del Consejo Federal de Política Criminal, María Cecilia Vranicich .

El congreso se da en una etapa clave para la persecución penal en la provincia de Santa Fe y, por ende, para la seguridad. El gobierno provincial establece como una de las patas clave del plan de seguridad al MPA y, puntualmente, a la unidad de Microtráfico, que logró tener cuerpo gracias a la ley que impulsó el Ejecutivo de desfederalización. Por eso es toda una señal la presencia del gobernador.

Ese es uno de los puntos que se tratará en un panel especial: “Narcocriminalidad y desfederalización. Microtráfico: experiencias en su implementación y aplicación”. Habrá fiscales y autoridades de la provincia de Neuquén, de Buenos Aires, de Caba y de la Nación con el subsecretario de Política Criminal.

La titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich. Foto: Archivo / La Capital

Luego habrá un apartado especial para contar la experiencia de la implementación en Santa Fe con la participación del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Coccocioni; la fiscal coordinadora de Gestión Estratégica del MPA, Carla Cerliani, y Matías Scilabra, de la Procunar. Modera el jefe de la Unidad de Microtráfico del MPA, Franco Carbone.

Uno de los temas que impulsa el oficialismo santafesino es la reforma de la ley de desfederalización para redefinir el criterio con el que se divide la competencia entre la Justicia federal y la provincial. Justamente, Cococcioni sostiene que la forma de fraccionamiento del estupefaciente secuestrado termina derivando en la justicia federal bajo el argumento de que exceden la competencia local.

Otros temas

Otro de los paneles destacados será “Organizaciones criminales: desafíos contemporáneos para los Ministerios Públicos Fiscales”, que moderará Vranicich. "Responsabilidad penal adolescente: entornos digitales y violencias extremas”, se titula otro de los paneles interesantes.

Tendrá la presencia del agregado del FBI en Buenos Aires, del cotitular del área antiterrorismo de la Procuración General y del jefe de la Unidad Antiterrorista de la PFA, que han tenido casos donde lograron anticiparse a posibles atentados en escuelas. En Santa Fe todavía está fresco el atentado en la escuela de San Cristóbal donde murió asesinado un alumno por un compañero. Probablemente el título de lugar a un tema de coyuntura como el del nuevo régimen penal que establece la baja de imputabilidad.

El congreso se trata de una vidriera para el MPA, porque es el primero que organiza bajo su rol de extrapoder, luego de independizarse del Poder Judicial en la reforma constitucional de 2025.

A la vez, es una forma de mostrar institucionalidad de un MPA que sigue buscando consolidación. Hace veinte días fue acusado de fraude y peculado, entre otros delitos, el exfiscal rosarino Mariano Ríos Artacho por maniobras con cuentas judiciales. Vranicich reivindicó el funcionamiento de los mecanismos internos que permitieron detectar la maniobra.

Algunos de los paneles serán “Fenómenos criminales: análisis, focos investigativos y persecución penal estratégica”, “Cibercrimen: nuevos desafíos” y “Litigación ambiental estratégica”.

Finalmente, el viernes a la tarde se realizará el cierre de las jornadas a cargo de las autoridades del MPA y de los Consejos de Procuradores y Fiscales General y de Política Criminal.