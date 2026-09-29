Las hermanas Marull vuelven a Rosario con su aclamada obra "Lo que el río hace"

“Lo que el río hace” está hace tiempo en boca de todos. Desde su estreno en 2022, lleva varias temporadas en el circuito porteño, una docena de premios y miles de espectadores. Los buenos comentarios sobre la obra escrita, dirigida y protagonizada por las hermanas rosarinas María y Paula Marull fluyen constantes como movilizados por una corriente.

Después de una exitosa primera visita en marzo pasado, vuelven a Rosario con tres funciones: el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre el Teatro La Comedia (Mitre 954). Las entradas se pueden adquirir en boletería o en la plataforma 1000Tickets. Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.

“Lo que el río hace” narra la historia de Amelia, una mujer desbordada, perdida entre objetos y obligaciones, con una montaña de exigencias que trata de escalar cada mañana. La muerte de su padre la obliga a volver a Esquina, Corrientes, el pueblo donde pasó su infancia: un escenario vacío donde nada es como lo recordaba; salvo el río, que la invitará a reconocerse en su reflejo o a sumergirse hasta tocar el fondo.

Amelia entonces se desdobla en las gemelas Marull para abrir una serie de interrogantes sobre el paso del tiempo, la identidad, el duelo: “¿Y si esa que fuimos existiera? ¿Si un día se nos presenta? ¿Si de tanto perseguirnos nos alcanza? ¿Qué haríamos con ella? ¿La reconoceríamos? ¿La abrazaríamos? ¿La ignoraríamos para poder seguir siendo quienes somos? ¿El tiempo que no vivimos está guardado para nosotros en alguna parte?”.

El elenco lo completan William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli. El mismísimo Antonio Tarragó Ros estuvo a cargo de la música original, puesta de sonido y hasta una voz en off.

"La obra termina teniendo una temática universal, por más que transcurre en Esquina, Corrientes, que es un pueblo muy chiquito, donde se habla con el acento de allá y refiere mucho a cosas que ocurren ahí, como la Fiesta Nacional del Pacú, la pesca. La música la hizo Antonio Tarragó Ros que hizo un chamamé divino. Cuando estrenamos la obra nos preguntábamos qué iba a pasar con el público porque nos parecía todo muy personal, muy específico. Y nos sorprendió entender que hay temas universales y que la gente se identifica mucho y se los apropia, más allá de que no sean de Corrientes o que no sean cercanos al río. Por supuesto que cuando hay alguien se acerca más a la historia de las protagonistas de la obra, es un plus. La gente se encuentra más representada o se identifica más", contó María Marull a la Capital en ocasión de su visita anterior.



"En ese sentido, si bien la obra transcurre en Corrientes, tiene mucho del río. Rosario es una ciudad grande, donde quizás hay mucha más gente que llega de otros lugares a vivir, pero también hay gente que se va. Entonces, creo que ese tema también resuena mucho, el de irse del lugar de origen. Después, la obra habla de temas universales como el paso del tiempo, lo que uno deja atrás, adónde está el tiempo, cómo hacer para que el tiempo dure más. La obra es un viaje hacia el interior de cada uno, porque toca temas muy humanos. Pero bueno, va a ser una sorpresa ver qué pasa con el público rosarino", agregó.