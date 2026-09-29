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Feria del Libro 2026: ya se puede conseguir el QR para ingresar todos los días

Se acerca una nueva edición del evento y ya se puede gestionar el código que permite ingresar al predio. La entrada es gratuita

29 de septiembre 2026 · 12:21hs
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Se viene la Feria del Libro y ya se puede gestionar el QR de acceso para ingresar todos los días

Se viene la Feria del Libro y ya se puede gestionar el QR de acceso para ingresar todos los días

Se viene una nueva Feria Internacional del Libro en Rosario. Este año, el evento tendrá lugar del 8 al 18 de octubre en el Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080) con entrada gratuita. En esta oportunidad, el ingreso será con un código QR que se tramita online y permite el acceso al predio y sus actividades

Organizada de manera conjunta por la Fundación El Libro, la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Feria se podrá visitar de lunes a miércoles, de 13 a 21, jueves y viernes, de 13 a 22, y los sábados desde las diez a la medianoche. En tanto, el domingo 11 de octubre estará abierta de 13 a 22, y el domingo 18 de octubre (día de cierre) de 13 a 21.

El QR gratuito es personal e intransferible, se adquiere por única vez en la web de la Feria y tiene validez para todos los días y todos los espacios de la Feria. El ingreso a las salas para las presentaciones es por orden de llegada y está sujeto a la capacidad de cada espacio.

>> Leer mas: La Feria del Libro Rosario 2026 tiene fecha confirmada y seguirá en modo primavera

Como siempre, la Feria ofrecerá una gran feria donde convivirán grandes sellos nacionales y editoriales independientes locales, al igual que librerías de lo más diversas. Habrá espacios dedicados a las infancias, actividades para escuelas, presentaciones de libros y charlas magistrales, pensadas para acercar la literatura a públicos de todas las edades y promover el encuentro entre lectores y autores.

Este año, la lista de invitados incluye a Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, María O'Donnell, Reynaldo Sietecase, Narda Lepes, Luis Novaresio, Selva Almada, Charlie López, Guillermo Martínez, Rep y Saborido, Martín Kohan, María Teresa Andruetto, Santiago Siri, Carlos Rottemberg, Marcela Ternavasio y Juan José Becerra.

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