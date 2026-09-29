El rastro de Japón en Rosario: fotos y documentos para reconstruir una historia de más de un siglo

Recuerdos de generaciones de familias nikkei de Rosario llegarán a una muestra en Buenos Aires por los 140 años de inmigración japonesa

Rosario dirá presente en la exposición “El legado que inspira el futuro: 140 años de la inmigración japonesa en la Argentina”

Rosario tendrá un lugar en la celebración por los 140 años de la inmigración japonesa en Argentina . La Asociación Japonesa de Rosario realizó aportes documentales, fotográficos e históricos para la exposición “El legado que inspira el futuro: 140 años de la inmigración japonesa en la Argentina” , que se inaugurará el próximo 4 de octubre en el MUNTREF Museo de la Inmigración, en Buenos Aires.

La participación de la ciudad permitirá incorporar al relato nacional la historia de la comunidad japonesa rosarina, una trayectoria que se remonta a comienzos del siglo XX y que continuó a través de distintas generaciones de familias nikkei.

Los materiales aportados por la Asociación Japonesa de Rosario recuperan parte de esa historia y muestran el desarrollo de una comunidad que tuvo participación en la vida social, cultural y deportiva de la ciudad.

La conmemoración de los 140 años busca poner en perspectiva la presencia de la comunidad japonesa en Argentina y su desarrollo a lo largo de generaciones.

Ese proceso comenzó con la llegada de los primeros inmigrantes japoneses a principios del siglo XX. Con el paso del tiempo, sus descendientes mantuvieron tradiciones y costumbres y, al mismo tiempo, construyeron vínculos con la sociedad rosarina.

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La exposición nacional permitirá mostrar que la historia de la inmigración japonesa no se concentró exclusivamente en Buenos Aires, sino que también se desarrolló en distintas ciudades del interior del país.

Del legado de la comunidad a la cultura japonesa en Rosario

Ese vínculo entre Rosario y Japón también se mantiene activo a través de nuevas propuestas culturales. Una de ellas es Rosario Celebra Tanabata, que este año tuvo su tercera edición y reunió a más de 25.000 personas. La celebración se convirtió en uno de los principales espacios locales de difusión de la cultura japonesa y de encuentro entre la comunidad nikkei y los rosarinos.

Así, la presencia de la Asociación Japonesa de Rosario en la exposición de Buenos Aires no se limita a recuperar documentos del pasado, sino que también permite mostrar una comunidad que continúa generando actividades y nuevos vínculos culturales.

140 años de una historia compartida

La conmemoración nacional tiene como punto de partida la llegada a la Argentina de Kinzo Makino, considerado el primer inmigrante japonés reconocido en establecerse en el país, en 1886. A partir del siglo XX llegaron nuevos contingentes de inmigrantes japoneses, que se asentaron principalmente en las zonas metropolitanas y dieron origen a la comunidad nikkei argentina.

La relación entre ambos países también se consolidó en el plano institucional. Argentina y Japón establecieron formalmente relaciones diplomáticas tras la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1898.

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En ese marco, los 140 años de inmigración japonesa representan no solo una celebración de las primeras llegadas, sino también la historia de las comunidades que se fueron formando en distintos puntos del país.

Rosario forma parte de ese recorrido, con una comunidad que preservó sus raíces, incorporó sus tradiciones a la vida de la ciudad y continúa construyendo espacios de intercambio entre Argentina y Japón.